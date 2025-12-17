Rendkívüli

Bayer Zsolt: Ez a háború öt percig fog tartani, ha lesz és mindannyian belehalunk + videó

Rendőrségi feljelentést tett az adatvédelmi hatóság a Tisza Párt adatszivárgása miatt

A Tisza Párt adatbázisait érintő feltételezett adatvédelmi incidens miatt a NAIH büntetőfeljelentést tett a rendőrségen, és vizsgálja a párt adatkezelési gyakorlatát, valamint a médiában megjelent adatok felhasználását is.

Magyar Nemzet
2025. 12. 17. 7:15
Büntetőfeljelentést tett a rendőrségen a Tisza Párt adatbázisait érintő feltételezett adatvédelmi incidens és az abból kiszivárgott személyes, illetve különleges adatok nyilvánosságra hozatala miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) – tudta meg a Népszava.

Budapest, 2025. szeptember 17. Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke köszöntőt mond a magyarországi információs jogok intézményrendszere fennállásának 30. évfordulója alkalmából alkalmából a hatóság épületében tartott nemzetközi konferencián 2025. szeptember 17-én. MTI/Máthé Zoltán
Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

A NAIH tájékoztatása szerint a www.tiszavilág.co és a www.tisza-lista.com oldalakon váltak hozzáférhetővé azok az adatok, amelyek közzététele miatt a hatóság a rendőrséghez fordult. 

A büntetőfeljelentéssel párhuzamosan a NAIH több adatvédelmi hatósági eljárást is hivatalból indított.

Az egyik eljárásban azt vizsgálják, hogy a Tisza Párt megfelelően védte-e adatbázisait. Egy másik eljárás pedig azokra a médiaszolgáltatókra terjed ki, amelyek cikkeikben linkelték a kiszivárgott adatokat tartalmazó térképet, vagy felhasználták a nyilvánosságra került személyes és különleges adatokat.

A vizsgálatok jelenlegi szakaszáról, illetve azok várható lezárásáról a NAIH nem adott tájékoztatást.

A hatósági vizsgálat hírére Magyar Péter drámai előadást tartott

Mint arról beszámoltunk, kiszállt Magyar Péterékhez a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság  (NAIH) – derült ki a pártvezér közösségi oldalára kitett, kedd délelőtti bejegyzéséből. Magyar Péter a közfelháborodásra játszik, viszont lapunk megkereste a hatóságot, amely közölte:

nem váratlanul jelent meg a Tisza Pártnál, ők kérték ezt az időpontot.

Péterfalvi Attila, a hatóság elnöke kifejtette: ez egy tervszerű hatósági eljárás, amelyben az adatvédelmi incidenssel kapcsolatban kell információkat és bizonyítékokat gyűjteniük. Megjegyezte, a vizsgálat korábban lett volna, azonban az eredetileg megadott időpont nem felelt meg a pártnak. 

Az adatvédelmi incidens előzményei

Emlékezetes, először október 6-án az Index írt arról, majdnem húszezer ember adata szivárgott ki a párt Tisza Világ nevű telefonos alkalmazásából. A lap akkor nemcsak a jelentős adatszivárgásról számolt be, hanem arról is, hogy az applikáció kialakításában ukránok is részt vettek. Az adminok, vagyis a telefonos alkalmazás működtetéséért felelős személyek között ugyanis ukrán szakember is szerepelt, aki a PettersonApps nevű ukrán, applikációk fejlesztésével is foglalkozó cégnél dolgozik. A vállalat vezérigazgatója Volodimir Zelenszkij támogatója, és egy civil szervezeten keresztül közreműködhet az ukrán hadsereg drónfejlesztési törekvéseiben.

Az adatszivárgási botrány kirobbanását követő napokban, hetekben több mint harmincezer Tisza-szimpatizáns hagyott fel a telefonos alkalmazás aktív használatával. Az első hullám közvetlenül a botrány október eleji kirobbanása után jelentkezett, a használat második, hullámszerű bezuhanását pedig akkor érzékelték a pártban, amikor kiderült, hogy csupán kitaláció a fideszes kémről szóló magyarázat.

Október 31-én új szintre emelkedett a botrány: kikerült a világhálóra egy gigantikus adattömeg, amely majd' kétszázezer nevet és más adatot tartalmazott, a lista a Tisza Világból szivárgott ki. November 2-án megszólalt Magyar Péter, és azt állította, hogy az applikációt az elindítása óta támadják nemzetközi hekkerek, akik mögött nyilvánvalóan az orosz szolgálatok állnak. Magyar egy nappal később újra megszólalt, akkor ártó szándékú támadást emlegetett, oroszokról azonban már nem ejtett szót.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: MW)

               
       
       
       

