Valaki felmászott a Szabadság hídra csütörtök délután négy óra környékén – számolt be az esetről korábban a Magyar Nemzet.
Videón, amint megmentik az embert, aki felmászott a Szabadság hídra
Nem tudni, hogy a férfi miért mászott fel.
A BorsOnline azt írja, nem tudni, hogy a férfi öngyilkossági szándékkal mászott-e fel, de az biztos, hogy a tűzoltók is a helyszínre siettek, és a rendőrség is megjelent. A férfit sikerült megmenteni. A portálnak videói is vannak az esetről, ezeket ide kattintva nézheti meg.
