Magyar Péter kiborult, amiért Orbán Viktor rajzával is többet foglalkoznak, mint vele

A Tisza vezetőjét megviseli, hogy nem ő van a figyelem középpontjában, ráadásul a Fidesz lendületet vett és erősödik.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 11. 13. 18:09
(Fotó: MW/Máté Kriszián)
„Egy olyan narcisztikus ember, mint Magyar Péter , nehezen viseli, ha nincs a figyelem középpontjában. Márpedig az elmúlt időszak nem róla szólt, hanem például Orbán Viktor washingtoni útjáról vagy például a miniszterelnök ATV-s interjújáról, amit már 800 ezren láttak, négyszer többen, mint Magyar Péter interjúját” – írta posztjában Deák Dániel. 

A XXI. Század Intézet vezető elemzője hozzátette: „még Orbán Viktor interjú közben készített rajza is nagyobb figyelmet kapott, azt elemezték sokan, még pulcsit is készítenek róla.” 

Magyar Péter ezt nehezen viseli, mint egy közeli munkatársának fogalmazott idegesen: „Még Orbán Viktor firkájával is többet foglalkoznak, mint velem! De ezen felül jobban zavarja, hogy már a baloldali közvélemény-kutatók is azt jelzik: a Fidesz lendületet vett és erősödik” – tette hozzá a politológus a hozzá eljutó információk alapján. 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)


Megyeri Dávid
A szent tehén szektavezér

Olyan tudás birtokában van ez a tiszás varázsló, amihez képest Houdini összes világraszóló trükkje eltörpül.

