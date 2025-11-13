Menczer: A kutya se akar tiszás jelölt lenni

– Nem vagyok meglepve azon, hogy a Tisza Pártnak nincsenek jelöltjei – jelentette ki Menczer Tamás a közösségi oldalán. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója azonban azt is jelezte, hogy nemcsak jelöltjei nincsenek Magyar Péternek, de pártja se nagyon.

Fotó: Markovics Gábor

Tehát a Tisza egy digitális blöff

– összegezte Menczer Tamás. Hozzátette: az internetes világban létezik a Tisza párt, a valóságban meg se párt, se szervezet, se jelöltek, se semmi.

A kommunikációs igazgató szerint nem meglepő, hogy senki nem akarja a nevét adni Magyar Péter pártjához, egy olyan párthoz, ahol folyton valamilyen balhé van. Ilyen a Tisza-adó, a nyugdíjadó, Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselése, 200 ezer magyar ember személyes adatainak átadása az ukránoknak vagy Bódis Kriszta Csipke Józsika című írása – sorolta.

Nincsenek jelöltjeik, és ezért tologatják az időpontokat egyfolytában – mutatott rá a kommunikációs igazgató. Majd hangsúlyozta: