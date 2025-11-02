Magyar Péter vérbeli baloldali, hiába próbálja titkolni

Magyar Péter politikai pályafutása átverések sorozata. Eddig már lelepleződött a kemény megszorításokat jelentő Tisza-csomag, a jelentős adóemeléssel járó Tisza-adó, és lelepleződött a nyugdíjadó is. Mostanra az is kiderült, hogy Magyar Péter azzal is át akarta verni az embereket, hogy azt állította, jobboldali, a valóságban azonban baloldali politikusokkal és szakértőkkel vette körül magát és a nemzetközi baloldallal fog össze – mutatott rá az Ellenpont.

Fotó: AFP

Magyar Péter politikáját a legjobban az átverés szóval lehet jellemezni és erre számos példát lehet felsorolni.

Fontos szempont, hogy Magyar Péter magát jobboldalinak hazudta, de aztán többször leleplezte magát. A Tisza-vezér színre lépése után, a Partizán interjúban még jobboldaliságával, és a miniszterelnök iránti elkötelezettségével áltatta a hallgatóságát. Itt még arról beszélt, hogy ő „soha nem lesz a másik oldalon”, mert „ez a közösség a szocializációja”, ez a családja.

Ezután nem sok idő telt el, mindössze két hónap, és Magyar Péter a Spinoza Házban már arról beszélt, hogy „ő magát egy liberális embernek tartja” és Demszky Gábor plakátokkal a falán aludt 10 évesen.

Magyar Péter baloldali politikája

A Tisza Párt elnöke többször is színt vallott a baloldali politikai identitásáról. Még 2024-ben megkapta a 444-től kérdésként, hogy támogatná-e az azonos nemű párok örökbefogadását, amelyre hosszú körmondatokban ugyan, de végül igennel válaszolt.

Egy másik alkalommal arról is értekezett, hogy a Tisza vagyonadót vezetne be a nagyobb vagyonelemekre, amely szintén egyértelműen baloldali gondolat. A rendszerváltást követően kizárólag baloldali gazdasági szakemberek javasolták ennek bevezetését. A családokat sújtó Bokros-csomagnál már felmerült az ötlet, amit aztán elvetettek. A Bajnai-kormány 2009-ben törvényben fogadta el a vagyonadót, amely a nagy értékű lakóingatlanokra, gépkocsikra, vízi járművekre és légi járművekre vonatkozott volna. Azonban a hatályba lépést megelőzően az Alkotmánybíróság megsemmisítette a törvényt.

De a tiszáshoz hasonló nyugdíjadó gondolatát is kizárólag a baloldali kormányok vetették fel. A Horn-kormány és a Bajnai-kormány alatt is kacérkodtak a bevezetés gondolatával, aztán jött a kormányváltás és a Fidesz visszautasította az OECD által is javasolt nyugdíjadót.