Tölgyessy PéterDeák DánielMagyar Péter

Tölgyessy Péter megkongatta a vészharangot, szerinte is elfogyott Magyar Péter október 23-ára

A magyarországi ellenzék nem szereti érzékelni, de Orbán Viktor számottevő tényező Tölgyessy szerint is.

Magyar Nemzet
2025. 11. 01. 11:24
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nemrég még biztosra vette Magyar Péter győzelmét, ma már azonban kezd kiábrándulni belőle Tölgyessy Péter is – hívta fel a figyelmet Deák Dániel a közösségi oldalára feltöltött videójában. A XXI. Század Intézet vezető elemzője rámutatott, hogy az ellenzéki megmondóemberré avanzsált Tölgyessy szerint is elfogyott a lendület Magyar Péter mögül.

Budapest, 2016. október 17. Tölgyessy Péter jogász, politológus, az SZDSZ egykori elnöke, az MTA Társadalomtudományi Központjának tudományos munkatársa Az 1956-os forradalom és szabadságharc hatása a magyar rendszerváltoztatásra címû konferencián a Magyar Tudományos Akadémián (MTA) 2016. október 17-én. A konferenciát a Demokratikus Átalakulásért Intézet rendezte az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd
Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Szabályos extázisban van az ellenzéki közeg. Közvetlenül a napirenden levőnek látja az Orbán Viktor bukását. Most sajnos ellent kell mondanom

– jelentette ki Tölgyessy Péter, aki szerint elakadóban van Magyar Péter kampánya.

Tölgyessy szerint Orbán Viktor október 23-i beszéde is hatásosabb volt: „Összehasonlíthatatlanul koncentráltabb volt, és Orbán Viktor furcsa mód nagyon őszintén beszél. Hatásosan is adta elő a miniszterelnök” – vélekedett az ellenzéki megmondóember. Majd rámutatott: 

A Magyar Péteré az meg ilyen félperces, egyperces internetes poénok sora volt, amik csengtek-bongtak. Nagyon szépen meg lehetett őket tapsolni, de nem láttam benne egy államférfiúi koncepciót Magyarország bajainak a megoldására.

Tölgyessy Péter ráadásul még ennél is tovább ment, nem csak Magyar Péter államférfi mivoltát kérdőjelezi meg, de az ígérgetéseit sem tartja elegendőnek.

Hát igen, jól láthatóan megkezdődött a kiábrándulás Magyar Péterből

– összegzett az ellenzéki térféllel kapcsolatosan Deák Dániel.

Orbán Viktor számottevő tényező

Jól fizet a Tóni? Tölgyessy Péter is megkaphatja ezt a kérdést Magyar Pétertől – vélekedett Deák Dániel. Az ellenzéki megmondóember ugyanis arra mutatott rá egy másik interjúrészletet is megosztva, hogy a magyar ellenzék egyik alaptétele, hogy Orbán Viktor egy szörnyű zsarnok, aki ezt az egészet azért csinálta, hogy a családja gyarapodjon. Tölgyessy azonban erre csak annyit mondott: nem.

Tölgyessy Péter azt is hangsúlyozta:

nagyon kicsi ország vagyunk, de Orbán Viktor ebben a palettában számottevő tényező. Számomra még ma is hihetetlen, pedig évek óta így van.

Nagyjából a migrációs válság, tehát 2015 óta Magyarország vezető helyen van, és azt hinné az ember, hogy ez majd lecseng valamelyest, és nem. Magyarország említése, és főleg Orbán Viktor említése az amerikai lapokban nagyjából alatta van a brit–francia–német szintnek, de rögtön utána következik és messze-messze meghaladja Hollandiát – magyarázta.

Tehát Orbán Viktor egy nagyon komoly szereplő ebben a dologban. Ezt nem szereti a magyar ellenzék érzékelni

– hangsúlyozta Tölgyessy Péter. Hozzátette: nem szabad elfelejteni, azt, amit Trump az egyiptomi békekonferencián mondott: „fantasztikus vagy, Viktor”. Az amerikai elnök akkor még olyanokat is mondott az ő meghívására odaérkezett miniszterelnöknek, hogy bár sokan nem szeretik, de az ő szava számít és 100 százalékban mögötted vagyunk.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Magyar Péter (Forrás: Facebook)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Robert C. Castel
idezojelekgyőzelem

Robert C. Castel: A győzelem mint kilépési stratégia

Robert C. Castel avatarja

Nem az ellenfél totális felszámolása, hanem egy igazságos és stabil politikai végállapot kialakítása a cél.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu