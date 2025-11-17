A portál szerint a vállalat és vezetői jóval szorosabban kötődnek az ukrán hadiiparhoz és a háborús infrastruktúrához, mint azt korábban bárki gondolta volna. A cikk egyértelműen arra utal: a Tisza-szimpatizánsok adatai olyan szervezetekhez juthattak el, amelyek nyíltan támogatják az ukrán haderőt, és részt vesznek a háborús erőfeszítésekben.
Ukrán háborús körök kezébe kerülhettek a Tisza-app adatai
Az Ellenpont újabb részleteket tárt fel a PettersonApps nevű ukrán informatikai cégről, amely a Tisza Párt hírhedetté vált mobilalkalmazását fejlesztette.
Hadiipari kapcsolatok és dróngyártás
Az Ellenpont szerint a PettersonApps nem egyszerű szoftverfejlesztő cég. A vállalat munkatársai golyóálló mellényeket gyártatnak, lövészárok-gyertyákat készítenek, több projekttel és anyagi támogatással közvetlenül segítik az ukrán fegyveres erőket.
A cég vezetője, Oleg Osztroverh egyenesen harci drónok fejlesztésével foglalkozó vállalkozást is alapított. Emellett tagja a Defence Robotics UA felügyelőbizottságának, amely saját leírása szerint a robotizált katonai rendszerek gyors integrálását támogatja az ukrán haderőben.
Az Ellenpont szerint a Defence Robotics UA együttműködik a Da Vinci Farkasai nevű zászlóalj robotikai egységével, amelyet a portál az egyik legvéresszájúbb nacionalista ukrán katonai csoportnak nevez. Ennek új parancsnokát, Szerhij Filimonovot keményvonalas szereplőként írják le.
A cikk megjegyzi azt is, hogy a PettersonApps olyan alapítványt is támogatott, amelyet Szerhij Szternenko alapított – őt 2018-ban emberöléssel vádolták, ügye azóta is húzódik. Az Ellenpont szerint Szternenko mára Zelenszkij bizalmasává vált.
A Tisza-app adatbotránya: egyre több kérdés
A portál emlékeztet: a Tisza Párt szeptemberben mutatta be a Tisza Világ alkalmazást, amelyet sokan töltöttek le. A párt azt állította, hogy az alkalmazást magyar fejlesztők készítették, majd azt, hogy uniós cégek tesztelték. Az Ellenpont szerint azonban mára bebizonyosodott, hogy a fejlesztő egy ukrán cég volt, a rendszerbe már az indulás előtt feltöltöttek rengeteg személyes adatot, és az applikáció működtetésébe is bevonták az ukrán informatikusokat.
Októberben előbb 18 ezer, majd közel kétszázezer felhasználó adatbázisa került nyilvánosságra. A geolokációs információk alapján a Tisza célja az volt, hogy térképen kövessék a szimpatizánsokat. A 444 pedig arról írt: még olyan címek is felkerültek, amelyeket webshopos rendelés miatt tároltak – tehát a rendszer több különböző adatforrást gyűjthetett egy helyre.
További Külföld híreink
A párt a botrány után egymásnak ellentmondó magyarázatokat adott: előbb tagadta az adatszivárgást, később titkosszolgálati akcióról beszélt.
Az Ellenpont szerint a PettersonApps egyik fejlesztője, Andrij Galelyuka maga is rajta van a Tisza szimpatizánsait tartalmazó listán. A portál szerint a Facebook-oldalán számos háborús tartalom szerepel. Egy másik fejlesztő időközben eltűnt az online nyilvánosságból.
Baloldali politikusok és vezetők is szerepeltek a listákon
A kiszivárgott adatbázisban – az Ellenpont szerint – szerepeltek korábbi MSZP–SZDSZ-es miniszterek (Draskovics Tibor, Katona Tamás, Magyar Bálint), baloldali influenszerek (például Mérő Vera), Jámbor András parlamenti képviselő, több helyi politikus, köztük Kiss László óbudai polgármester.
A portál azt is írta: Kiss László Ungváron személyesen vett részt a Tisza-appot is fejlesztő IT Cluster Transcarpathia egyik előadásán, amely háborús drónokról szólt.
További Külföld híreink
Tehát a Tisza-app fejlesztői mélyen és aktívan részt vesznek az ukrán háborús erőfeszítésekben,
és így több tíz- vagy akár százezernyi magyar felhasználó személyes adatai olyan szereplők kezébe kerülhettek, akik szorosan kötődnek a hadsereghez és radikális szervezetekhez.
Ez súlyos adatbiztonsági és politikai kérdéseket vet fel.
Borítókép: Magyar Péter (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Orosz előretörés Zaporizsjában
Az orosz védelmi miniszter gratulált Malaja Tokmacska felszabadításához.
Az ukrán oligarcha kitálalt, Zelenszkijhez vezethetnek a szálak
Napóleon-Zelenszkij hamarosan eltűnik – súlyos kijelentések az ukrán korrupciós botrányban.
Magyarországot gyalázta újra a kitiltott Kneecap zenekar
A botrányos ír raptrió nem áll le.
Mike Pompeo csatlakozik a Fire Point nevű ukrán védelmi céghez
Trump egykori külügyminisztere mostantól Ukrajna haditechnikáját erősíti.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Orosz előretörés Zaporizsjában
Az orosz védelmi miniszter gratulált Malaja Tokmacska felszabadításához.
Az ukrán oligarcha kitálalt, Zelenszkijhez vezethetnek a szálak
Napóleon-Zelenszkij hamarosan eltűnik – súlyos kijelentések az ukrán korrupciós botrányban.
Magyarországot gyalázta újra a kitiltott Kneecap zenekar
A botrányos ír raptrió nem áll le.
Mike Pompeo csatlakozik a Fire Point nevű ukrán védelmi céghez
Trump egykori külügyminisztere mostantól Ukrajna haditechnikáját erősíti.