„A Tiszának most már nyújtania kell valami mást Magyar Péteren kívűl is”

Makai Máté ÖT: „A Tisza Pártnak ugyanis előbb-utóbb most már muszáj kockáztatnia, és tényleg nyújtania kell valami mást Magyar Péteren kívül. Legalábbis sokkal hangsúlyosabban, mint eddig. A Tiszával szemben kritikusabb sajtó aggodalmai, akárcsak egyébként a NER-sajtó nagy része is nem feltétlenül tartalmi kritikákat, hanem a párt jövőbeli működésével kapcsolatos intuitív félelmeket fogalmaz meg. Ám míg utóbbiak azzal ijesztgetik a magyarságot, hogy a Tisza Párt adót fog emelni, addig a valódi – értsd: a nem propaganda- és direkt influenszermunkát végző – sajtó jellemzően azt tartja problémásnak, hogy helyben és országosan beágyazott alapszervezetek, valódi problémákkal foglalkozó társadalmi bázis és valamiféle kormányzókészség ígérete nélkül nem tűnik hihetőnek, hogy a Tisza adott esetben hatékonyan el tudná vezetni az országot. Mindez jogos aggodalom.”