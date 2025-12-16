Orbán Viktororosz vagyonEU-csúcs

Repülőinfó: Orbán Viktor elmondta, mire számíthat Európa az oroszoktól

Orbán Viktor a Brüsszel felé tartó gépen elárulta: levélben kért tájékoztatást az orosz elnöktől, milyen válaszlépést tesznek, ha az EU hozzányúl a befagyasztott orosz vagyonhoz. Erről Deák Dániel számolt be közösségi oldalán. A XXI. Század Intézet vezető elemzője további részleteket is megosztott bejegyzésében Orbán Viktor repülőinfójáról.

2025. 12. 16.
Orbán Viktor repülőinfót tart
Orbán Viktor a Brüsszel felé tartva repülőinfót tartott – számolt be róla a politológus. Mint bejegyzésében írta, Orbán Viktor levélben kért tájékoztatást az orosz elnöktől, milyen válaszlépést tesznek, ha az EU hozzányúl a befagyasztott orosz vagyonhoz, illetve figyelemmel lesznek-e arra, ki hogyan szavaz a kérdésben. 

A magyar miniszterelnök a választ kapta, hogy 

erőteljes válaszlépést adnak majd az oroszok, ugyanakkor figyelembe veszik, hogy ki hogyan szavaz majd az EU-csúcson. Orbán Viktor világossá tette, ő nem támogatja ezt a lépést, ugyanis azt az eszkaláció egy újabb szintjének tekinti. 

Deák Dániel kiemelte:

Ez azt jelenti, hogy Magyarországot nem érinti majd hátrányosan, nem kell orosz szankcióktól tartanunk, ha a mostani EU-csúcson olyan döntést hoz a tagállamok többsége, hogy hozzányúlnak a befagyasztott orosz vagyonhoz, hiszen hazánk azt nem támogatja.

Bohár Dániel riporter egy rövid videót is megosztott a repülőinfóról. 

Lajkó Fanni, az Alapjogokért Központ elemzője arról számolt be, hogy a miniszterelnök az repülőn elmondta, sűrő napirend vár rá Brüsszelben. 

Sorskérdések vannak az asztalon. Lényegében a háború és a béke összecsapása történik majd meg. Az a kérdés, hogy támogatjuk-e Ukrajnát, hogy mi legyen a befagyasztott orosz vagyonnal, vagy milyen más pénzügyi támogatást kapjon Ukrajna. Magyarország a béke oldalán áll, az amerikai-orosz béketárgyalások eredményét várjuk, és ezt kellene támogatnia Brüsszelnek is.

– emelte ki Lajkó Fanni. 

Borítókép: Orbán Viktor repülőinfót tart (Forrás: Facebook)

