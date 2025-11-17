Rendkívüli

Orbán Viktor: Tizenegy pontot fogadtunk el a kisvállalkozások érdekében – kövesse nálunk élőben! + videó

Tisza PártadatszivárgásUkrajnaapplikációbotrány

Ukrán háborús körök kezébe kerülhettek a Tisza-app adatai

Az Ellenpont újabb részleteket tárt fel a PettersonApps nevű ukrán informatikai cégről, amely a Tisza Párt hírhedetté vált mobilalkalmazását fejlesztette.

Magyar Nemzet
2025. 11. 17. 9:59
Magyar Péter Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A portál szerint a vállalat és vezetői jóval szorosabban kötődnek az ukrán hadiiparhoz és a háborús infrastruktúrához, mint azt korábban bárki gondolta volna. A cikk egyértelműen arra utal: a Tisza-szimpatizánsok adatai olyan szervezetekhez juthattak el, amelyek nyíltan támogatják az ukrán haderőt, és részt vesznek a háborús erőfeszítésekben.

A Tisza-szimpatizánsok adatai olyan szervezetekhez juthattak el, amelyek nyíltan támogatják az ukrán haderőt (Fotó: Máté Krisztián)
A Tisza-szimpatizánsok adatai olyan szervezetekhez juthattak el, amelyek nyíltan támogatják az ukrán haderőt. Fotó: Máté Krisztián

 

Hadiipari kapcsolatok és dróngyártás

Az Ellenpont szerint a PettersonApps nem egyszerű szoftverfejlesztő cég. A vállalat munkatársai golyóálló mellényeket gyártatnak, lövészárok-gyertyákat készítenek, több projekttel és anyagi támogatással közvetlenül segítik az ukrán fegyveres erőket.

A cég vezetője, Oleg Osztroverh egyenesen harci drónok fejlesztésével foglalkozó vállalkozást is alapított. Emellett tagja a Defence Robotics UA felügyelőbizottságának, amely saját leírása szerint a robotizált katonai rendszerek gyors integrálását támogatja az ukrán haderőben. 

Az Ellenpont szerint a Defence Robotics UA együttműködik a Da Vinci Farkasai nevű zászlóalj robotikai egységével, amelyet a portál az egyik legvéresszájúbb nacionalista ukrán katonai csoportnak nevez. Ennek új parancsnokát, Szerhij Filimonovot keményvonalas szereplőként írják le.

A cikk megjegyzi azt is, hogy a PettersonApps olyan alapítványt is támogatott, amelyet Szerhij Szternenko alapított – őt 2018-ban emberöléssel vádolták, ügye azóta is húzódik. Az Ellenpont szerint Szternenko mára Zelenszkij bizalmasává vált.

 

A Tisza-app adatbotránya: egyre több kérdés

A portál emlékeztet: a Tisza Párt szeptemberben mutatta be a Tisza Világ alkalmazást, amelyet sokan töltöttek le. A párt azt állította, hogy az alkalmazást magyar fejlesztők készítették, majd azt, hogy uniós cégek tesztelték. Az Ellenpont szerint azonban mára bebizonyosodott, hogy a fejlesztő egy ukrán cég volt, a rendszerbe már az indulás előtt feltöltöttek rengeteg személyes adatot, és az applikáció működtetésébe is bevonták az ukrán informatikusokat.

Októberben előbb 18 ezer, majd közel kétszázezer felhasználó adatbázisa került nyilvánosságra. A geolokációs információk alapján a Tisza célja az volt, hogy térképen kövessék a szimpatizánsokat. A 444 pedig arról írt: még olyan címek is felkerültek, amelyeket webshopos rendelés miatt tároltak – tehát a rendszer több különböző adatforrást gyűjthetett egy helyre.

A párt a botrány után egymásnak ellentmondó magyarázatokat adott: előbb tagadta az adatszivárgást, később titkosszolgálati akcióról beszélt.

Az Ellenpont szerint a PettersonApps egyik fejlesztője, Andrij Galelyuka maga is rajta van a Tisza szimpatizánsait tartalmazó listán. A portál szerint a Facebook-oldalán számos háborús tartalom szerepel. Egy másik fejlesztő időközben eltűnt az online nyilvánosságból.

 

Baloldali politikusok és vezetők is szerepeltek a listákon

A kiszivárgott adatbázisban – az Ellenpont szerint – szerepeltek korábbi MSZP–SZDSZ-es miniszterek (Draskovics Tibor, Katona Tamás, Magyar Bálint), baloldali influenszerek (például Mérő Vera), Jámbor András parlamenti képviselő, több helyi politikus, köztük Kiss László óbudai polgármester.

A portál azt is írta: Kiss László Ungváron személyesen vett részt a Tisza-appot is fejlesztő IT Cluster Transcarpathia egyik előadásán, amely háborús drónokról szólt.

Tehát a Tisza-app fejlesztői mélyen és aktívan részt vesznek az ukrán háborús erőfeszítésekben,

és így több tíz- vagy akár százezernyi magyar felhasználó személyes adatai olyan szereplők kezébe kerülhettek, akik szorosan kötődnek a hadsereghez és radikális szervezetekhez.

Ez súlyos adatbiztonsági és politikai kérdéseket vet fel.

 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekOrbán Viktor

Falvédőre!

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu