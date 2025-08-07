Lázár JánosEBBTisza PártLázárLIVEkastélykocsipályaudvarMagyar Péter

Lázár János beleszállt Magyar Péterékbe, akik durván keresztbe tennének a vasútfelújításnak + videó

A magyar vasút fejlesztéséhez a vasúti pálya újjáépítése és új járművek beszerzése szükséges, mindkettő a világ egyik legköltségigényesebb infrastrukturális beruházása.

2025. 08. 07.
Az első LázárLIVE-ot július 25-én tartottam, ahol mintegy ezer üzenet, kérdés és észrevétel érkezett – kezdte videóját Lázár János építési és közlekedési miniszter a közösségi oldalán. A tárcavezető úgy folytatta: most a konkrét kérdések megválaszolásával folytatja Krakkó Ákos miniszteri sajtófőnök társaságában. 

A magyar vasút fejlesztéséhez a vasúti pálya újjáépítése és új járművek beszerzése szükséges (Fotó: MTI/Jászai Csaba)

 

Kastélyfejlesztés és vasúti felújítás

A LázárLIVE-ot Michl József, Tata polgármestere is követte, aki a tatai Esterházy-kastély jövőjéről érdeklődött. A miniszter úgy fogalmazott: a kastély jövője a köz szolgálata, azonban magántőke bevonásával, ha egy tőkeerős csoport örökbe fogadná a kastélyt, fenntartaná, működtetné, fejlesztené, és a nyilvánosság számára folyamatosan hozzáférhetővé tenné.

Egy másik kérdés a szolnoki vasútállomás felújításáról szólt, ami a tárcavezető szerint várható, ugyanis ez az Európai Beruházási Banknál (EBB) lévő hitelkérelmük egyik beruházása. 

Amennyiben megkapják az egymilliárd eurós hitelt – amit a Tisza Párt mindenképpen meg akar fúrni – idén ősszel, akkor rövidesen megkezdődik a szolnoki pályaudvar felújítása 

– tájékoztatott a miniszter.

 

Megújult pályák és komfortos kocsik

A videóban egy véleményt is ismertettek, amelyben arról értekeztek, hogy az olcsó közlekedés több szavazatot hozhat, de vannak olyan emberek, akik nem olcsó, hanem színvonalas közlekedést szeretnének a pontos, tiszta és tágas vasúton. A kommentelő úgy vélte: erre most nincsenek tervek, pedig arra is kellene gondolni, hogy ha valaki többet fizet, akkor ő kapjon nagyobb kényelmet vagy luxust. Lázár János rámutatott: 

a magyar vasút fejlesztéséhez a vasúti pálya újjáépítése és új járművek beszerzése szükséges, mindkettő a világ egyik legköltségigényesebb infrastrukturális beruházása.

Ötszáz kilométer vasúti pályát mintegy 1000 milliárd forintból, az EBB hiteléből tudnak felújítani, amihez 500 milliárdot garantál a magyar állam saját erőként – tudatta.

Hozzátette, a járműfejlesztéshez hozzákezdtek, a GYSEV-nél rendeltek 11 motorvonatot, európai uniós forrásból pedig további 25 motorvonatot fognak rendelni. Ezenfelül 325 Intercity-kocsi megrendelését készítették elő, melyeket remélhetőleg magyarok fognak gyártani, ami 300 milliárd forint körüli összegbe fog kerülni. A kínaiakkal folyamatosan tárgyalnak mintegy 40 darab új motorvonat beszerzéséről, továbbá Svájccal tárgyalnak arról, hogy onnan alig használt, illetve 10-15 éves, 90 darabnál több motorvonatot vesznek át, amivel jelentősen növelik a jó minőségű ülőhelyek számát, a komfortfokozatot a vasúti közlekedésben.

 

A HÉV-et is fejlesztik

Lázár János kiemelte: mindezek mellett meg kell újítani a HÉV teljes állományát is, hiszen 60 éves járművek közlekednek. 

– Hozzákezdtünk ehhez a programhoz. Kínaiaktól és svájciaktól veszünk vagy veszünk át, valamint magunk is gyártunk járművet, és körülbelül 3-4 év múlva már érdemi változásokat fogunk tapasztalni. Ezzel eddig senki nem foglalkozott, nekem kell az ügyben rendet tenni

– fogalmazott a tárcavezető. A videó végén azt is elmondta, hogy a LázárLIVE nemsokára megint jelentkezik újabb kérdések megválaszolásával. 

Borítókép: Lázár János megoldást keres a HÉV problémáira is (Forrás: Facebook)

