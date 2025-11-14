Rendkívüli

Fontos bejelentéseket tesz Orbán Viktor – kövesse nálunk élőben!

Pintér BenceGyőrMagyar Péter

Minden fontos kérdésben az óbaloldal álláspontját vallja a Tisza Párt elnökének fogadására készülő győri polgármester

Bevándorlásra szükségünk van, a migránskvóta jó dolog, a rezsicsökkentés a kommunizmus, a kádári nosztalgia kvintesszenciája, a családtámogatásnak pedig semmi értelme nincs – dióhéjban így foglalható össze Győr baloldali polgármesterének elmúlt években publikált véleménye a legfajsúlyosabb társadalmi-politikai kérdésekről. Mindez azért is érdekes, mert Pintér Bence szombaton Magyar Péterrel találkozik a Rába menti városában, ahol éppen akkor tartják a digitális polgári körök is az első háborúellenes nagygyűlésüket.

Munkatársunktól
2025. 11. 14. 5:24
Nyíltan beszállt a Tisza Párt mellett a választási kampányba Győr baloldali polgármestere, aki Magyar Péterrel is találkozhat szombaton a folyók városában. Pintér Bence ugyanis november 5-én a közösségi oldalán nyilvános vitára hívta  a győri városháza dísztermébe Orbán Viktor miniszterelnököt és a Tisza Párt elnökét. Magyar Péter azonnal lecsapta a kommunikációs magas labdát és elfogadta az invitálást.

Tisza Párt, Magyar Péter
Pintér Bence részéről a vitakezdeményezés kizárólag Magyar Péter kampánycéljait szolgálja MTI/Bodnár Boglárka

Itt fontos némi kitérőt tenni az események összefüggéseit megvilágítva, mielőtt a győri polgármester személyes motivációinak hátterét elemeznénk.

A kormányfő és a jelenleg legerősebb ellenzéki párt vezetője közötti vita visszatérő tematika a balliberális nyilvánosságban, miközben Orbán Viktor már több alkalommal világossá tette, hogy a valódi ellenfelei Brüsszelben vannak, a Tisza Párt elnökét onnan irányítják, Magyar Péter „fogott ember”, a megbízói az Európai Néppárt és az unió vezetői, ezért velük kell vitáznia, amit rendszeresen meg is tesz. Ezt egyébként legutóbb az ATV-ben, a Rónai Egonnak adott interjúban is egyértelműen elmagyarázta. – Aki a Tisza Pártra szavaz, az Brüsszelre szavaz. Azokkal vitatkozom, akik Magyarország ellenfelei és brüsszeli kormányt akarnak, de a magyar helytartókkal nem vitatkozom – hangsúlyozta a kormányfő.

Ennek ismeretében teljesen nyilvánvaló, hogy Pintér Bence részéről a vitakezdeményezés kizárólag Magyar Péter kampánycéljait szolgálja, aki ismét elmondhatja, hogy a miniszterelnök nem mer vitázni vele.

De miért Győr és miért éppen szombat?

Orbán Viktor október 25-én a közösségi oldalán adta hírül, hogy indul a digitális polgári körök roadshow-ja, méghozzá november 15-én Győrben lesz a háborúellenes országjárás első állomása. Fél óra sem telt el, és Magyar Péter is posztolt a Facebook-oldalán arról, hogy a november 5-én kezdődő és a választások valószínű napjáig, április 12-ig tervezett újabb országjárásuk során a DPK-rendezvényekkel egy időben és azonos helyszíneken is tartanak fórumokat. Már ebben a bejegyzésében tett egy, a politikai blöff tárházába tartozó felvetést a Tisza Párt elnöke, jelezve, hogy Orbán Viktor akár át is mehetne Győrben a Tisza fórumára, ahol kapna néhány kérdést. Ilyen előzmények után állt elő a győri polgármester a kezdeményezésével a két fél közötti vitára.

Ezek után érdemes visszatekinteni Pintér Bence pályaképére, amiből választ kaphatunk a mostani politikai orientációjára és arra is, hogy a Tisza Párt elnöke milyen viszonyban van az úgynevezett óbaloldallal.

Balliberális újságíróból Momentum által támogatott polgármester

A győri polgármester a média világából érkezett, egykor a Mandiner újságírója is volt, majd 2017-től átigazolt a Simicska Lajos tulajdonában lévő és akkor már a korábbi értékrendjéhez képest baloldali fordulatot vett Magyar Nemzethez. Miután a 2018-as parlamenti választások másnapján Simicska megszüntette a patinás lap működését, Pintér Bence a szintén balliberális Azonnali nevű portálnál folytatta pályafutását egészen 2021-ig, ahol újságíró, majd főszerkesztő-helyettes, később megbízott főszerkesztő volt. Ezzel párhuzamosan 2019 nyarától az Úgytudjuk.hu nyugat-magyarországi internetes portál győri főmunkatársa.

