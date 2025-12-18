Rendkívüli

Káosz Brüsszelben, már könnygázt is bevetettek a tüntető gazdák ellen + videó

menczer tamástisza pártbod péter ákosválasztás

Menczer Tamás: A Tisza Párt és szakértői megszorítócsomaggal akarják elvenni a magyar emberek pénzét + videó

„A választás után mindent lehet” – idézte fel Tarr Zoltán elhíresült mondatát a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

Magyar Nemzet
2025. 12. 18. 12:54
Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI
„»A választás után mindent lehet«, ez a Tisza” – hívta fel a figyelmet Menczer Tamás a Facebookon. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója bejegyzésében rámutatott, a Tisza Párt és a tiszás szakértők megszorítócsomaggal akarják elvenni a magyar emberek pénzét. „Emellett, mint a nyilatkozatok mutatják, még aljasok is” – tette hozzá.

Sajószentpéter, 2025. november 12. Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a kormánypártok országjárásának sajószentpéteri fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón 2025. november 12-én. MTI/Vajda János
Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Vajda János)

Menczer Tamás a közösségi oldalán közzétett videójában emlékeztetett:

Simonovits András tiszás nyugdíjszakértő azt mondja, hogy mekkora baj az, hogy az idősek sokáig élnek, mennyit lehetne spórolni, hogyha nem élnének olyan sokáig. Bod Péter Ákos, a másik tiszás szakértő, a Tisza-adó nagy támogatója pedig levágás előtt lévő malacokhoz, disznókhoz hasonlítja a magyarokat, akiknek nem kell tudni azt, hogy jön a kés, vagyis a Tisza-adó. Mindaz, amit látunk és hallunk, onnan ered, amit Tarr Zoltán mondott: »a választás után mindent lehet«

A kormánypárti politikus végül hangsúlyozta:

„Meg kell őket állítanunk. Meg is fogjuk.”

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)


Siklósi Péter
idezojelekeurópai unió

Hajlandó-e Európa a békére?

Siklósi Péter avatarja

Az uniós csúcs tétje az, hogy Európa elindul-e végre a béke támogatásának irányába.

