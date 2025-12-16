Orbán Viktorgazdamezőgazdaság

Az Európai Unió megvágja az agrárpénzeket, hogy Ukrajnát finanszírozza

„Valahonnan el kell venniük azt a pénzt, amit Ukrajnának akarnak adni. Ezért megvágják az agrárpénzeket. Nem csoda, hogy a gazdák fel vannak háborodva" – írta közösségi oldalán közzétett videóbejegyzéséhez Orbán Viktor.

Magyar Nemzet
2025. 12. 16. 9:09
Fotó: Képernyőfotó
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Orbán Viktor a Patriótának adott interjúból osztott meg részletet közösségi oldalán, amelyben úgy fogalmazott: „Vitatni fogjuk, tárgyalás alatt lesz ezen a mostani csúcson az Európai Unió következő hétéves költségvetése. És a gazdák azt látják, jól látják, hogy megkurtítják az ő pénzüket. Tehát az Európai Unió mezőgazdaságra, vidékre jóval kevesebb pénzt akar fordítani a következő hét évben, amit eddig költött. Ami korábban támogatott volt, vidékfejlesztés, fölzárkóztatás, agrárium kevesebb marad. ”

A miniszterelnök hozzátette: 

Ezért jönnek a gazdák és azt mondják, hogy arról szó sem lehet. Lehet, hogy vannak új célok, akkor szerezzetek rá pénzt, vagy dobjatok össze erre külön pénzt. Meg lehet, hogy kell Ukrajnának is pénzt adni, én ezt vitatom, de még ezt gondolhatják is, de semmiképpen nem a parasztok zsebéből. Tehát itt egy nagyon komoly, több éven át tartó agrártiltakozás-hullámnak a nyitóeseménye lesz.

Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: Képernyőkép)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmúlt

De most komolyan: kik ezek?

Bayer Zsolt avatarja

Hogy kik? Hát a Z-generáció. Azok, akik eltörölnék a múltunkat, a hagyományainkat, a történelmünket, az irodalmunkat, eltörölnének mindent.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu