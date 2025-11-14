Egyre kevésbé mernek megbízni Magyar Péterben a saját szimpatizánsai

Az első csalódások még elviselhetők

Tiszás forrásaink egyöntetűen elmondták, az még nem zavarta őket, hogy Magyar Péter politikusnak állt, miután a Partizánban 2024 elején egy erre vonatkozó kérdésre azt válaszolta: – Ez még viccnek is rossz.

Szerintem ekkor még maga sem sejthette, hogy milyen lavinát indíthat el a fellépése

– fogalmazott megengedően egyik tiszás forrásunk, aki abban sem talált kivetnivalót, hogy a pártelnök annak ellenére felvette európai parlamenti mandátumát, hogy korábban a Telexnek nyilatkozva kijelentette: – Az Európai Parlamentbe biztos, hogy nem ülök be.

Az viszont elég kellemetlen, amikor egy társaságban az egyik fideszes ismerősöm vigyorogva megkérdezi, mit szólok hozzá, hogy Magyar Péter az egész EP leglustább képviselője. Mit lehetne erre válaszolni? Pedig Péter kezdetben azt ígérte, hogy komolyan veszi majd a képviselői munkát

– panaszkodott egyik beszélgetőpartnerünk az egy kínos élményére. A Tisza Párt elnöke a mandátumának felvétele után valóban kijelentette: – A Tisza Párt képviselői dolgozni fognak, ellentétben az eddigi gyakorlattal. Sőt Magyar Péter 2024 júliusában egyenesen úgy fogalmazott: – Nem mindegy, hogy az ember a nap 24 óráját munkával tölti, vagy egyébként teniszezik kint Brüsszelben, vagy egyébként klubokba meg bárokba jár. Erre is tudok példát mondani. Én nem így fogom múlatni az időt.