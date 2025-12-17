tisza pártfogadott prókátornémeth martinbizonyíték

Pedofilvád, belső harc és fenyegetések a Tisza Pártban

A Tisza Párt előválasztása alatt és azt követően hatalmas botrány tört ki: egy internetes kamuprofil pedofíliával vádolta Németh Martint, a sárvári jelöltet, akit korábban Magyar Péter a „magyar fiatalok és Vas vármegye hangjának” nevezett, és akivel az előválasztás első fordulóját megnyerették. A kamuprofil bizonyíték nélkül vádolta Németh Martint, mégis a párt a másik jelöltet hozta ki győztesnek a második fordulóban. Németh feljelentést tett, jelezve, hogy a vád belülről érkezett, miközben a rejtélyes profil fenyegető üzenetet küldött, sejtetve a „bizonyítékot”.

Magyar Nemzet
2025. 12. 17. 9:54
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az előválasztás után több választókörzetben is feszültség támadt a Tisza Párt politikusai és támogatóik között. A leglátványosabb összetűzés a sárvári körzetben történt, ahol az indulók és csapataik vitája nyilvános üzenetváltásig fajult. A konfliktus azután robbant ki, hogy Németh Martin az első fordulót megnyerte, de a döntő körben vereséget szenvedett Strompová Viktóriától. Veresége után indulatosan posztolt, állítása szerint párton belüli ellenfelei aljas üzenetekben és telefonos lejáratókampánnyal támadták őt és családját, bár nem tisztázta, helyi vagy pártközponti koordinációról volt-e szó – írja az Ellenpont

Fotó: MW/Markovics Gábor

Kamuprofil támadta Németh Martint – bejegyzéseket töröltek

A versengés során az indulatok elszabadultak: Németh már az előválasztás eredménye előtt feljelentést tett, de nem árulta el, miért fordult a hatóságokhoz. A sárvári pártcsatározásból országos hír lett, több portál is beszámolt róla, de a háttér eddig nem derült ki – pedig bőven tartogat izgalmakat.

Az Ellenpont ugyanis úgy tudja, hogy az ellenfelei a létező legsúlyosabb vádakkal illették a tiszás politikust: pedofíliával.

Az előválasztási kampány során – bizonyíték nélkül – azzal vádolták Némethet, hogy korábban zaklatott egy kiskorú lányt. Emiatt Németh rágalmazás miatt tett feljelentést a rendőrségen.

A történet középpontjában a Fogadott Prókátor nevű kamuprofil áll, amely az elmúlt hónapokban mindent megtett, hogy Németh ne legyen a Tisza helyi jelöltje. Bizonyíték nélkül kommentelte, hogy „Németh Martin több oldalról is támadható és méltatlan jelölt”. Bár a bejegyzéseket törölték, az Ellenpont egy érdekes Facebook-kommentcsatát fedezett fel.

December elején Németh Martin egyik támogatója a közösségi oldalán kifakadt a Fogadott Prókátorra. Azt írta, összegyűjtötte a bizonyítékokat a korábbi, már nem elérhető hozzászólásairól, és lényegében megfenyegette a Facebook-oldalt és mögötte álló személyt.

Fotó: Facebook

A poszt alatt aztán érdekes beszélgetés bontakozott ki a tiszás aktivista és a Fogadott Prókátor között. A kamuprofil végig tartotta a pedofilvádakat és először azt írta a bejegyzésre reagálva, hogy

akinek itt félni valója van, az a vesztes kisfiú (Németh Martin – szerk.). Aki másnak vermet ás, az maga esik bele! Írhatom azt is, hogy nehogy visszanyaljon neki a fagyi és a végén ő legyen a vádlottak padján!

Fotó: Facebook

Miután többen csatlakoztak a csethez, Németh Martin támogatója elmagyarázta a vita lényegét. 

A kedves úr pedofíliával vádolta a Tisza Párt jelöltjelöltjét, illetve telefonos és üzenetkampányt folytatott ellene, hogy a másik jelöltjelölt nyerjen

– ismertette az ügy hátterét.

Fotó: Facebook

A kamuprofil lehazugozta őt, hozzátéve, hogy Némethnek nem érdeke bíróságra vinni az ügyet, mert elvesztené, és pedofília miatt súlyos büntetés fenyegetné.

Fotó: Facebook

A vita ezután durvult el: a tiszás aktivista a beszélgetőpartnerét vádolta, hogy egy kislányt használnak politikai célokra. Válaszul a Fogadott Prókátor nyíltan ismételte a pedofilvádakat, és bírósági szembesítést is emlegetett, jelezve, hogy szerinte bizonyítéka van.

Fotó: Facebook

Az Ellenpont egy másik érdekes kommentre bukkant a Nyugat.hu december 1-jei posztja alatt. Ebben a Fogadott Prókátor fenyegette Németh Martint, azt írva, viselje emelt fővel a vereséget, majd ultimátumot adott: vonja vissza a feljelentést, különben „beleáll az ügybe”. „Látod, itt vagyok, nem félek, de jó ügyvédet ajánlok” – írta fenyegető hangnemben.

Fotó: Facebook

Eddig a vita konkrétumok és bizonyítékok nélkül zajlik, de az ügy komolyságát jelzi, hogy eljárás indult, és mindkét fél a létező vagy képzelt bizonyítékait emlegeti. Az eset jól mutatja, milyen súlyos feszültségek uralkodnak a Tiszában.

Felfelé ívelő karrier, váratlan fordulat a Tisza Pártnál

Németh Martin jelenleg független önkormányzati képviselő Bükön, és a kezdetektől Magyar Péterék támogatója.  A helyi Tisza-szigetek szervezése mellett ő volt az, aki Celldömölkön felkérdezte a pártelnököt, még a legutóbbi országjáráson októberben. Magyar annyira szimpatizált a vidéki fiatallal, hogy egy posztban megosztotta a jelenetet, amit a következő kedves sorokkal kommentált:

Németh Martin a magyar fiatalok, Vas vármegye és a vidék hangja. Érdemes meghallgatni! Élhető magyar vidék nélkül nincs magyar jövő.

Fotó: Facebook

Sokáig úgy tűnt, Németh karrierje felfelé ívelt a Tiszában, és könnyen megnyerheti az előválasztást. 

A sárvári belharcok és a pedofilvádak azonban háttérbe szoríthatták. 

Ha Magyar Péter betartja ígéretét, Németh Martin lesz a kampányfőnök Strompová Viktória mellett, ami az előzmények ismeretében meglehetősen furcsa felállás.

Érdekesség, hogy éppen az Ellenpont cikkének publikálása előtt jelent meg vezető hírként a Tisza-közeli Telexen egy nagycikk a sárvári konfliktusról. Az anyagban írtak a Fogadott Prókátorról és hosszasan ismertették a történetet, mégis szemérmesen hallgattak a lényegről, a feszültség alapjáról: a pedofilvádakról. Pedig máskor lelkesen számolnak be a hasonló ügyekről, azokról, amelyek nem érintik a Tiszát.

Borítókép: Súlyos vádakkal illették a Tisza büki politikusát, Németh Martint (Forrás: Facebook/Németh Martin)

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekújságírás

Úgy „Lakitelek táján”

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – Nem volt haszontalan a sportújságírással töltött tizenvalahány év.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu