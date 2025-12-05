szimpatizánskoordinátorTisza-szigetMagyar Péter

Egyre több az időzített poltikai bomba a Tisza Pártban

A Tisza Pártnak már több mint egy éve ingyen dolgozó aktivista, koordinátor, illetve bukott jelölt is sértődötten toporog a pozícióért.

2025. 12. 05. 4:52
Miközben Magyar Péter az egység látszatát igyekszik megtartani, lapunk forrása szerint egyre nő a feszültség a Tisza Párton belül. Informátorunk azt mondta, mindez a jutalmazás hiányának köszönhető. A Tisza Párt elnöke ugyanis korábban rengeteg pozíciót ígért a neki ingyen és bérmentve dolgozó szimpatizánsainak, azonban most úgy tűnik, hogy ezek a kijelentések örökké üres ígéretek maradnak. 

Tavaly az európai parlamenti választások előtt és azt követően Magyar Péter fűt-fát megígért jó pár embernek. Az ígéretekkel érdekeltté tett és motivált emberek száma nőtt, ugyanakkor egyre inkább egyértelművé vált, hogy ezek betarthatatlanok

– árulta el lapunknak a forrásunk. Kiemelte, az ígéretekből álló kártyavár az előválasztás után kezdett ráomlani Magyar Péterre, ugyanis az emberek elkezdték a másfél éves munkájukért benyújtani a számlát, amelyet a pártelnök nehezen viselt. 

Mindenkit, aki felemlegette neki a korábbi ígéreteket, elküldött és fenyegetett. Ezek az emberek azonban mostanra egy kritikus tömeget kezdtek alkotni, így pedig Péter és az alelnökei egyre nehezebben tudnak lavírozni

 – tette hozzá az informátor. Elmondta, a sértettségnek komoly következményei vannak, ugyanis a Tisza-szigetek koordinátorai sorra inaktiválják magukat, illetve a hozzájuk tartozó szigeteket, és nem hajlandók az előválasztást megnyerő képviselők mellett kampányolni. 

Van olyan pozíció, amelyet Péter három embernek is megígért. Csak idő kérdése, hogy ezek tudomást szerezzenek egymásról

– jegyezte meg a forrásunk. 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza párt elnöke (Fotó: Máté Krisztián)

