Rendőrségi feljelentést tett az adatvédelmi hatóság a Tisza Párt adatszivárgása miatt

Büntetőfeljelentést tett a rendőrségen a Tisza Párt adatbázisait érintő feltételezett adatvédelmi incidens és az abból kiszivárgott személyes, illetve különleges adatok nyilvánosságra hozatala miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) – tudta meg a Népszava.

Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

A NAIH tájékoztatása szerint a www.tiszavilág.co és a www.tisza-lista.com oldalakon váltak hozzáférhetővé azok az adatok, amelyek közzététele miatt a hatóság a rendőrséghez fordult.

A büntetőfeljelentéssel párhuzamosan a NAIH több adatvédelmi hatósági eljárást is hivatalból indított.

Az egyik eljárásban azt vizsgálják, hogy a Tisza Párt megfelelően védte-e adatbázisait. Egy másik eljárás pedig azokra a médiaszolgáltatókra terjed ki, amelyek cikkeikben linkelték a kiszivárgott adatokat tartalmazó térképet, vagy felhasználták a nyilvánosságra került személyes és különleges adatokat.

A vizsgálatok jelenlegi szakaszáról, illetve azok várható lezárásáról a NAIH nem adott tájékoztatást.

A hatósági vizsgálat hírére Magyar Péter drámai előadást tartott

Mint arról beszámoltunk, kiszállt Magyar Péterékhez a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság (NAIH) – derült ki a pártvezér közösségi oldalára kitett, kedd délelőtti bejegyzéséből. Magyar Péter a közfelháborodásra játszik, viszont lapunk megkereste a hatóságot, amely közölte:

nem váratlanul jelent meg a Tisza Pártnál, ők kérték ezt az időpontot.

Péterfalvi Attila, a hatóság elnöke kifejtette: ez egy tervszerű hatósági eljárás, amelyben az adatvédelmi incidenssel kapcsolatban kell információkat és bizonyítékokat gyűjteniük. Megjegyezte, a vizsgálat korábban lett volna, azonban az eredetileg megadott időpont nem felelt meg a pártnak.

Az adatvédelmi incidens előzményei

Emlékezetes, először október 6-án az Index írt arról, majdnem húszezer ember adata szivárgott ki a párt Tisza Világ nevű telefonos alkalmazásából. A lap akkor nemcsak a jelentős adatszivárgásról számolt be, hanem arról is, hogy az applikáció kialakításában ukránok is részt vettek. Az adminok, vagyis a telefonos alkalmazás működtetéséért felelős személyek között ugyanis ukrán szakember is szerepelt, aki a PettersonApps nevű ukrán, applikációk fejlesztésével is foglalkozó cégnél dolgozik. A vállalat vezérigazgatója Volodimir Zelenszkij támogatója, és egy civil szervezeten keresztül közreműködhet az ukrán hadsereg drónfejlesztési törekvéseiben.