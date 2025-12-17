Pedofilvád, belső harc és fenyegetések a Tisza Pártban

Az előválasztás után több választókörzetben is feszültség támadt a Tisza Párt politikusai és támogatóik között. A leglátványosabb összetűzés a sárvári körzetben történt, ahol az indulók és csapataik vitája nyilvános üzenetváltásig fajult. A konfliktus azután robbant ki, hogy Németh Martin az első fordulót megnyerte, de a döntő körben vereséget szenvedett Strompová Viktóriától. Veresége után indulatosan posztolt, állítása szerint párton belüli ellenfelei aljas üzenetekben és telefonos lejáratókampánnyal támadták őt és családját, bár nem tisztázta, helyi vagy pártközponti koordinációról volt-e szó – írja az Ellenpont.

Fotó: MW/Markovics Gábor

Kamuprofil támadta Németh Martint – bejegyzéseket töröltek

A versengés során az indulatok elszabadultak: Németh már az előválasztás eredménye előtt feljelentést tett, de nem árulta el, miért fordult a hatóságokhoz. A sárvári pártcsatározásból országos hír lett, több portál is beszámolt róla, de a háttér eddig nem derült ki – pedig bőven tartogat izgalmakat.

Az Ellenpont ugyanis úgy tudja, hogy az ellenfelei a létező legsúlyosabb vádakkal illették a tiszás politikust: pedofíliával.

Az előválasztási kampány során – bizonyíték nélkül – azzal vádolták Némethet, hogy korábban zaklatott egy kiskorú lányt. Emiatt Németh rágalmazás miatt tett feljelentést a rendőrségen.

A történet középpontjában a Fogadott Prókátor nevű kamuprofil áll, amely az elmúlt hónapokban mindent megtett, hogy Németh ne legyen a Tisza helyi jelöltje. Bizonyíték nélkül kommentelte, hogy „Németh Martin több oldalról is támadható és méltatlan jelölt”. Bár a bejegyzéseket törölték, az Ellenpont egy érdekes Facebook-kommentcsatát fedezett fel.

December elején Németh Martin egyik támogatója a közösségi oldalán kifakadt a Fogadott Prókátorra. Azt írta, összegyűjtötte a bizonyítékokat a korábbi, már nem elérhető hozzászólásairól, és lényegében megfenyegette a Facebook-oldalt és mögötte álló személyt.

Fotó: Facebook

A poszt alatt aztán érdekes beszélgetés bontakozott ki a tiszás aktivista és a Fogadott Prókátor között. A kamuprofil végig tartotta a pedofilvádakat és először azt írta a bejegyzésre reagálva, hogy