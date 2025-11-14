Minden fontos kérdésben az óbaloldal álláspontját vallja a Tisza Párt elnökének fogadására készülő győri polgármester

Nyíltan beszállt a Tisza Párt mellett a választási kampányba Győr baloldali polgármestere, aki Magyar Péterrel is találkozhat szombaton a folyók városában. Pintér Bence ugyanis november 5-én a közösségi oldalán nyilvános vitára hívta a győri városháza dísztermébe Orbán Viktor miniszterelnököt és a Tisza Párt elnökét. Magyar Péter azonnal lecsapta a kommunikációs magas labdát és elfogadta az invitálást.

Itt fontos némi kitérőt tenni az események összefüggéseit megvilágítva, mielőtt a győri polgármester személyes motivációinak hátterét elemeznénk.

A kormányfő és a jelenleg legerősebb ellenzéki párt vezetője közötti vita visszatérő tematika a balliberális nyilvánosságban, miközben Orbán Viktor már több alkalommal világossá tette, hogy a valódi ellenfelei Brüsszelben vannak, a Tisza Párt elnökét onnan irányítják, Magyar Péter „fogott ember”, a megbízói az Európai Néppárt és az unió vezetői, ezért velük kell vitáznia, amit rendszeresen meg is tesz. Ezt egyébként legutóbb az ATV-ben, a Rónai Egonnak adott interjúban is egyértelműen elmagyarázta. – Aki a Tisza Pártra szavaz, az Brüsszelre szavaz. Azokkal vitatkozom, akik Magyarország ellenfelei és brüsszeli kormányt akarnak, de a magyar helytartókkal nem vitatkozom – hangsúlyozta a kormányfő.

Ennek ismeretében teljesen nyilvánvaló, hogy Pintér Bence részéről a vitakezdeményezés kizárólag Magyar Péter kampánycéljait szolgálja, aki ismét elmondhatja, hogy a miniszterelnök nem mer vitázni vele.

De miért Győr és miért éppen szombat?

Orbán Viktor október 25-én a közösségi oldalán adta hírül, hogy indul a digitális polgári körök roadshow-ja, méghozzá november 15-én Győrben lesz a háborúellenes országjárás első állomása. Fél óra sem telt el, és Magyar Péter is posztolt a Facebook-oldalán arról, hogy a november 5-én kezdődő és a választások valószínű napjáig, április 12-ig tervezett újabb országjárásuk során a DPK-rendezvényekkel egy időben és azonos helyszíneken is tartanak fórumokat. Már ebben a bejegyzésében tett egy, a politikai blöff tárházába tartozó felvetést a Tisza Párt elnöke, jelezve, hogy Orbán Viktor akár át is mehetne Győrben a Tisza fórumára, ahol kapna néhány kérdést. Ilyen előzmények után állt elő a győri polgármester a kezdeményezésével a két fél közötti vitára.