Menczer Tamás: A Tisza Párt és szakértői megszorítócsomaggal akarják elvenni a magyar emberek pénzét + videó

„»A választás után mindent lehet«, ez a Tisza” – hívta fel a figyelmet Menczer Tamás a Facebookon. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója bejegyzésében rámutatott, a Tisza Párt és a tiszás szakértők megszorítócsomaggal akarják elvenni a magyar emberek pénzét. „Emellett, mint a nyilatkozatok mutatják, még aljasok is” – tette hozzá.
Menczer Tamás a közösségi oldalán közzétett videójában emlékeztetett:
Simonovits András tiszás nyugdíjszakértő azt mondja, hogy mekkora baj az, hogy az idősek sokáig élnek, mennyit lehetne spórolni, hogyha nem élnének olyan sokáig. Bod Péter Ákos, a másik tiszás szakértő, a Tisza-adó nagy támogatója pedig levágás előtt lévő malacokhoz, disznókhoz hasonlítja a magyarokat, akiknek nem kell tudni azt, hogy jön a kés, vagyis a Tisza-adó. Mindaz, amit látunk és hallunk, onnan ered, amit Tarr Zoltán mondott: »a választás után mindent lehet«
A kormánypárti politikus végül hangsúlyozta:
„Meg kell őket állítanunk. Meg is fogjuk.”
Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)
