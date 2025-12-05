Tisza PártTisza Párt jelöltjeielőválasztás

Dagad a botrány a Tiszánál, elcsalhatták az előválasztást

Hatalmas a felháborodás a Tisza Párt körül az előválasztás végeredménye miatt. A szentesi körzetben egymást pocskondiázták a casting résztvevői, Gyulán a kora miatt támadták az idősebb, nyertes jelöltet, több választókörzetben pedig csalásról beszélnek.

Magyar Nemzet
2025. 12. 05. 20:31
Fotó: Máté Krisztián Forrás: MW
Egymást szidják a tiszás aktivisták, miután több jelölt is igazságtalannak érezte az előválasztás végeredményét – írta meg az Ellenpont. Az oknyomozó portál ismertette, hogy a baloldali pártot behálózó viszály alapja, hogy nagyon sok helyen nem a Tisza-szigetek munkáját a kezdetek óta segítő aktivisták, hanem a később odaküldött, a pártvezetéssel kapcsolatban lévő jelöltek nyertek. 

20251023 Budapest Tisza párt Október 23 ünnepsége a Hősök terén. Fotó: Csudai Sándor CSS MW képen: Magyar Péter a Tisza párt elnöke
Egyre nagyobb az elégedetlenség a Tisza Párt körül (Fotó: Csudai Sándor)

Többen leírták, hogy a pártvezetés előre eldöntötte, kiknek kell nyernie – ahogy azt az Ellenpont már korábban megírta, az egész folyamat egy bohóckodás, egy átlátszó komédia volt.

Ez egy pozíciókért kaparó társaság opportunista próbálkozása. (…) Azokat az aktivistákat érte támadás, akik őszinte hittel és munkával küzdenek helyben egy jobb, emberséges Magyarországért

– Facebook-oldalán ezekkel a szavakkal értékelte a tiszás előválasztást és az azt levezénylő pártvezetést Németh Martin, a sárvári körzet alulmaradt jelöltjelöltje.

A baloldali politikus sorai visszaigazolták az előválasztással szemben korábban megfogalmazott vádakat: a posztjában lényegében arról írt, hogy a voksolás nem volt demokratikus és tiszta. Németh a történtek miatt feljelentést tett, és további „következményeket” helyezett kilátásba.

Az esetből országos botrány lett, azonban a sárvári konfliktus csak a jéghegy csúcsa. Az Ellenpont összegzéséből kiderül, hogy több választókörzetben is feszültség alakult ki a tiszás politikusok között, illetve az őket támogató aktivisták között az előválasztást követően. A vesztesek több esetben is úgy érezték, hogy a pártvezetés előre döntött a nyertesekről, de arra is volt példa, hogy a jelöltek erős szavakkal minősítették egymást.

Feltűnő, hogy a körzetek jelentős részében végül nem a Tisza-szigetek munkájában kezdetek óta részt vevő, lelkes, helyi aktivisták, hanem az utolsó pillanatban felbukkanó, erős politikai hátterű indulók győztek.

Ami erősíti a gyanút, hogy a pártelit választotta ki a nyerteseket. A meglehetősen irányítottnak tűnő casting tehát mély törésvonalakat hozott létre a pártvezetés és az aktivisták között, ami általános feszültséget generált az ellenzéki pártban.

 

Személyeskedésig fajuló viták

A legnagyobb konfliktus talán a szentesi körzetben alakult ki: a két jelölt, a győztes Bárkányi Bence és a vesztes Páger Krisztina nyíltan egymásnak ugrott a casting után. Végig egymás ellenében kampányoltak, de a feszültség robbanását az okozta, hogy Bárkányi kormánypárti ügynöknek nevezte ellenfelét. 

Most elvertünk egy fideszest, remélem, áprilisban elverünk még egyet

– jelentette ki nagyképűen a győzelme után.

Páger egy félmondattal elintézte ellenfele személyeskedő megnyilvánulását, és annyit írt, hogy „legyen bármekkora is az az ellenszél”, folytatja a munkát. A posztja alatt azonban valósággal forrtak az indulatok, többen is indulatosan kommentálták a történteket. Páger pedig szinte mindegyik hozzászólást támogatólag értékelte.

