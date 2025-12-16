menczer tamásbujdosó andrevita

Menczer Tamás: Lebuktak a megszorításokkal, ezért bujkálnak a Tisza jelöltjei + videó

Menczer Tamás szerint ő minden alkalommal meghívja politikai ellenfeleit vitára, miközben a Tisza Párt képviselője következetesen kerüli a nyilvános megmérettetést.

Magyar Nemzet
2025. 12. 16. 22:16
Menczer Tamás Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Menczer Tamás közösségi oldalára feltett videójában azt mondja, nem rajta múlik, hogy sor kerül-e vitára Bujdosó Andreával, mivel ő minden alkalommal nyitott a nyilvános megmérettetésre, miközben politikai ellenfelei szerinte rendre kitérnek a kérdések elől. A politikus egy újságírói kérdésre reagálva beszélt a vita esélyeiről.

Mint mondta, rendszeresen meghív mindenkit a rendezvényeire, így nemcsak a Tisza Párt szavazóit, hanem a párt jelöltjét, Bujdosó Andreát is. Hangsúlyozta: 

ő mindig elérhető, és nem az a politikus, aki elszalad az újságírók vagy a politikai ellenfelek elől.

Menczer Tamás úgy fogalmazott, pontosan tudható és látható, ki áll rendelkezésre a vitákra, és ki az, aki következetesen elkerüli azokat. 

Szerinte különösen beszédes, amikor egy politikai szereplő éppen akkor tűnik el a nyilvánosság elől, amikor kényelmetlen ügyek kerülnek napirendre.

A politikus élesen bírálta a Tisza Pártot, amely állítása szerint egy „brutális balos megszorítócsomaggal” állt elő.

 Úgy vélte, ilyen helyzetben valóban nehéz lehet válaszolni a kérdésekre, de hangsúlyozta: a politikában nincs helye a menekülésnek.

„Ilyenkor nem elszaladni kell, hanem odaállni, és vállalni a felelősséget” – fogalmazott. Hozzátette: ő továbbra is kész a vitára, a lehetőség adott, a kérdés csak az, hogy ellenfelei hajlandók-e kilépni a nyilvánosság elé.

Borítókép: Menczer Tamás (Forrás: Facbook)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekVietnám

Ötvenhat évvel ezelőtti üzenet + videó

Bayer Zsolt avatarja

1969-ben megkérdezték egy Vietnámban szolgáló amerikai katonától, hogy mit üzen az ötven évvel később élő amerikaiaknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu