Dömötör Csaba: Háborús mániával töltötte utolsó plenáris hetét az Európai Parlament

Az Európai Parlament többsége úgy töltötte az idei utolsó plenáris hetet, mint ahogy az egész évet: háborús mániával – hívta fel a figyelmet Dömötört Csaba, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője Strasbourgban csütörtökön.

2025. 12. 18. 13:52
Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője Fotó: Bús Csaba Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Az Európai Parlament „tovább akarja fűteni a háborús kazánt, kerül, amibe kerül, még akkor is, ha Európa gazdasága ebbe beleroskad” – fogalmazott Dömötör Csaba magyar újságíróknak nyilatkozva az uniós parlament plenáris ülését követően.

Hangsúlyozta: az Európai Parlament „nagykoalíciója” megszavazott egy ReArm Europe nevű katonai csomagot, aminek legsúlyosabb pontja az, hogy Ukrajna számára is hozzáférést biztosítanak a védelmi alapokhoz. Tehát az eddig elköltött 70 ezermilliárd forintnyi összeg mellé hosszú távon is intézményesítik a háborús finanszírozást – magyarázta.

Ezt a tiszás képviselők megszavazták. Otthon letagadják, itt megszavazták

 – fogalmazott.

A politikus elmondta, az Európai Parlament „nagykoalíciója” megszavazta az orosz energiaimport tilalmát is, noha – mint mondta – „teljesen hidegen hagyja őket, hogy ez milyen gazdasági károkat okoz, minden más beszerzési mód drágább ugyanis”. Az IMF számításai szerint csak Magyarország számára ez a lépés akkora kárt okoz, mint a hazai GDP négy százaléka – hívta fel a figyelmet a politikus. Szavai szerint azonban 

a tiszásokat ez sem érdekli, a korábbi szavazásokon is mindig kiálltak az importtilalom mellett, ami áremelkedésekhez vezet, ami teljesen egybevág azzal, hogy a rezsicsökkentést is támadták korábban 

– emelte ki.

Közölte: Strasbourgban és Brüsszelben is gazdatüntetések zajlanak. A gazdák dühösek, és ha vízágyúval támadják őket, akkor még dühösebbek lesznek, amire – szavai szerint – minden okuk meg is van. Azért akarják ugyanis csökkenteni a támogatásukat, hogy az így felszabaduló összegeket betegyék az új hadi alapokba – magyarázta.

Dömötör Csaba hangsúlyozta: „teljesen abszurd módon” az új hadi alap védelmében az EP plenáris ülésén az uniós agrárbiztos mondott beszédet. Az uniós biztos nagy mérföldkőnek nevezte, hogy Ukrajna csatlakozhat a védelmi alaphoz. Amit nem tett hozzá, hogy ennek az az ára, hogy az új hétéves uniós költségvetésben 20 százalékkal akarják csökkenteni az agrártámogatásokat. Eközben megnyitják a piacokat a dél-amerikai, illetve az ukrajnai óriásgazdaságok előtt – részletezte a fideszes politikus.

Az, ami zajlik, egy előre kitervelt merénylet az európai gazdák ellen

 – fogalmazott Dömötör, majd hozzátette: ennek Magyar Péter brüsszeli pártja a kitervelője, ugyanis az agrárbiztos is az Európai Néppártból érkezik, ahogy az Európai Bizottság elnöke is.

Végtelenül botrányos, hogy Magyar Péter még a létezését is letagadja ezeknek a terveknek, hogy aztán a frakciótársai csont nélkül megszavazzák őket. Ő ehhez azzal segédkezik, hogy hónapok óta nem vesz részt az üléseken, nincs jelen és hagyja, hogy a magyarok életét meghatározó kérdésekben mások szavazzanak helyette

– fogalmazott.

Az Európai Bizottság és az uniós parlamenti „nagykoalíció” háborús mániája arra is választ ad, hogy miért akar Magyarországon a Tisza megszorító csomagot – hívta fel a figyelmet a Fidesz EP-képviselője. Magyarázata szerint ugyanis nemcsak az uniós költségvetésben, hanem a nemzeti költségvetésekben is helyet akarnak csinálni a hadikiadásoknak. Ezért követelnek adóemeléseket, társasági jövedelemadó-emelést és ezért követelik a családtámogatások, az adókedvezmények lefaragását – közölte.

A Tiszát jelölték ki a végrehajtó szerepére, Magyar Péterék ezt el is fogadták – mondta. Csak a választásokig erről nem beszélnek, hogy utána mindent lehessen

 – húzta alá. Ursula von der Leyen és Manfred Weber „nagykoalíciója” és a politikai kitartottjaik mindent alárendeltek és alárendelnek a háborús céloknak. Az európaiak többsége azonban békét és megélhetési biztonságot akar. Egy olyan célt, amelyekre az európai együttműködést alapozták, és amely célt Európa évtizedekig el is ért – közölte.

Mi szeretnénk Európát megőrizni a világ legjobb helyének, benne egy gyarapodó Magyarországgal. Ezért a mögöttünk hagyott és az előttünk álló évben is a normalitás és leginkább a béke hangját szeretnénk képviselni ezekben a vitákban

– tette hozzá nyilatkozatában a Fidesz EP-képviselője.

