Magyar Péterék agrárszakértője is kijött a fényre, elmondta a terveiket, amelyek „véletlenül” pont egybeesnek Brüsszel elvárásaival

Néhány hónapja beszélt arról Bóna Szabolcs, Magyar Péter fő mezőgazdasági szakértője, hogyan kell a magyar gazdáknak alkalmazkodniuk a globális folyamatok kihívásaihoz, a jelenlegi agrárpolitika szerinte nem tartható. Bóna Szabolcs, aki időközben a párt országgyűlési képviselőjelöltje lett, egy kiszivárgott felvétel tanúsága szerint a bukott vezérkari főnök, Ruszin-Szendi Romulusz társaságában egy kapuvári tiszás fórumon többek között arról beszélt, hogyan kellene újragondolni a mezőgazdasági folyamatokat a társadalmi igényeknek megfelelően.

Ruszin-Szendi Romulusz, Magyar Péter (Fotó: Facebook)

Érdekes egybeesés, hogy az általa elmondottak az EU 2030-ig tartó erdőstratégiájában is szerepelnek, melyeknek célja a társadalmi-gazdasági, környezeti és éghajlati funkciók közötti megfelelő egyensúly megtalálása. További adalék, hogy Brüsszelben a közelmúltban megegyeztek az Európai Unió 2026-os halászati kvótáiról és a fogási lehetőségekről szóló előirányzatokról. A tervezett uniós cél a fenntarthatóbb halászat, a tudományos ajánlások figyelembevétele és a halállományok védelme, miközben biztosítja a szektor számára a tervezhetőséget a következő évre.

Bóna szerint az ukrán EU-tagsággal csak riogatnak, de szerinte ez nem reális. Elmondása alapján a világ mára egy nagy faluvá vált, mert a globalizáció eredményeképp majdnem minden termék világszinten versenyzik egymással. Ezért, ha azt gondoljuk, hogy változtatás nélkül lehet azt mondani, hogy „mi megvédjük a magyar gazdákat”, az szerinte nem több mint illúzió.

Érdemes megemlíteni, hogy az EU mezőgazdasági politikája nem csak belső támogatási eszközökről szól, hanem az agrárpiacok nemzetközi kontextusával is számol, beleértve a világpiacot és a globalizációból adódó lehetőségeket, illetve a Európai Unió mezőgazdasági dokumentumaiban szerepelnek utalások a globalizációból fakadó lehetőségekre és ebből eredő pozitív hatásokra.

A Tisza agrárpolitikusa emellett arról is beszélt, hogy a szakma iránti szeretete miatt ingyen vesz részt a párt programjának írásában. Az Ellenpont „Újabb oligarcha-család Magyar Péter körül – bemutatjuk Bóna Szabolcs agrárbárót” című írásában azt mutatta be, hogy a Bóna család a rendszerváltás előtt jelentős hatalommal bírt, amit a politikai fordulat után sikeresen átmentettek. A cikk állítása szerint Bónáékkal egy újabb kommunista oligarcha-család jelent meg Magyar Péter mögött. A Telex próbálta cáfolni az elemzésben leírtakat, sikertelenül.