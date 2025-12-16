Óriási pofont osztott ki a románoknak a magyar válogatott kézilabdázó

Lapunk is beszámolt róla, hogy hétfőn a Gazeta Sporturilor kész tényként írta meg , hogy a következő idénytől Győri-Lukács Viktória CSM Bukarest kézilabdázója lesz, sőt a lap azt is tudni vélte, hogy 2028-ig kötelezte el magát. Minderre az ETO játékosa a közösségi oldalán reagált, határozottan cáfolva a hírt.

Győri-Lukács Viktória nem hagyja el az ETO-t a románok kedvéért. Fotó: AFP/Joe Klamar

Győri-Lukács Viktória a következő üzenetet tette közzé:

„A mai hírekre reagálva: nem hagyom el az ETO-t.”

A románok szerint pedig biztos kezdő lenne a magyar kézilabdázó

Győri-Lukács Viktória jelenleg nem játszik, mert gyermeket vár. Ugyanakkor a román sportsajtó szerint egészen biztosan kezdő játékosa lenne a bukaresti csapatnak, miután a dán Trine Jensen Ostergaard bejelentette a klubnak, hogy a szezon végén távozik.

Csakhogy Győri-Lukács ezek szerint mégsem igazol Bukarestbe.

A 30 éves magyar válogatott játékos bronzérmet szerzett a 2024-es Európa-bajnokságon, valamint 2024-ben és 2025-ben is Bajnokok Ligáját nyert a győri csapattal.

Íme Győri-Lukács Viktória cáfolata:

Idő közben, kedd délelőtt a román lap átírta az eredeti cikkében Győri-Lukács Viktória nevét Faluvégi Dorottyáéra, így vélhetően összekeverte a két magyar játékost. A fejleményekről itt írtunk.