Nagy változások: erre kell figyelni 2026-ban az útdíjfizetésnél

A kormány 2026. január 1-jétől alapvető változásokat hoz az útdíjbeszedés szervezeti, informatikai és pénzügyi hátterében, melynek célja az úthasználatidíj-rendszer átláthatóbb, költséghatékonyabb és biztonságosabb működtetése. Az intézkedések értelmében a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ) feladatait a Magyar Közút Nonprofit Zrt. veszi át, így az útdíjszedési, ellenőrzési és egyetemes szolgáltatói feladatok egy kézbe kerülnek, állami tulajdonú vállalatokon keresztül.

2025. 12. 18. 12:42
Fotó: Shutterstock
A jövő év elejétől a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ) eddigi közfeladatait a Magyar Közút Nonprofit Zrt. veszi át, azaz az útdíjszedési, útdíjellenőrzési és egyetemes útdíjszolgáltatói feladatok egy kézbe kerülnek a közútkezelőnél – jelentette be az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM). Közleményükben rámutattak, ezzel megteremtődnek az úthasználatidíj-rendszer, az útdíjrendszer üzemeltetésének és fejlesztésének átláthatóbb és költséghatékonyabb, ezzel együtt pedig biztonságosabb működési keretei. A változás egyik fontos célja, hogy idővel az útdíjbevételek közvetlenül a közútkezelés finanszírozását szolgálják.

Budapest, 2017. január 5. Számítógépen vásárolható autópálya e-matrica kinyomtatható ellenõrzõszelvénye 2017. január 5-én. MTI Fotó: Szigetváry Zsolt
Számítógépen vásárolható autópálya e-matrica kinyomtatható ellenőrzőszelvénye 2017. január 5-én
Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

A kormány több, egymással szorosan összefüggő rendeletet fogadott el, mely intézkedések 2026. január 1-jétől alapvető változásokat hoznak az útdíjbeszedés szervezeti, informatikai és pénzügyi hátterében. Az a céljuk, hogy az üzemeltetés és fejlesztés átláthatóbbá és hatékonyabbá váljon, csökkenjenek a párhuzamos, felesleges fejlesztések, az állam nagyobb ellenőrzést gyakoroljon egy stratégiai jelentőségű rendszer felett, valamint biztosított legyen az uniós jogszabályoknak való megfelelés és a határokon átnyúló együttműködés.

A minisztérium közleményében hangsúlyozta, a most elfogadott rendeletek megszüntetik annak lehetőségét, hogy az útdíjrendszer kritikus informatikai működését magántulajdonú piaci szereplők végezzék.

Ennek részeként a NÚSZ Zrt. megvásárolja az i-Cell Mobilsoft Zrt.-t, amely az elektronikus útdíjrendszer fejlesztésében és üzemeltetésében eddig is kulcsszerepet játszott. 2026-tól az i-Cell – állami tulajdonú vállalatként – a Magyar Közút számára biztosítja az útdíjrendszer informatikai működtetését és fejlesztését. A társaság az elektronikus útdíjfizetési és tengelysúlymérési rendszerek mellett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kiemelt megoldásainak – így az EKÁER-, az e-áfa- és az online számla rendszereknek –, valamint a nemzeti mobilfizetési rendszernek is a szállítója, továbbá szerepet vállal az egészségügyi informatikai rendszerek konszolidációjában.

A tárca tájékoztatás szerint a NÚSZ Zrt. 2026-tól új szerepet kap, mivel már nem lesz útdíjszedő. Koordináló szervezetként segíti majd a Magyar Közút és az i-Cell munkáját. Feladata az lesz, hogy szakmai, költséghatékonysági és célszerűségi szempontból véleményezze az informatikai fejlesztési és beszerzési igényeket, megelőzve a felesleges kiadásokat és párhuzamosságokat – írták.

A kormány nemcsak az állami irányítást erősíti, hanem a fuvarozók számára kulcsfontosságú szolgáltatásokat is stabilabbá teszi intézkedéseivel – hívta fel a figyelmet az Építési és Közlekedési Minisztérium. A KUPON Portfolió Kft. állami tulajdonba kerülésével megmarad és biztonságossá válik az utólagos (postpaid) útdíjfizetés, amely különösen fontos a fuvarozók likviditásának megőrzése érdekében. A SETECH Flotta Kft. megvásárlásával pedig az állam saját bevallási közreműködővel rendelkezik majd, csökkentve a piaci bizonytalanságokat egy olyan területen, amelyet gyakorlatilag minden fuvarozó igénybe vesz – olvasható az ÉKM közleményében.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


