Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészségrendőrségpedofíliabűncselekmény

Saját lányaival erőszakoskodott a pedofil apa, elkapták

Lecsaptak a rendőrök a szabolcsi férfira, most kiderült, hogy pontosan mivel vádolják. Tizennyolc évet is kaphat.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 18. 12:08
Forrás: Pexels
Vádat emelt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség azzal a férfival szemben, aki éveken keresztül bántalmazta szexuálisan 12 év alatti lánygyermekeit egy nyírségi kistelepülésen – közölte a főügyészség csütörtökön. Közleményükben azt írták: a vádirati tényállás szerint a férfi házastársával 2020 óta nevelt nyolc kiskorú gyermeket, akik közül hat a vádlott saját gyermeke, míg kettő felesége korábbi kapcsolatából származott.

Budapest, 2024. január 23. Rendőrök a Nyugati pályaudvaron 2024. január 23-án. Fokozott ellenőrzést tart ezen a napon a vonatokon és a pályaudvarokon a rendőrség, a cél elsősorban az illegális migráció és az ahhoz kapcsolódó jogellenes cselekmények elleni fellépés - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK). A 24 órás magyarországi ellenőrzés a Railpol (Vasúti Rendőrségek Európai Szervezete) által koordinált akció része. MTI/Máthé Zoltán
Illusztráció (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

– A férfi 2018-tól az akkor kilencéves nevelt lányát megveréssel fenyegetve rendszeresen arra kényszerítette, hogy őt szexuálisan kielégítse. A kislánynak a szexuális erőszakot az évek során számtalan alkalommal át kellett élnie – ismertette az ügyészségi közlemény.

Hozzátették: a férfi másik nevelt lányával is erőszakoskodott; többször ruhán keresztül őt szeméremsértő módon megérintette, simogatta, fogdosta, illetve az akkor nyolcéves, vér szerinti lányát is arra kényszerítette, hogy a szexuális vágyait kielégítse.

– A kiskorú sértettek, attól való félelmükben, hogy apjuk bántani fogja őket, nem szóltak senkinek az őket ért szexuális bántalmazásról és nem kértek segítséget – jegyezték meg. A főügyészség a férfit a gyermekei sérelmére elkövetett szexuális erőszak minősített esetével vádolja, beismerés és tárgyalásról lemondás esetén vele szemben tizennyolc év fegyházbüntetést, tíz év közügyektől eltiltást és végleges hatályú foglalkozástól eltiltást indítványoz.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Kindel Media/Pexels.com)


