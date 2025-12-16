Repülőinfó: Orbán Viktor elmondta, mire számíthat Európa az oroszoktól

Orbán Viktor a Brüsszel felé tartva repülőinfót tartott – számolt be róla a politológus. Mint bejegyzésében írta, Orbán Viktor levélben kért tájékoztatást az orosz elnöktől, milyen válaszlépést tesznek, ha az EU hozzányúl a befagyasztott orosz vagyonhoz, illetve figyelemmel lesznek-e arra, ki hogyan szavaz a kérdésben.

A magyar miniszterelnök a választ kapta, hogy

erőteljes válaszlépést adnak majd az oroszok, ugyanakkor figyelembe veszik, hogy ki hogyan szavaz majd az EU-csúcson. Orbán Viktor világossá tette, ő nem támogatja ezt a lépést, ugyanis azt az eszkaláció egy újabb szintjének tekinti.

Deák Dániel kiemelte:

Ez azt jelenti, hogy Magyarországot nem érinti majd hátrányosan, nem kell orosz szankcióktól tartanunk, ha a mostani EU-csúcson olyan döntést hoz a tagállamok többsége, hogy hozzányúlnak a befagyasztott orosz vagyonhoz, hiszen hazánk azt nem támogatja.

Bohár Dániel riporter egy rövid videót is megosztott a repülőinfóról.

Lajkó Fanni, az Alapjogokért Központ elemzője arról számolt be, hogy a miniszterelnök az repülőn elmondta, sűrő napirend vár rá Brüsszelben.

Sorskérdések vannak az asztalon. Lényegében a háború és a béke összecsapása történik majd meg. Az a kérdés, hogy támogatjuk-e Ukrajnát, hogy mi legyen a befagyasztott orosz vagyonnal, vagy milyen más pénzügyi támogatást kapjon Ukrajna. Magyarország a béke oldalán áll, az amerikai-orosz béketárgyalások eredményét várjuk, és ezt kellene támogatnia Brüsszelnek is.

– emelte ki Lajkó Fanni.

Borítókép: Orbán Viktor repülőinfót tart (Forrás: Facebook)