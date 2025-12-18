Dömötör Csaba: Háborús mániával töltötte utolsó plenáris hetét az Európai Parlament

Hangsúlyozta: az Európai Parlament „nagykoalíciója” megszavazott egy ReArm Europe nevű katonai csomagot, aminek legsúlyosabb pontja az, hogy Ukrajna számára is hozzáférést biztosítanak a védelmi alapokhoz. Tehát az eddig elköltött 70 ezermilliárd forintnyi összeg mellé hosszú távon is intézményesítik a háborús finanszírozást – magyarázta.

Ezt a tiszás képviselők megszavazták. Otthon letagadják, itt megszavazták

– fogalmazott.

A politikus elmondta, az Európai Parlament „nagykoalíciója” megszavazta az orosz energiaimport tilalmát is, noha – mint mondta – „teljesen hidegen hagyja őket, hogy ez milyen gazdasági károkat okoz, minden más beszerzési mód drágább ugyanis”. Az IMF számításai szerint csak Magyarország számára ez a lépés akkora kárt okoz, mint a hazai GDP négy százaléka – hívta fel a figyelmet a politikus. Szavai szerint azonban

a tiszásokat ez sem érdekli, a korábbi szavazásokon is mindig kiálltak az importtilalom mellett, ami áremelkedésekhez vezet, ami teljesen egybevág azzal, hogy a rezsicsökkentést is támadták korábban

– emelte ki.

Közölte: Strasbourgban és Brüsszelben is gazdatüntetések zajlanak. A gazdák dühösek, és ha vízágyúval támadják őket, akkor még dühösebbek lesznek, amire – szavai szerint – minden okuk meg is van. Azért akarják ugyanis csökkenteni a támogatásukat, hogy az így felszabaduló összegeket betegyék az új hadi alapokba – magyarázta.

Dömötör Csaba hangsúlyozta: „teljesen abszurd módon” az új hadi alap védelmében az EP plenáris ülésén az uniós agrárbiztos mondott beszédet. Az uniós biztos nagy mérföldkőnek nevezte, hogy Ukrajna csatlakozhat a védelmi alaphoz. Amit nem tett hozzá, hogy ennek az az ára, hogy az új hétéves uniós költségvetésben 20 százalékkal akarják csökkenteni az agrártámogatásokat. Eközben megnyitják a piacokat a dél-amerikai, illetve az ukrajnai óriásgazdaságok előtt – részletezte a fideszes politikus.