Közben egyre közelebb került a politikához, 2023-ban alapítója, majd elnöke lett a Tiszta Szívvel a Városért (TSZV) győri lokálpatrióta egyesületnek. A szervezet még az év szeptemberében bejelentette, hogy a 2024-es önkormányzati választáson Pintér Bence lesz a polgármesterjelöltje. Nem sokáig kellett várni az első támogatói nyilatkozatra a baloldalról, hiszen 2023 októberében a Momentum közölte, hogy a párt Pintér mögött áll a 2024-es polgármester-választáson. A megméretésen tavaly júniusban végül a TSZV, a Momentum és az LMP–Zöldek jelöltjeként aratott sikert Pintér Bence és elfoglalhatta Győr polgármesteri székét.

Nem meglepő, hogy élvezte a régi baloldal pártjainak bizalmát, hiszen több fajsúlyos kérdésben is azt az álláspontot képviseli, amit a progresszívnak nevezett politikai erők is vallanak.

Vegyük sorra Pintér legfontosabb megnyilvánulásait, amelyek alátámasztják ezt a megállapítást!

Kiállt a migránskvóta mellett

A migrációs invázió kellős közepén, 2015-ben egy hosszú blogbejegyzést szánt a bevándorlással kapcsolatos kormányzati, illetve európai uniós politika összevetésének „Menekültek, bevándorlók: inkább kvótát, mint káoszt!” címmel.

Pintér Bence akkor úgy fogalmazott az Európai Bizottság által bejelentett lépésekről: „miközben mindenki felkapja majd a fejét arra, hogy menekültek befogadására kötelezik az országot, valójában az intézkedéscsomag ebben a formájában összességében jó lehet Magyarországnak”. Hosszan fejtegette, hogy hazánk jobban járna, ha egy meghatározott kvóta alapján elosztanák az unió tagállamai között a migránsokat, mint ha nem lenne ilyen szabályozás. Tény, hogy a blogbejegyzés idején, 2015. május 15-én még nem volt déli határzár, tehát ekkor nagy számban érkeztek hazánkba az illegális bevándorlók, de egy hónappal később, június 17-én döntött a kormány a kerítés felépítéséről a magyar–szerb határszakaszon. A kvótarendszer elfogadása viszont hosszú távra garantálná, hogy bizonyos számú migránst kötelezően be kell fogadnunk, ami már az akkor ismert tények alapján is súlyos biztonsági és gazdasági problémákat vetített előre.

Bevándorlásra szükségünk van

Később egy szeptemberi cikkében tovább boncolgatta a migrációs kérdést, és egy ponton azt írta, hogy „teljes mértékben egyetértek a Magyar Helsinki Bizottság és a TASZ folyamatos állásfoglalásaival: Magyarországon az új rendszerrel tulajdonképpen megszűnt a menedékjog, és minden szempontból sérültek a menedékkérők jogai. Nekik az a dolguk, hogy ezt megállapítsák és megpróbáljanak tenni ellene. Békésebb időkben én magam is írtam hasonló problémákról, például a családegyesítés 22-es csapdájáról  vagy az integrációs rendszer problémáiról.” Néhány sorral lejjebb pedig úgy fogalmazott: „Bevándorlásra ugyanis valamilyen szinten, szervezett formában szükségünk van; a délspanyol alufóliatenger munkaerő-igénye például simán felszívott sok ezer, gyakorlatilag éhbérért dolgozó afrikai és közel-keleti migránst.”

A rezsicsökkentés a népek ópiuma

Szintén a régi baloldali narratívát követte Pintér Bence, amikor egy 2013-as cikkében a rezsicsökkentést a népek ópiumának nevezte. „Egyből a lakosságot célozza, nem kell p…csölni hosszú távú elképzelésekkel, hanem egy huszárvágással meg lehet oldani rövid távon, egy csoport (ti. a lakossági fogyasztó, más néven választópolgár) segítésével. A rezsicsökkentés propagandának tökéletes: az MSZP is csak túllicitálni tudja, lehet azt állítani, hogy az EU ezért támadja Magyarországot, rá lehet íratni a számlára, hogy önnek most azért hatszáz forinttal kevesebb a rezsi, mert a kormány ilyen kedves volt.” Pintér szerint az efféle rezsicsökkentés valahol a kommunizmus, a kádári nosztalgia kvintesszenciája.

Manapság nem divat gyereket vállalni

Pintér Bence a családtámogatási rendszerrel sincs kibékülve, hasonló „érvekkel” támadta a kormányt, mint amilyenekkel a baloldali politikusok szokták. Az Azonnali portálon 2019-ben egészen sarkos megállapítást tett: „Hiába dobálják két marokkal a pénzt a gyereket vállalóknak, ha egyszer manapság nem divat ez az egész. Minél jobban belemászik azonban az ágyunkba a kormány, annál kevésbé lesz menő gyereket csinálni.” Szerinte minél inkább „erőltetik” a családtámogatásokat, annál inkább az a vonal erősödik, hogy gyermeket nem vállalni valójában menő dolog, „hiszen amit bajszos-öltönyös emberek akarnak rád erőltetni, az általában nem menő”.

A fentiek alapján egyértelmű, hogy Pintér Bence személyében egy igazi óbaloldali politikussal készül szövetkezni Magyar Péter Győrben, a szombati háborúellenes DPK-rendezvénnyel szemben.

Borítókép: Pintér Bence (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

