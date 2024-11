Franciaország aggódik Boualem Sansal francia–algériai író eltűnése miatt

A francia állami szervek intézkednek, hogy tisztázzák a helyzetét

– jelezte az Elysée-palota, hozzátéve, hogy a köztársasági elnök rendíthetetlenül ragaszkodik a nagy író és értelmiségi szabadságához.

A 75 éves, franciául író, Algériában élő szerzőt, aki néhány hónappal ezelőtt kapta meg a francia állampolgárságot, szombaton tartóztatták le az algíri repülőtéren, amikor Franciaországból tért haza

– jelentette a francia sajtó.

Letartóztatásának okai nem ismertek, és a Marianne című hetilap szerint Algírba érkezése óta nem adott hírt magáról a családjának.

Több francia politikus is aggodalmát és támogatását fejezte ki az író iránt, aki a vallási fundamentalizmus, illetve az algériai rezsim elleni állásfoglalásairól ismert, amióta 1999-ben írni kezdett.

Megtestesíti mindazt, ami fontos számunkra: az értelem, a szabadság és a humanizmus vállalása a cenzúrával, a korrupcióval és az iszlamizmussal szemben

– írta Edouard Philippe volt miniszterelnök az X közösségi oldalon, felszólítva a francia és európai hatóságokat, hogy szerezzenek pontos információkat, és biztosítsák, hogy az író szabadon utazhasson és visszatérhessen Franciaországba, amikor csak akar.

A nyomásgyakorlás minden eszközét be kell vetnünk Algériával szemben honfitársunk, a nagy író, Boualem Sansal szabadon bocsátása érdekében

– hangsúlyozta Laurent Wauquiez, a kormányzó jobbközép Köztársaságiak nemzetgyűlési frakcióvezetője.

Marine Le Pen, az ellenzéki jobboldali Nemzeti Tömörülés frakcióvezetője felszólította a francia kormányt, hogy tegyen lépéseket az író azonnali szabadon bocsátása érdekében, akit szabadságharcosnak és az iszlamizmus bátor ellenfelének nevezett.

Boualem Sansal a kortárs francia nyelvű irodalom egyik nagy hatású írója. Mérnöki végzettsége, majd közgazdasági doktorátusa megszerzése után számos területen tevékenykedett, s egy ideig magas pozíciót töltött be az algériai közigazgatásban, ahonnan a hatalomnak kevéssé tetsző írásai miatt 2003-ban távoznia kellett.

Első, 1999-ben megjelent regénye (Le serment des barbares) az iszlamisták megerősödéséről szól, ami hozzájárult ahhoz, hogy Algéria polgárháborúba sodródott, amelyben csaknem 200 ezren vesztették életüket 1992 és 2002 között.

Franciaországban kiadott könyveit Algériában is szabadon árulják, de míg Európában népszerű szerzőnek számít, hazájában ellentmondásos személyiségnek tartják. Számos irodalmi díjban és kitüntetésben részesült, magyarul is megjelent 2084 című regényéért 2015-ben elnyerte a Francia Akadémia Regénynagydíját. Boualem Sansal eltűnését megelőzően a korábbiaknál is feszültebbé vált a viszony Franciaország és Algéria között, miután Párizs július végén támogatta Marokkó autonómiatervét a vitatott nyugat-szaharai területre vonatkozóan. Nyugat-Szahara egykori spanyol gyarmat, amely nagyrészt Marokkó ellenőrzése alatt áll, de igényt tart rá a Polisario Front nevű szaharai függetlenségi szervezet, amely Algéria támogatásával népszavazást követel az önrendelkezésről. Boualem Sansal a közelmúltban nyilvánosan a marokkói álláspontot támogatta.

Borítókép: Boualem Sansal algériai író beszél Párizsban, a Francia Akadémián 2015. október 29-én, miután Hedi Kaddour francia íróval közösen elnyerte a Grand Prix du Roman irodalmi díjat (Fotó: Francois Guillot/AFP)