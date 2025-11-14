Egyre kevésbé mernek megbízni Magyar Péterben a saját szimpatizánsai
Kezdik elveszíteni bizalmukat Magyar Péterben azok a csalódott aktivisták, akik az elmúlt időszak eseményekről nyilatkoztak lapunknak. A megkérdezettek többségének nem az fáj, hogy a Tisza Párt időnként hibázik. A vezetőség kommunikációjával van bajuk, ami mögött egyre gyakrabban vélnek őszintétlenséget felfedezni. Oknyomozó írásunkban számos aktivista megkérdezésével a Tisza Pártban uralkodó hangulatot igyekeztünk feltárni.
Jobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Komoly bizalmi válság kezd kialakulni a Tisza Párt követői körében – derült ki azokból a háttérbeszélgetésekből, amelyeket az elmúlt hetekben folytattunk Magyar Péter számos követőjével. A lapunk által megkérdezett tiszások elmondása szerint ma már kevésbé tudnak megbízni a pártelnökben, mint korábban, miután az számos esetben nem tudott megfelelni korábbi vállalásainak. A megkérdezettek között voltak egyszerű Tisza-szimpatizánsok, akik letöltötték a Tisza Világ applikációt, de beszéltünk Tisza-sziget-tagokkal és pártaktivistákkal is. Több forrásunk is a Tisza alkalmazásában áll, és közülük vannak, akik a párt Lajos utcai irodájában dolgoznak. De név nélkül válaszolt kérdéseinkre egy olyan pártvezető is, aki Magyar Péter belső köréhez tartozik, igaz, a párt új, Szépvölgyi úti irodájába már nem költözhetett át.
A lapunknak nyilatkozók által felvázolt kép alapján egyre több a kétely Magyar Péter táborában, aminek elsősorban az az oka, hogy a pártelnök szavahihetősége igencsak csorbát szenvedett az elmúlt hetek eseményei során.
Tiszás forrásaink egyöntetűen elmondták, az még nem zavarta őket, hogy Magyar Péter politikusnak állt, miután a Partizánban 2024 elején egy erre vonatkozó kérdésre azt válaszolta: – Ez még viccnek is rossz.
Szerintem ekkor még maga sem sejthette, hogy milyen lavinát indíthat el a fellépése
– fogalmazott megengedően egyik tiszás forrásunk, aki abban sem talált kivetnivalót, hogy a pártelnök annak ellenére felvette európai parlamenti mandátumát, hogy korábban a Telexnek nyilatkozva kijelentette: – Az Európai Parlamentbe biztos, hogy nem ülök be.
Az viszont elég kellemetlen, amikor egy társaságban az egyik fideszes ismerősöm vigyorogva megkérdezi, mit szólok hozzá, hogy Magyar Péter az egész EP leglustább képviselője. Mit lehetne erre válaszolni? Pedig Péter kezdetben azt ígérte, hogy komolyan veszi majd a képviselői munkát
– panaszkodott egyik beszélgetőpartnerünk az egy kínos élményére. A Tisza Párt elnöke a mandátumának felvétele után valóban kijelentette: – A Tisza Párt képviselői dolgozni fognak, ellentétben az eddigi gyakorlattal. Sőt Magyar Péter 2024 júliusában egyenesen úgy fogalmazott: – Nem mindegy, hogy az ember a nap 24 óráját munkával tölti, vagy egyébként teniszezik kint Brüsszelben, vagy egyébként klubokba meg bárokba jár. Erre is tudok példát mondani. Én nem így fogom múlatni az időt.
Egy másik forrásunknak az jelentette az első csalódást, hogy elhalt a Ludas Matyi-alapkezdeményezés, amiről Magyar Péter azt ígérte, minden hónapban szavazhatnak majd követői, hogy a Tisza EP-képviselői milyen jótékonysági szervezetet támogassanak több millió forinttal a saját fizetésük terhére. – El sem akartam hinni, hogy egy politikus ilyen önzetlen is lehet – mondta erről egy olyan személy, aki máig a Tisza Párt munkáját segíti aktivistaként. Hozzátette:
Nagyon sajnálom, hogy ezek után talán, ha kétszer volt ilyen szavazás, és azóta sem hallottunk semmit a jótékonykodásról.
Nehezen viselik az aktivisták az állandóan változó kommunikációt
Egy másik szigettag aktivista arról számolt be lapunknak, a pártközpontban természetesnek veszik, hogy ők mindent ingyen, sőt olykor a saját költségükön megcsinálnak, de a kezdeményezéseikre nem reagálnak érdemben. – El sem tudom mondani, már hány órát pultoztam és szórólapoztam a pártnak. Sőt most már egészen távoli kistelepülésekre is simán leküldenek bennünket – számolt be tapasztalatairól a fővárosi illetőségű aktivista, majd hozzátette:
Pedig Péter március 15-én az Andrássy úton is azt mondta, hogy a Tiszában nem központi irányítás lesz, hanem az emberek álláspontját is figyelembe veszik majd.
Valóban, a Tisza Párt elnöke a tavaszi nemzeti ünnepen úgy fogalmazott: – Így fogunk kormányozni, nem uralkodva, nem felülről megmondva, hanem végre együtt, közösen, minden magyart képviselve.
