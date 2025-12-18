Rendkívüli

Káosz Brüsszelben, már könnygázt is bevetettek a tüntető gazdák ellen + videó

Brüsszelharcosok klubjaOrbán Viktor

A magyar cél világos: kívül tartani Magyarországot a háborún

Az Európai Unió vezető politikusai Brüsszelben tartanak csúcstalálkozót, ahol számos aktuális politikai kérdést vitatnak meg. Orbán Viktor miniszterelnök a Harcosok klubjában üzent a tétről.

Magyar Nemzet
2025. 12. 18. 12:46
Orbán Viktor miniszterelnök Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Orbán Viktor miniszterelnök a brüsszeli uniós csúcs margóján a Harcosok klubjában üzent. Kiemelte, hogy fontos tárgyalások lesznek ma is a belga fővárosban és ennek a napnak csak az eleje biztos, hogy mikor lesz vége, azt senki sem tudja.

Orbán Viktor üzent a harcosoknak
Orbán Viktor üzent a harcosoknak
Fotó: BALINT SZENTGALLAY / NurPhoto

Hosszú menet lesz, de felkészültünk, a formaidőzítésünk rendben van, nem fogunk elfáradni.

Hangsúlyozta, hogy a magyar cél világos: kívül tartani Magyarországot a háborún és a háború finanszírozásán is. Brüsszelben őrült ötletek születnek. A háborút nem megállítani akarják, hanem folytatni.

A háború öl, rombol, a béke épít. A háború drága, a béke olcsó. Brüsszel mégis a háborút választja. Mi pedig újra és újra a békét. Régi igazság, a háborúhoz pénz kell. Sok pénz. Brüsszelnek nincs.

Kitért rá, hogy tegnap győzelmet arattak az előkészítő tárgyalások során, a befagyasztott orosz vagyon felhasználása elesett. Ezzel azt érték el, hogy Brüsszel nem küldött nyílt hadüzenetet Moszkvának, ami kezdetnek nem rossz. Viszont a háborúhoz akkor is pénz kell.

Mi nem támogatunk olyan közös hitelfelvételt, amely generációkra eladósítaná a magyarokat Ukrajnáért. A magyarok pénzére Magyarországon, a magyar családoknál van szükség.

A kormányfő kiemelte, hogy Ursula von der Leyen tegnap világosan elmondta, addig nem akarnak hazamenni, amíg nincs döntés a háború és Ukrajna finanszírozásáról.

Sokáig itt leszünk. Harcolunk az igazságért! Harcolj a hazugság ellen!

– zárta sorait a kormányfő.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI)

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

