Óriási lebukás: maga a Tisza Párt készíthette a szimpatizánsait megjelenítő botránytérképet

A Tisza Világ applikáció egyik fő funkciója az volt, hogy az aktivisták adatbázist állítsanak össze a szimpatizánsokról – írja elemzésében az Ellenpont. Kiderült, hogy az alkalmazás nemcsak a politikai vélemények befolyásolására és rögzítésére irányuló feladatokat („Beszélj a családoddal a változásról kihívás”) írt elő – amit a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) súlyos adatvédelmi kockázatként azonosított –, hanem geolokációs adatokat is gyűjtött a regisztráló felhasználók tartózkodási helyéről.

Hallgatnak a geolokációs adatgyűjtésről. Forrás: MN



Ennek a geolokációs adatgyűjtésnek nem lehet más oka, mint hogy a párt célja eleve az volt, hogy a szimpatizánsokat egy térképen jeleníthesse meg, ami kulcsfontosságú mozgósítási információ lehet a kampány során – állítja a portál.

Vagyis a kiszivárgott interaktív Tisza-térkép (vagy annak alapja) maga is a Tisza Párttól származhat, hiszen illeszkedik az applikáció eredeti koncepciójába. Különösen aggasztó, hogy ezek az adatok külföldi, ukrán kezekbe kerültek a fejlesztőcégen keresztül.

Listázni akarta az embereket Magyar Péter

A 200 ezres, illegálisan kiszivárgott adatbázisban a 444 beszámolója szerint nem csak azoknak az adatai szerepelnek, akik letöltötték a Tisza Világ alkalmazást. Több nyilatkozó érintett adatai úgy váltak nyilvánossá, hogy le sem töltötték az appot.

Kikerült olyan információ is, amit az applikációban nem adtak meg, például egy érintett webshopos rendelésének címe, ahová karkötőt rendelt a párt oldaláról.

Magyar Péter pártelnök korábban azzal védekezett, hogy a támadás az applikációt érte. A fenti információk viszont azt sugallják, hogy a kikerült adatbázis több, eltérő módon rögzített adatfelvételből állt össze, például a webshop és a Nemzet Hangja felületekről gyűjtött adatokat is becsatornázhatták az applikációba – vagyis ezek is az ukrán fejlesztők kezébe kerülhettek.

Ez a feltételezés súlyos adatvédelmi problémákat vet fel, mivel a Tisza Párt adatkezelési tájékoztatója szerint az adatsorok egyesítése csak törvényileg engedélyezett esetekben lehetséges. Adatvédelmi okokból egy ilyen aggregált adathalmaznak, amelyben a párt különböző felületeit használók adatai összesítve szerepelnek, léteznie sem lett volna szabad, így értelemszerűen ki sem szivároghatott volna.