Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„A Tiszának most már nyújtania kell valami mást Magyar Péteren kívűl is”

„A Tiszának most már nyújtania kell valami mást Magyar Péteren kívűl is”

Makai Máté
2025. 12. 05. 15:33
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Makai Máté ÖT: „A Tisza Pártnak ugyanis előbb-utóbb most már muszáj kockáztatnia, és tényleg nyújtania kell valami mást Magyar Péteren kívül. Legalábbis sokkal hangsúlyosabban, mint eddig. A Tiszával szemben kritikusabb sajtó aggodalmai, akárcsak egyébként a NER-sajtó nagy része is nem feltétlenül tartalmi kritikákat, hanem a párt jövőbeli működésével kapcsolatos intuitív félelmeket fogalmaz meg. Ám míg utóbbiak azzal ijesztgetik a magyarságot, hogy a Tisza Párt adót fog emelni, addig a valódi – értsd: a nem propaganda- és direkt influenszermunkát végző – sajtó jellemzően azt tartja problémásnak, hogy helyben és országosan beágyazott alapszervezetek, valódi problémákkal foglalkozó társadalmi bázis és valamiféle kormányzókészség ígérete nélkül nem tűnik hihetőnek, hogy a Tisza adott esetben hatékonyan el tudná vezetni az országot. Mindez jogos aggodalom.”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekháború

A béke útján a háború felé

Lóránt Károly avatarja

Az Európai Unió és a NATO vezetői egyfolytában arról beszélnek, hogy fel kell készülni egy Oroszországgal vívott háborúra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.