Hogyan köpjük szembe a másikat – szentesi társasjáték, szégyen, sorsod Borsod

– írta egyikük, amit a politikus szomorú fejjel díjazott.

Fotó: Facebook

Egy másik hozzászóló sportszerűtlenséggel vádolta meg Bárkányit, hozzátéve, hogy az örömmámorában tett kijelentése megmutatta az igazi jellemét.

Aki mások gyalázásával akar felemelkedni, az saját gyengeségét bizonyítja

– egészítette ki az előbbieket. Páger szívecskével díjazta a véleményt.

De talán a legerősebb komment az volt, amikor egy férfi arról értekezett, hogy visszahívatná Bárkányit, mert szerinte a jelölt már nem bízik a Tiszában.

Fotó: Facebook

Furcsaságok a szavazásnál

A gyulai választókerületben is komoly utóhatásai voltak a viaskodásnak. „Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem voltam csalódott a pénteki hírek után. Nagyon szoros volt a verseny, néhány szavazaton múlt az eredmény. Ha nem a neveléstudományi konferencián ültem volna csütörtökön a hajrában, akkor lehet, más lett volna?” – írta ki csalódottam Facebook-falára Pásztor Anett, aki kikapott ellenfelétől, Ráki Zsolttól.

A kommentfalon többen is bátorították Pásztort, illetve bírálták Rákit. Az egyik hozzászóló azt kifogásolta, hogy a jóval idősebb jelöltet hozták ki győztesnek:

Nagyon-nagyon sajnálom… Nagyon szimpatikus volt… Ez a bajszos ember nem tudom, hogyan illik bele a Tisza fiatalos arculatába.

A két politikus közötti feszültségre utal, hogy Pásztor lájkolta a személyeskedő hozzászólást.

Fotó: Facebook

Más jellegű problémák adódtak Sátoraljaújhelyen és környékén. Többen is választási visszaélésekről vagy legalábbis központi technikai hibákról számoltak be, amivel az interakciói alapján a vesztes jelölt, Gánóczi Gábor is egyetértetett.

A sátoraljaújhelyi képviselő egyik támogatója arról számolt be, hogy rejtélyes okoknál fogva a családjából legalább hatan nem tudtak szavazni. Gánóczi ahelyett, hogy tagadta volna a dolgot, a nyilvánosság előtt ráerősített erre, és azt írta: sajnos sok ilyen jelzés jött, főleg 27-én. (az utolsó szavazási napon – szerk.)

„Én is szerettem volna szavazni rád, de sajnos még csak a visszaigazoló email sem jött meg, sőt még a férjemnek sem. Vajon hány ilyen szavazatról maradtál le és miért? Sajnálom, hogy nem te nyertél” – írta egy másik hozzászóló, amire a tiszás jelölt lájkkal reagált.

Mások arra panaszkodtak, hogy csak többszöri próbálkozás után tudtak szavazni. 

„Sok ilyen szavazat volt! Én több oldalt nyitottam meg, amire sikerült regisztrálnom” – írta egyikük, amit egy képernyőmentéssel igyekezett alátámasztani.

Fotó: Facebook

 

 

Csalódott hangok

Nem maradt el a konfliktus a berettyóújfalui körzetben sem. Sokan Nagy Zsanettet várták befutónak, aki a kezdetek óta aktívan részt vett a helyi Tisza Szigetek munkájában. Csakhogy végül nem a lelkes civilt, hanem a közgazdászként dolgozó Kovács Petrát hozták ki győztesnek. Nagy közösségi oldalán többen is csalódásnak adtak hangot, minősítve  politikus ellenfelét, Kovács Petrát.

Te voltál a legelső, akire rákerestem. De szerintem így sokkal jobban jártál… a körzet nem

– sajnálkozott az egyik kommentelő, amit Nagy szívecskével értékelt.

Szintén össznépi kifakadás volt a vesztes hajdúböszörményi jelölt, Sós Csaba előválasztás utáni bejegyzése alatt. Volt olyan, aki már a jelöltállítás menetrendjét is igazságtalannak találta.

A kommentfalon olyan véleménnyel is lehetett találkozni, hogy semmi meglepő nem volt Sós vereségében, hiszen 

a győztes megvolt már a szavazás előtt.

 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Máté Krisztián)

 