Egy másik szimpatizáns, aki a kezdetektől Tisza-sziget-tag is, azt nem érti, miért nem nyitották meg a pártba való belépés lehetőségét. – Korábban arról volt szó, hogy a szigettagság és a rendszerváltó kártya előnyt jelenthet a pártba való jelentkezésnél. Ezután le kellett tölteni a Tisza Világot. Most meg már azt mondják, hogy mindenki szavazhat majd a jelöltekre. Mi a garancia így arra, hogy a fideszesek nem trollkodják szét az előválasztásunkat? – tette föl a kérdést egyik beszélgetőpartnerünk.
Magyar Péter január 20-án arról beszélt, hogy rövidesen – pár hónapon belül – megkezdik a párt alapszervezetinek létrehozását, és a Tisza-sziget-tagság, valamint a rendszerváltó kártya kiváltása lesznek a feltételei a rendes párttagságnak. Ekkor még azt mondta a pártelnök, hogy az így alakított alapszervezetek fogják megválasztani az egyéni képviselőjelölteket.
A szimpatizánsok magyarázkodhatnak a pártelnök miatt
A jelöltállítás körül kialakult mizéria már szinte minden általunk megkérdezett tiszásra meglehetősen lelombozóan hatott. Legtöbben megemlítették, mennyire kellemetlennek találják, hogy noha eredetileg szeptember 30-ára ígérte a jelöltek bemutatását Magyar Péter, mégsem történt máig semmi, és többször is halasztani kellett az előválasztás indítását.
Remélem, hogy november 17-én végre tényleg történik már valami, mert kezd komolyan vehetetlenné válni ez a dolog. Én igyekszem folyamatosan megnyugtatni a kérdezősködő ismerőseimet, de az igazat megvallva számomra is érthetetlen, ami történik
– mondta egy pártaktivista, aki szerint egyre nehezebb magyarázattal szolgálniuk a standoknál érdeklődőknek azzal kapcsolatban, hogy Magyar Péter miért nem mond igazat bizonyos kérdésekben.
– Egyszer például megkérdezte valaki, miért kellett azt hazudnia Péternek, hogy megdobták egy teli sörösdobozzal, amikor a kormánysajtó be tudta mutatni, hogy jól láthatóan egy zacskó szotyi repült felé. Elsőre el sem akartam hinni ezt a dolgot, de megmutatta a lelassított videót, és tényleg látszott, hogy szó sem volt sörösdobozról. Nem értem ezeket a dolgokat. Aktivistaként hogyan kellene nekem reagálni egy ilyen kérdésre? Mit lehet ilyenkor mondani? – tette föl a költői kérdést forrásunk, aki szerint a pártelnöknek sokkal jobban oda kellene figyelnie arra, hogy mit mond a nyilvánosság előtt vagy éppen mit ír ki a Facebookra.
A lapunknak beszélő tiszásokat most természetesen a nemrég történt adatszivárgások, és azok kezelése foglalkoztatja legjobban. – Felháborító, hogy valakik képesek voltak ellopni az adatainkat. Remélem, megtalálják a tetteseket, és lesújtanak rájuk a törvény teljes szigorával. Azt azonban nem értem, hogyan történhetett meg ez a dolog. Amikor elindították az alkalmazást, mindenkinek azt mondták, hogy biztonságos – emlékezett vissza egyik csalódott forrásunk, akinek az adatai kikerültek a világhálóra. – Nagyon kellemetlen, amikor az embert felhívja egy propagandista a saját telefonszámán, és arról érdeklődik, mit szólok hozzá, hogy kikerültek az adataim – fogalmazott.
Mindeközben a Tisza Párt honlapján máig szerepel az a hír, amiben az alkalmazás indulásakor azt írták: „Az app egyszerű, biztonságos és átlátható módon segíti a közösségi szerveződést.” Magyar Péter követői pedig meg is voltak róla győződve, hogy biztonságban vannak az adataik, így hideg zuhanyként érte őket, amikor megtörtént az adatszivárgás. Egyikük ki is fejtette erről a meglehetősen karcos véleményét:
Teljes káosz, ami az applikáció kapcsán történik. Először azt az üzenetet kaptuk, hogy egy beépített ügynök szivárogtatott. Most viszont már orosz hekkertámadásról beszélt Péter. Én csak azt nem értem, miért nem figyelmeztettek minket már szeptemberben, amikor állítólag lebuktattak egy ügynököt, akinek hozzáférése volt az adatainkhoz. Azóta is jókat röhögnek rajtam a jobboldali kollégáim, akik megtalálták az adataimat az interneten
– panaszkodott a Tisza Párt változó kommunikációjára egy olyan forrásunk, akinek már október elején kiszivárgott minden személyes adata.
Egy biztos, Magyar Péter hitelessége az elmúlt hónapokban a saját követői előtt is csorbát szenvedett. Ezt erősítette meg egyik olyan forrásunk, aki alkalmazottként segíti a párt munkáját, és rálát a kampány belső folyamataira. Ő így kongatta a vészharangot: – Valamit tenni kellene, mert egyre nehezebb rábírni az amúgy is megfáradt aktivistáinkat arra, hogy továbbra is lelkesen dolgozzanak. Márpedig a munka java még csak most jön, és nem lesz esély a kormányváltásra, ha visszaesik a követőink aktivitása.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.