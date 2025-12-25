Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2025. 12. 25. 6:59

Így írnak ők – December 25., délelőtt

0

 A ma délelőtti idézetgyűjteményben Dúró Dóra, Havas Henrik, Hont András, Kovács Gergely és Puzsér Róbert gondolataiból tallózunk

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Összes idézet

Dúró Dóra

Lépjünk Mark Zuckerberg nyakára

Havas Henrik

Havas páros lábbal szállt bele Lázár Jánosba

Hont András

Posvány és gagyi

Kovács Gergely

Őszintén a Tiszáról

Puzsér Róbert

Együtt a sárban

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Így írnak ők

Tovább az összes cikkhez chevron-right
idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – December 25., délelőtt

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – December 24., délután

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – December 24., délelőtt

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – December 23., délután

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekjézus

Egynapos történelmek

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelektömeg

Totális káosz az ellenzéki fejekben

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekeurópai unió

„Próbáknak ideje ez itt”

Ambrus-Jobbágyi Zsófia avatarja
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
idezojelekukrajna

Hazánk kimarad a háborúból és a hadikölcsönből is

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekmagyar péter

Orbán egyik legnagyobb ellenfele teljesen kiakadt Magyar Péter alpári követőire

Csépányi Balázs avatarja

Azért mindennek van határa.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.