rendőrségSzabadság hídraéletmentés

Videón, amint megmentik az embert, aki felmászott a Szabadság hídra

Nem tudni, hogy a férfi miért mászott fel.

Magyar Nemzet
Forrás: BorsOnline2025. 08. 07. 18:05
háromnegyed ötkor mentő is volt a Szabadság hídon Forrás: Közútfigyelő
Valaki felmászott a Szabadság hídra csütörtök délután négy óra környékén – számolt be az esetről korábban a Magyar Nemzet. 

A BorsOnline azt írja, nem tudni, hogy a férfi öngyilkossági szándékkal mászott-e fel, de az biztos, hogy a tűzoltók is a helyszínre siettek, és a rendőrség is megjelent. A férfit sikerült megmenteni. A portálnak videói is vannak az esetről, ezeket ide kattintva nézheti meg. 

