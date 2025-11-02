Magyar PéterTisza Pártbalodal

Magyar Péter vérbeli baloldali, hiába próbálja titkolni

A döntései, a politikusai és a szakértői is lebuktatják a Tisza-vezért.

Magyar Nemzet
Forrás: Ellenpont2025. 11. 02. 12:10
Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Magyar Péter politikai pályafutása átverések sorozata. Eddig már lelepleződött a kemény megszorításokat jelentő Tisza-csomag, a jelentős adóemeléssel járó Tisza-adó, és lelepleződött a nyugdíjadó is. Mostanra az is kiderült, hogy Magyar Péter azzal is át akarta verni az embereket, hogy azt állította, jobboldali, a valóságban azonban baloldali politikusokkal és szakértőkkel vette körül magát és a nemzetközi baloldallal fog össze – mutatott rá az Ellenpont.

A Tisza pártot is magában foglaló EPP vezetője, Manfred Weber az európai szintű sorkatonaság szószólója
Fotó: AFP

Magyar Péter politikáját a legjobban az átverés szóval lehet jellemezni és erre számos példát lehet felsorolni. 

Fontos szempont, hogy Magyar Péter magát jobboldalinak hazudta, de aztán többször leleplezte magát. A Tisza-vezér színre lépése után, a Partizán interjúban még jobboldaliságával, és a miniszterelnök iránti elkötelezettségével áltatta a hallgatóságát. Itt még arról beszélt, hogy ő „soha nem lesz a másik oldalon”, mert „ez a közösség a szocializációja”, ez a családja.

Ezután nem sok idő telt el, mindössze két hónap, és Magyar Péter a Spinoza Házban már arról beszélt, hogy „ő magát egy liberális embernek tartja” és Demszky Gábor plakátokkal a falán aludt 10 évesen.

 

Magyar Péter baloldali politikája

A Tisza Párt elnöke többször is színt vallott a baloldali politikai identitásáról. Még 2024-ben megkapta a 444-től kérdésként, hogy támogatná-e az azonos nemű párok örökbefogadását, amelyre hosszú körmondatokban ugyan, de végül igennel válaszolt.

Egy másik alkalommal arról is értekezett, hogy a Tisza vagyonadót vezetne be a nagyobb vagyonelemekre, amely szintén egyértelműen baloldali gondolat. A rendszerváltást követően kizárólag baloldali gazdasági szakemberek javasolták ennek bevezetését. A családokat sújtó Bokros-csomagnál már felmerült az ötlet, amit aztán elvetettek. A Bajnai-kormány 2009-ben törvényben fogadta el a vagyonadót, amely a nagy értékű lakóingatlanokra, gépkocsikra, vízi járművekre és légi járművekre vonatkozott volna. Azonban a hatályba lépést megelőzően az Alkotmánybíróság megsemmisítette a törvényt.

De a tiszáshoz hasonló nyugdíjadó gondolatát is kizárólag a baloldali kormányok vetették fel. A Horn-kormány és a Bajnai-kormány alatt is kacérkodtak a bevezetés gondolatával, aztán jött a kormányváltás és a Fidesz visszautasította az OECD által is javasolt nyugdíjadót.

A napról napra egyre világosabban látszódó Tisza-csomag részleteit igyekeznek titkolni a közvélemény előtt választás napjáig. Az azonban biztos, hogy ennek számos baloldali eleme van. Ebben kirajzolódik egy hatalmas megszorító csomag terve az adórendszerben, 

ez a Tisza-adó: jövedelemadó emeléssel, társasági adó emeléssel és akár 40 százalékos nyereségadóval. 

De a családi adókedvezmények megszüntetésére és a rezsicsökkentés eltörlésére is számíthatunk a Tiszától. Ahogy a 13. havi nyugdíj és a Nők 40 korkedvezményes nyugdíj eltörlése is Magyar Péterék asztalán van.

Valamint az egészségügyben és oktatásban is visszajönne a baloldali recept: kórházbezárásokkal, iskolabezárásokkal, vizitdíjjal és a fizetős egészségüggyel. 

 

Összhangban a nemzetközi baloldallal: minden áron támogatnák Ukrajnát

Az is egyértelműnek tűnik, hogy az egész nemzetközi baloldal Ukrajna és az ukrán háború végletekig menő támogatását tűzte ki célul. Le akarják győzni az oroszokat, mind ez idáig reménytelenül és hatalmas árat fizetve érte. 

Magyar Péter azzal igyekszik letagadni baloldali identitását, hogy itthon arról beszél, hogy nem támogatja Ukrajna uniós csatlakozását, illetve az Európai Unió részéről a féktelen támogatást.

Ennek azonban erősen ellentmond az a tény, hogy Magyar Péter neve rákerült egy olyan Európai Parlamenti határozattervezetre, amely a háború folytatását és Ukrajna vég nélküli támogatását foglalta dokumentumba.

A Tisza Párt elnökének Ukrajna iránti elköteleződését, és ezáltal az európai baloldalba való belesimulását jól mutatja, hogy intenzív kapcsolatot ápol egy olyan emberrel, mint Tseber Roland Ivanovics, akit a magyar hatóságok ukrán ügynöknek minősítettek, és kitiltottak.

