Hosszú menet lesz, de felkészültünk, a formaidőzítésünk rendben van, nem fogunk elfáradni.

Hangsúlyozta, hogy a magyar cél világos: kívül tartani Magyarországot a háborún és a háború finanszírozásán is. Brüsszelben őrült ötletek születnek. A háborút nem megállítani akarják, hanem folytatni.

A háború öl, rombol, a béke épít. A háború drága, a béke olcsó. Brüsszel mégis a háborút választja. Mi pedig újra és újra a békét. Régi igazság, a háborúhoz pénz kell. Sok pénz. Brüsszelnek nincs.

Kitért rá, hogy tegnap győzelmet arattak az előkészítő tárgyalások során, a befagyasztott orosz vagyon felhasználása elesett. Ezzel azt érték el, hogy Brüsszel nem küldött nyílt hadüzenetet Moszkvának, ami kezdetnek nem rossz. Viszont a háborúhoz akkor is pénz kell.

Mi nem támogatunk olyan közös hitelfelvételt, amely generációkra eladósítaná a magyarokat Ukrajnáért. A magyarok pénzére Magyarországon, a magyar családoknál van szükség.

A kormányfő kiemelte, hogy Ursula von der Leyen tegnap világosan elmondta, addig nem akarnak hazamenni, amíg nincs döntés a háború és Ukrajna finanszírozásáról.