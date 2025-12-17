A gazdák érdekei ismét háttérbe szorultak. Győri Enikő és Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselői szerint a baloldali–néppárti többség egyetlen olyan patrióta módosító indítványt sem támogatott, amely szigorúbb határellenőrzést vagy erőteljesebb élelmiszer-biztonsági garanciákat írt volna elő.
A gazdák érdekei ismét háttérbe szorultak az EP-ben
A strasbourgi plenáris ülésen az Európai Parlament megszavazta a bizottság jogszabály-javaslatát, amely a Mercosur–EU-megállapodáshoz kapcsolódó védzáradékról szól. A rendelkezés elvileg a gazdák érdekeit hivatott védeni, a gyakorlatban azonban nem nyújt kellő garanciát az európai mezőgazdaságnak, különösen az olyan kisebb piacú tagállamok esetében, mint Magyarország.
Mindez olyan helyzetben történt, amikor a módosított ukrán szabadkereskedelmi szabályok következtében árubőség áramlik az uniós piacra, miközben az európai gazdákra továbbra is jelentős zöldítési kötelezettségek hárulnak – olvasható a Fidesz Patrióák Európáért oldalán.
A javasolt védzáradék nem képes megállítani a tisztességtelen versenyt, ezért ellene szavaztunk. Beszédesek voltak az ellenzéki voksok is: a DK a bizottság álláspontját támogatta a brüsszeli nagykoalícióval együtt, míg a Tisza nem vállalt álláspontot, még szavazatot sem adott le, figyelmen kívül hagyva a magyar gazdák akaratát
– fogalmazott Győri Enikő a szavazást követően.
Borítókép: Gazdák – illusztráció (Fotó: AFP)
