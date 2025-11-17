Ukrán háborús körök kezébe kerülhettek a Tisza-app adatai

Hadiipari kapcsolatok és dróngyártás

Az Ellenpont szerint a PettersonApps nem egyszerű szoftverfejlesztő cég. A vállalat munkatársai golyóálló mellényeket gyártatnak, lövészárok-gyertyákat készítenek, több projekttel és anyagi támogatással közvetlenül segítik az ukrán fegyveres erőket.

A cég vezetője, Oleg Osztroverh egyenesen harci drónok fejlesztésével foglalkozó vállalkozást is alapított. Emellett tagja a Defence Robotics UA felügyelőbizottságának, amely saját leírása szerint a robotizált katonai rendszerek gyors integrálását támogatja az ukrán haderőben.

Az Ellenpont szerint a Defence Robotics UA együttműködik a Da Vinci Farkasai nevű zászlóalj robotikai egységével, amelyet a portál az egyik legvéresszájúbb nacionalista ukrán katonai csoportnak nevez. Ennek új parancsnokát, Szerhij Filimonovot keményvonalas szereplőként írják le.

A cikk megjegyzi azt is, hogy a PettersonApps olyan alapítványt is támogatott, amelyet Szerhij Szternenko alapított – őt 2018-ban emberöléssel vádolták, ügye azóta is húzódik. Az Ellenpont szerint Szternenko mára Zelenszkij bizalmasává vált.

A Tisza-app adatbotránya: egyre több kérdés

A portál emlékeztet: a Tisza Párt szeptemberben mutatta be a Tisza Világ alkalmazást, amelyet sokan töltöttek le. A párt azt állította, hogy az alkalmazást magyar fejlesztők készítették, majd azt, hogy uniós cégek tesztelték. Az Ellenpont szerint azonban mára bebizonyosodott, hogy a fejlesztő egy ukrán cég volt, a rendszerbe már az indulás előtt feltöltöttek rengeteg személyes adatot, és az applikáció működtetésébe is bevonták az ukrán informatikusokat.

Októberben előbb 18 ezer, majd közel kétszázezer felhasználó adatbázisa került nyilvánosságra. A geolokációs információk alapján a Tisza célja az volt, hogy térképen kövessék a szimpatizánsokat. A 444 pedig arról írt: még olyan címek is felkerültek, amelyeket webshopos rendelés miatt tároltak – tehát a rendszer több különböző adatforrást gyűjthetett egy helyre.