Itt az újabb kézilabdabotrány, ez a magyarokat is érinti

Az EHF hétfőn jelentette be, hogyan osztják el az induló helyeket a következő szezonban. A férfikézilabda Bajnokok Ligája lebonyolítása teljesen átalakul, a legfontosabb változás az lesz, hogy a főtáblán részt vevő csapatok számát 16-ról 24-re emelik.

A Kielce és a dán Aalborg meccse a férfikézilabda Bajnokok Ligája egyik nagy összecsapása volt

Fotó: HENNING BAGGER / Ritzau Scanpix

Férfikézilabda Bajnokok Ligája: mi lesz így veled?

Bent Nyegaardot, a dán TV2 kézilabda-szakértőjét a legjobban az háborította fel, hogy a 24 részt vevő csapatból 14-nek szabadkártyát ad az EHF, azaz meghívásos alapon döntenek majd arról, kik legyenek ott a sorozat főtábláján. Jelen pillanatban az biztos, hogy az EHF rangsorában, amely az elmúlt három szezon eredményeit veszi figyelembe, a tíz legjobb ​​nemzet egy helyet kap.

A tíz ország: Németország, Spanyolország, Franciaország, Dánia, Lengyelország, Magyarország, Románia, Portugália, Horvátország és Norvégia.

Bent Nyegaard szerint teljesen abszurd, amit az EHF csinál. Azt mondta, érthetetlen ez a sportpolitika, miért vindikálja magának az EHF azt, hogy ebben a kérdésben is döntsön? Az előbb felsorolt tíz ország amúgy további két-két helyre pályázhat, de az indulásról már nem az eredmények döntenek, hanem az Európai Kézilabda-szövetség.

Az viszont kikötés, hogy egy ország legfeljebb három csapattal lehet ott a sorozat főtábláján.

Bent Nyegaard azt mondta, hogy semmit sem lehet tudni a döntések szakmai hátteréről, s ez egyszerűen megengedhetetlen. Felmerült az is, hogy az EHF akár Európán kívüli csapatot is meghívhat ebbe a sorozatba, de erről sem lehet még tudni semmit sem.

Az EHF a sajtóközleményre mutogat

A dánok annyira kiborultak, hogy az EHF-et is megkeresték a felvetésekkel. Ott azonban – mily meglepő – csak egy semmitmondó választ kaptak, meg azt tanácsolták, olvasgassák az elnök, Michael Wiederer által kiadott közleményt. Abban olyan lózungok szerepelnek, hogy az EHF célja nem lehet más, mint a sorozat színvonalának emelése.

Ha pedig netán egy Európán kívüli csapatot is meghívnak a sorozatba, azt úgysem tehetik meg az IHF engedélye nélkül.

Az elnök azt is elmondta, hogy a szabadkártyák odaítélése előtt az EHF többek között a nézőszámokat, a tévés közvetítések nézőszámait és azt vizsgálja, hogy korábban az adott csapatok milyen eredményeket értek el.