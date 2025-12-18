Orbán Viktor miniszterelnök a brüsszeli uniós csúcs margóján a Harcosok klubjában üzent. Kiemelte, hogy fontos tárgyalások lesznek ma is a belga fővárosban és ennek a napnak csak az eleje biztos, hogy mikor lesz vége, azt senki sem tudja.
A magyar cél világos: kívül tartani Magyarországot a háborún
Az Európai Unió vezető politikusai Brüsszelben tartanak csúcstalálkozót, ahol számos aktuális politikai kérdést vitatnak meg. Orbán Viktor miniszterelnök a Harcosok klubjában üzent a tétről.
Hosszú menet lesz, de felkészültünk, a formaidőzítésünk rendben van, nem fogunk elfáradni.
Hangsúlyozta, hogy a magyar cél világos: kívül tartani Magyarországot a háborún és a háború finanszírozásán is. Brüsszelben őrült ötletek születnek. A háborút nem megállítani akarják, hanem folytatni.
A háború öl, rombol, a béke épít. A háború drága, a béke olcsó. Brüsszel mégis a háborút választja. Mi pedig újra és újra a békét. Régi igazság, a háborúhoz pénz kell. Sok pénz. Brüsszelnek nincs.
Kitért rá, hogy tegnap győzelmet arattak az előkészítő tárgyalások során, a befagyasztott orosz vagyon felhasználása elesett. Ezzel azt érték el, hogy Brüsszel nem küldött nyílt hadüzenetet Moszkvának, ami kezdetnek nem rossz. Viszont a háborúhoz akkor is pénz kell.
Mi nem támogatunk olyan közös hitelfelvételt, amely generációkra eladósítaná a magyarokat Ukrajnáért. A magyarok pénzére Magyarországon, a magyar családoknál van szükség.
A kormányfő kiemelte, hogy Ursula von der Leyen tegnap világosan elmondta, addig nem akarnak hazamenni, amíg nincs döntés a háború és Ukrajna finanszírozásáról.
További Külföld híreink
Sokáig itt leszünk. Harcolunk az igazságért! Harcolj a hazugság ellen!
– zárta sorait a kormányfő.
Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Orosz légicsapás érte az ukrán régiót
A légicsapás több lakóépületet, oktatási intézményt és infrastruktúrát érintett
A háborúpártiak veszélybe sodorják a rezsivédelmet
Európai Parlament határozata súlyos következményekkel jár.
Újabb támadás érte a keresztény közösséget
Legalább tizenhárom hívőt hurcoltak el fegyveresek.
A magyarok többsége elutasítja Ukrajna jövőbeli finanszírozásának mindhárom EB-tervét
Friss felmérés készült.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Orosz légicsapás érte az ukrán régiót
A légicsapás több lakóépületet, oktatási intézményt és infrastruktúrát érintett
A háborúpártiak veszélybe sodorják a rezsivédelmet
Európai Parlament határozata súlyos következményekkel jár.
Újabb támadás érte a keresztény közösséget
Legalább tizenhárom hívőt hurcoltak el fegyveresek.
A magyarok többsége elutasítja Ukrajna jövőbeli finanszírozásának mindhárom EB-tervét
Friss felmérés készült.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!