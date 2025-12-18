Menczer Tamás: A Tisza Párt és szakértői megszorítócsomaggal akarják elvenni a magyar emberek pénzét + videó

Simonovits András tiszás nyugdíjszakértő azt mondja, hogy mekkora baj az, hogy az idősek sokáig élnek, mennyit lehetne spórolni, hogyha nem élnének olyan sokáig. Bod Péter Ákos, a másik tiszás szakértő, a Tisza-adó nagy támogatója pedig levágás előtt lévő malacokhoz, disznókhoz hasonlítja a magyarokat, akiknek nem kell tudni azt, hogy jön a kés, vagyis a Tisza-adó. Mindaz, amit látunk és hallunk, onnan ered, amit Tarr Zoltán mondott: »a választás után mindent lehet«