 

Piros-fehér-zöld színjáték

Bár Magyar Péter magyar zászlót lenget és osztogat, a tanácsadói és támogatói gárdából bőven lehet arra következtetni, hogy ez megint csak egy jókora szemfényvesztés a részéről.

Korábban a baloldali eseményeken nem lehetett látni ennyi magyar zászlót, mint a Tisza Párt rendezvényein, miközben maga a közönség szinte ugyan az. A látvánnyal ellentétben azonban hatalmas szemléletváltás nem történt, a követőknek kiosztott nemzeti lobogók az események végén a földre és egyes beszámolók szerint a szemetesbe kerülnek. Így ez a látványelem is csak egy újabb szemfényvesztésnek tűnik, amellyel a Magyar Péter és a Tisza Párt a jobboldaliság illúzióját akarja kelteni.

Az Ellenpont készített egy listát a Tisza környékén megtalálható baloldali szereplőkről:

  • Magyar Péter ügyvédje Bárándy Péter, a Medgyessy-kormány igazságügyi minisztere volt. 
  • Közvetlen embere Nagy Ervin színész, aki korábban már Márki-Zay Péter mögött is állást foglalt a baloldal mellett.
  • Magyar Péter másik közeli embere, Radnai Márk családja is megjárta az SZDSZ-től a Jobbikon át Márki-Zayig az összes baloldali vagy balra húzó politikai reménység hátországát.
  • Bódis Kriszta tanácsadó korábban LMBTQ-aktivizmusával hívta fel magára a figyelmet.
  • A Tisza európai parlamenti képviselői közül említésre érdemes Dávid Dóra, aki korábban a Meta jogásza volt, de még azelőtt egy olyan nemzetközi ügyvédi irodában dolgozott, mint a Freshfields Bruckhaus Deringer, amelyik Soros Györgyöt személyesen védte. De Gerzsenyi Gabriella is a Gyurcsány- és Bajnai-kormányok Környezetvédelmi Minisztériumából érkezett, valamint Soros-ösztöndíjas is volt, tehát  ő sem egy klasszikus jobboldali igazolás. 
  • Bojár Gábor milliárdos baloldali vállalkozó is szinte azonnal beállt a Tisza mögé és sok millió forinttal támogatta Magyar Pétert. A Soros Alapítvány korábbi kurátora korábban Gyurcsány Ferencet és Márki-Zay Pétert is pénzelte.
  • Hozzá hasonlóan Bige László is támogatásáról biztosította Magyar Pétert, s a hírek szerint legalább százmillió forinttal támogatta a Tiszát. Bigének szintén erős baloldali múltja van, a Gyurcsány-kormány kegyence volt, de Márki-Zay Pétert is támogatta a műtrágyakirály.
  • De ott vannak még a baloldali közvélemény-kutatók is, amelyek irreális méréseikkel már a kezdetektől beálltak Magyar mögé, mint például Hann Endre-féle Medián, vagy épp a Pulai András-féle Publicus.
  • De Gyurcsány Ferenc ügyvédje, az elítélt bűnöző Czeglédy Csaba is Magyar Péter kegyeit keresi, és könnyen lehet, hogy ő lesz a Tisza szombathelyi jelöltje.

 

Sorban állnak a Tisza Pártnál a Gyurcsány–Bajnai-kormány szakemberei

Az is kirajzolódik, hogy a baloldali kormányok szakértői szinte egytől egyig beálltak már a Tisza támogatójának és bár eszeveszetten tagadni próbálja Magyar Péter a befolyásukat, ki-kiderül, hogy a Tisza jövőbeli programján dolgoznak mindannyian. Az Ellenpont őket is összegyűjtötte:

  • Surányi György, aki a Gyurcsány-kormányok idején volt a jegybank elnöke. 
  • Simonovits András baloldali matematikus, közgazdász.
  • Kéri László, baloldali politológus, a hírhedt Heti hetes tagja.
  • Kéri László felesége, Petschnig Mária Zita, a baloldali Pénzügykutató munkatársa, aki Magyarék programírója is.
  • Kincses Gyula, a Gyurcsány-kormány vizitdíjat bevezető államtitkára.
  • Túri Péter, a Gyurcsány-kormány alatt, Kóka János miniszteri biztosa és Kóka üzlettársa. 
  • Orbán Anita, aki két Soros-közeli szervezetnek, az Atlantic Councilnak és a European Centre of Foreign Relationnak is tagja.
  • Raskó György pénzemberként, és mezőgazdasági tanácsadóként is támogatja Magyart, aki bár az MDF-től indult, 2017-ben már a Momentumot, aztán pedig Márki-Zay Pétert támogatta pénzzel.

Összegezve kijelenthetjük, hogy Magyar Péter át akarja verni a szavazókat. Magát igyekszik jobboldalinak beállítani, de valójában mind a döntései, mind a mögötte álló politikusi, valamint szakértői gárda erősen baloldali.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekirodalom irodalom

Egy kis irodalom

Bayer Zsolt avatarja

A mai világban, amikor nem lehet nyugodtan lenni a politika zajától, hasznos és jóleső lehet egy kis irodalom.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu