Egy NATO-ország erődemonstrációt tart Lengyelországban

Öt darab Eurofighter típusú vadászbombázót állomásoztat Németország Lengyelországban, továbbá katonai személyzetet is küldött a térségbe Varsó kérésére. Lengyelország – amely az EU és a NATO tagja – az Oroszország részéről érkező fenyegetést komolyan veszi – írta meg az Origó.

A NATO erődemonstrációt tart Lengyelországban válaszul az orosz fenyegetésre. Fotó: AFP/Thibaud Moritz

A NATO-tag Németország segít Lengyelországnak

A német légierő szóvivője szerint a repülőgépek a Minszk Mazowiecki bázison kaptak helyet. A misszió a tervek szerint körülbelül harminc napig tart. Mintegy 150 német katona is jelen van a helyszínen. Lengyelország – amely az EU és a NATO tagja – az orosz–ukrán konfliktus kezdete óta határozottan támogatja Ukrajnát politikai és katonai téren, és logisztikailag is kulcsszerepet tölt be a nyugati fegyverszállítmányok elosztásában. Az ország Oroszország részéről érkező fenyegetést is komolyan veszi, ezért nagymértékű katonai fejlesztésekbe kezdett.

A Eurofighter Typhoon egy negyedik generációs vadászbombázó repülőgép, melyet négy európai ország: Nagy-Britannia, Németország, Olaszország és Spanyolország közös összefogással fejlesztett ki. Az Eurofighter jelenleg kilenc nemzetnél áll szolgálatban, melyek az Egyesült Királyság, Németország, Olaszország, Spanyolország, Szaúd-Arábia, Omán, Katar, Kuvait és Ausztria.

Borítókép: Eurofighter típusú vadászbombázó (Fotó: AFP)