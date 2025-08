Már lehet csatlakozni a Gyermekvédelmi Digitális Polgári Körbe

Új szakaszba lépett a „digitális nemzeti honfoglalás”

Orbán Viktor Tusványoson jelentette be a digitális polgári körök elindulását, és alig néhány nap alatt több tízezren csatlakoztak a kezdeményezéshez. A kormányfő kedden arról írt már a közösségi oldalán: az első 25 digitális polgári kört már be is jegyezték, a többiek is jó úton vannak. – Te se maradj ki a digitális nemzeti honfoglalásból! – írta Orbán. A miniszterelnök beszámolója szerint eddig 55 ezer ember csatlakozott, és több mint ezer új kör megalapítására irányuló kérelem érkezett be.

Borítókép: Megalapították a Gyermekvédelmi Digitális Polgári Kört, Király Nóra miniszteri biztos került az élére (Forrás: Facebook)