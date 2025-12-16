Menczer Tamás: Lebuktak a megszorításokkal, ezért bujkálnak a Tisza jelöltjei + videó

Menczer Tamás közösségi oldalára feltett videójában azt mondja, nem rajta múlik, hogy sor kerül-e vitára Bujdosó Andreával, mivel ő minden alkalommal nyitott a nyilvános megmérettetésre, miközben politikai ellenfelei szerinte rendre kitérnek a kérdések elől. A politikus egy újságírói kérdésre reagálva beszélt a vita esélyeiről.

Mint mondta, rendszeresen meghív mindenkit a rendezvényeire, így nemcsak a Tisza Párt szavazóit, hanem a párt jelöltjét, Bujdosó Andreát is. Hangsúlyozta:

ő mindig elérhető, és nem az a politikus, aki elszalad az újságírók vagy a politikai ellenfelek elől.

Menczer Tamás úgy fogalmazott, pontosan tudható és látható, ki áll rendelkezésre a vitákra, és ki az, aki következetesen elkerüli azokat.

Szerinte különösen beszédes, amikor egy politikai szereplő éppen akkor tűnik el a nyilvánosság elől, amikor kényelmetlen ügyek kerülnek napirendre.

A politikus élesen bírálta a Tisza Pártot, amely állítása szerint egy „brutális balos megszorítócsomaggal” állt elő.

Úgy vélte, ilyen helyzetben valóban nehéz lehet válaszolni a kérdésekre, de hangsúlyozta: a politikában nincs helye a menekülésnek.

„Ilyenkor nem elszaladni kell, hanem odaállni, és vállalni a felelősséget” – fogalmazott. Hozzátette: ő továbbra is kész a vitára, a lehetőség adott, a kérdés csak az, hogy ellenfelei hajlandók-e kilépni a nyilvánosság elé.