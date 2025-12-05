Dagad a botrány a Tiszánál, elcsalhatták az előválasztást

Egymást szidják a tiszás aktivisták, miután több jelölt is igazságtalannak érezte az előválasztás végeredményét – írta meg az Ellenpont. Az oknyomozó portál ismertette, hogy a baloldali pártot behálózó viszály alapja, hogy nagyon sok helyen nem a Tisza-szigetek munkáját a kezdetek óta segítő aktivisták, hanem a később odaküldött, a pártvezetéssel kapcsolatban lévő jelöltek nyertek.

Egyre nagyobb az elégedetlenség a Tisza Párt körül (Fotó: Csudai Sándor)

Többen leírták, hogy a pártvezetés előre eldöntötte, kiknek kell nyernie – ahogy azt az Ellenpont már korábban megírta, az egész folyamat egy bohóckodás, egy átlátszó komédia volt.

Ez egy pozíciókért kaparó társaság opportunista próbálkozása. (…) Azokat az aktivistákat érte támadás, akik őszinte hittel és munkával küzdenek helyben egy jobb, emberséges Magyarországért

– Facebook-oldalán ezekkel a szavakkal értékelte a tiszás előválasztást és az azt levezénylő pártvezetést Németh Martin, a sárvári körzet alulmaradt jelöltjelöltje.

A baloldali politikus sorai visszaigazolták az előválasztással szemben korábban megfogalmazott vádakat: a posztjában lényegében arról írt, hogy a voksolás nem volt demokratikus és tiszta. Németh a történtek miatt feljelentést tett, és további „következményeket” helyezett kilátásba.

Az esetből országos botrány lett, azonban a sárvári konfliktus csak a jéghegy csúcsa. Az Ellenpont összegzéséből kiderül, hogy több választókörzetben is feszültség alakult ki a tiszás politikusok között, illetve az őket támogató aktivisták között az előválasztást követően. A vesztesek több esetben is úgy érezték, hogy a pártvezetés előre döntött a nyertesekről, de arra is volt példa, hogy a jelöltek erős szavakkal minősítették egymást.

Feltűnő, hogy a körzetek jelentős részében végül nem a Tisza-szigetek munkájában kezdetek óta részt vevő, lelkes, helyi aktivisták, hanem az utolsó pillanatban felbukkanó, erős politikai hátterű indulók győztek.

Ami erősíti a gyanút, hogy a pártelit választotta ki a nyerteseket. A meglehetősen irányítottnak tűnő casting tehát mély törésvonalakat hozott létre a pártvezetés és az aktivisták között, ami általános feszültséget generált az ellenzéki pártban.