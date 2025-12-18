Saját lányaival erőszakoskodott a pedofil apa, elkapták

Vádat emelt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség azzal a férfival szemben, aki éveken keresztül bántalmazta szexuálisan 12 év alatti lánygyermekeit egy nyírségi kistelepülésen – közölte a főügyészség csütörtökön. Közleményükben azt írták: a vádirati tényállás szerint a férfi házastársával 2020 óta nevelt nyolc kiskorú gyermeket, akik közül hat a vádlott saját gyermeke, míg kettő felesége korábbi kapcsolatából származott.
– A férfi 2018-tól az akkor kilencéves nevelt lányát megveréssel fenyegetve rendszeresen arra kényszerítette, hogy őt szexuálisan kielégítse. A kislánynak a szexuális erőszakot az évek során számtalan alkalommal át kellett élnie – ismertette az ügyészségi közlemény.
Hozzátették: a férfi másik nevelt lányával is erőszakoskodott; többször ruhán keresztül őt szeméremsértő módon megérintette, simogatta, fogdosta, illetve az akkor nyolcéves, vér szerinti lányát is arra kényszerítette, hogy a szexuális vágyait kielégítse.
– A kiskorú sértettek, attól való félelmükben, hogy apjuk bántani fogja őket, nem szóltak senkinek az őket ért szexuális bántalmazásról és nem kértek segítséget – jegyezték meg. A főügyészség a férfit a gyermekei sérelmére elkövetett szexuális erőszak minősített esetével vádolja, beismerés és tárgyalásról lemondás esetén vele szemben tizennyolc év fegyházbüntetést, tíz év közügyektől eltiltást és végleges hatályú foglalkozástól eltiltást indítványoz.
