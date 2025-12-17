A gazdák érdekei ismét háttérbe szorultak az EP-ben

A javasolt védzáradék nem képes megállítani a tisztességtelen versenyt, ezért ellene szavaztunk. Beszédesek voltak az ellenzéki voksok is: a DK a bizottság álláspontját támogatta a brüsszeli nagykoalícióval együtt, míg a Tisza nem vállalt álláspontot, még szavazatot sem adott le, figyelmen kívül hagyva a magyar gazdák akaratát