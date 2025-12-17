gazdaEurópai UnióMercosurdömpingáru

A gazdák érdekei ismét háttérbe szorultak az EP-ben

A strasbourgi plenáris ülésen az Európai Parlament megszavazta a bizottság jogszabály-javaslatát, amely a Mercosur–EU-megállapodáshoz kapcsolódó védzáradékról szól. A rendelkezés elvileg a gazdák érdekeit hivatott védeni, a gyakorlatban azonban nem nyújt kellő garanciát az európai mezőgazdaságnak, különösen az olyan kisebb piacú tagállamok esetében, mint Magyarország.

Magyar Nemzet
2025. 12. 17. 9:34
A parlament elé kerülhet a gazdák ügye
A parlament elé kerülhet a franciaországi gazdák ügye Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A gazdák érdekei ismét háttérbe szorultak. Győri Enikő és Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselői szerint a baloldali–néppárti többség egyetlen olyan patrióta módosító indítványt sem támogatott, amely szigorúbb határellenőrzést vagy erőteljesebb élelmiszer-biztonsági garanciákat írt volna elő. 

A gazdák érdekei ismét háttérbe szorultak Brüsszelben. Dömötör Csaba szerint a baloldali–néppárti többség egyetlen olyan patrióta módosító indítványt sem támogatott, amely szigorúbb határellenőrzést vagy erőteljesebb élelmiszer-biztonsági garanciákat írt volna elő. (Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség)
A gazdák érdekei ismét háttérbe szorultak Brüsszelben. Dömötör Csaba szerint a baloldali–néppárti többség egyetlen olyan patrióta módosító indítványt sem támogatott, amely szigorúbb határellenőrzést vagy erőteljesebb élelmiszer-biztonsági garanciákat írt volna elő. (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Mindez olyan helyzetben történt, amikor a módosított ukrán szabadkereskedelmi szabályok következtében árubőség áramlik az uniós piacra, miközben az európai gazdákra továbbra is jelentős zöldítési kötelezettségek hárulnak – olvasható a Fidesz Patrióák Európáért oldalán.

A javasolt védzáradék nem képes megállítani a tisztességtelen versenyt, ezért ellene szavaztunk. Beszédesek voltak az ellenzéki voksok is: a DK a bizottság álláspontját támogatta a brüsszeli nagykoalícióval együtt, míg a Tisza nem vállalt álláspontot, még szavazatot sem adott le, figyelmen kívül hagyva a magyar gazdák akaratát

 – fogalmazott Győri Enikő a szavazást követően.

Borítókép: Gazdák – illusztráció (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekújságírás

Úgy „Lakitelek táján”

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – Nem volt haszontalan a sportújságírással töltött tizenvalahány év.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu