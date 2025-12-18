Bóna SzabolcsBrüsszelmegszorítócsomagTiszamezőgazdaság

Magyar Péterék agrárszakértője is kijött a fényre, elmondta a terveiket, amelyek „véletlenül” pont egybeesnek Brüsszel elvárásaival

A Tisza mezőgazdasági szakértője ismét olyan részleteket osztott meg, melyek alátámasztják a párt kiszivárgott megszorítócsomagjában írtakat. A Bóna Szabolcs által elmondottak ismét bizonyítják, hogy Magyar Péter tervei kísértetiesen egybeesnek Brüsszel törekvéseivel, a termelési megszorításokat illetően is.

Magyar Nemzet
Forrás: Tűzfalcsoport2025. 12. 18. 13:54
Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Néhány hónapja beszélt arról Bóna Szabolcs, Magyar Péter fő mezőgazdasági szakértője, hogyan kell a magyar gazdáknak alkalmazkodniuk a globális folyamatok kihívásaihoz, a jelenlegi agrárpolitika szerinte nem tartható. Bóna Szabolcs, aki időközben a párt országgyűlési képviselőjelöltje lett, egy kiszivárgott felvétel tanúsága szerint a bukott vezérkari főnök, Ruszin-Szendi Romulusz társaságában egy kapuvári tiszás fórumon többek között arról beszélt, hogyan kellene újragondolni a mezőgazdasági folyamatokat a társadalmi igényeknek megfelelően.

20250514 Budapest Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke az Egymillió lépés a békéért és a nemzeti összefogásért elnevezésű országjáráson. A menet során mintegy 300 kilométert tesznek meg, és a tervek szerint jövő vasárnap érkeznek Nagyváradra, ami az országjárás célállomása lesz. fotó: Hatlaczki Balázs (HB) MW képen: Ruszin-Szendi Romulusz volt honvéd vezérkari főnök és a Tisza mostani szakpolitikusa
Ruszin-Szendi Romulusz, Magyar Péter (Fotó: Facebook)

Érdekes egybeesés, hogy az általa elmondottak az EU 2030-ig tartó erdőstratégiájában is szerepelnek, melyeknek célja a társadalmi-gazdasági, környezeti és éghajlati funkciók közötti megfelelő egyensúly megtalálása. További adalék, hogy Brüsszelben a közelmúltban megegyeztek az Európai Unió 2026-os halászati kvótáiról és a fogási lehetőségekről szóló előirányzatokról. A tervezett uniós cél a fenntarthatóbb halászat, a tudományos ajánlások figyelembevétele és a halállományok védelme, miközben biztosítja a szektor számára a tervezhetőséget a következő évre.

Bóna szerint az ukrán EU-tagsággal csak riogatnak, de szerinte ez nem reális. Elmondása alapján a világ mára egy nagy faluvá vált, mert a globalizáció eredményeképp majdnem minden termék világszinten versenyzik egymással. Ezért, ha azt gondoljuk, hogy változtatás nélkül lehet azt mondani, hogy „mi megvédjük a magyar gazdákat”, az szerinte nem több mint illúzió.

Érdemes megemlíteni, hogy az EU mezőgazdasági politikája nem csak belső támogatási eszközökről szól, hanem az agrárpiacok nemzetközi kontextusával is számol, beleértve a világpiacot és a globalizációból adódó lehetőségeket, illetve a Európai Unió mezőgazdasági dokumentumaiban szerepelnek utalások a globalizációból fakadó lehetőségekre és ebből eredő pozitív hatásokra.

A Tisza agrárpolitikusa emellett arról is beszélt, hogy a szakma iránti szeretete miatt ingyen vesz részt a párt programjának írásában. Az Ellenpont „Újabb oligarcha-család Magyar Péter körül – bemutatjuk Bóna Szabolcs agrárbárót” című írásában azt mutatta be, hogy a Bóna család a rendszerváltás előtt jelentős hatalommal bírt, amit a politikai fordulat után sikeresen átmentettek. A cikk állítása szerint Bónáékkal egy újabb kommunista oligarcha-család jelent meg Magyar Péter mögött. A Telex próbálta cáfolni az elemzésben leírtakat, sikertelenül.

A videó Bóna Szabolcs terveiről itt tekinthető meg:

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI Hegedüs Péter)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Siklósi Péter
idezojelekeurópai unió

Hajlandó-e Európa a békére?

Siklósi Péter avatarja

Az uniós csúcs tétje az, hogy Európa elindul-e végre a béke támogatásának irányába.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu