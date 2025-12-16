Az Európai Unió megvágja az agrárpénzeket, hogy Ukrajnát finanszírozza

Orbán Viktor a Patriótának adott interjúból osztott meg részletet közösségi oldalán, amelyben úgy fogalmazott: „Vitatni fogjuk, tárgyalás alatt lesz ezen a mostani csúcson az Európai Unió következő hétéves költségvetése. És a gazdák azt látják, jól látják, hogy megkurtítják az ő pénzüket. Tehát az Európai Unió mezőgazdaságra, vidékre jóval kevesebb pénzt akar fordítani a következő hét évben, amit eddig költött. Ami korábban támogatott volt, vidékfejlesztés, fölzárkóztatás, agrárium kevesebb marad. ”
A miniszterelnök hozzátette:
Ezért jönnek a gazdák és azt mondják, hogy arról szó sem lehet. Lehet, hogy vannak új célok, akkor szerezzetek rá pénzt, vagy dobjatok össze erre külön pénzt. Meg lehet, hogy kell Ukrajnának is pénzt adni, én ezt vitatom, de még ezt gondolhatják is, de semmiképpen nem a parasztok zsebéből. Tehát itt egy nagyon komoly, több éven át tartó agrártiltakozás-hullámnak a nyitóeseménye lesz.
Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: Képernyőkép)
