Orbán Viktor máris bejelentett egy 72 milliárdos amerikai beruházást

Fontos beruházásról adott hírt a közösségi oldalán a miniszterelnök. „A magyar–amerikai kapcsolatok aranykora itt van!” – írta Orbán Viktor.

Forrás: Facebook2025. 11. 13. 17:25
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos
„A Procter & Gamble 72 milliárd forint értékű beruházást valósít meg Gyöngyösön és Csömörön” – adta hírül a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében Orbán Viktor. 

Jönnek a beruházások, ahogy arról Trump elnökkel megállapodtunk

 – jelentette ki a miniszterelnök

A magyar–amerikai kapcsolatok aranykora itt van!

– fogalmazott a kormányfő.

Szijjártó Péter: 72 milliárd forintnyi beruházást hoz Gyöngyösre és Csömörre az amerikai Procter & Gamble

A jelentős beruházással kapcsolatban csütörtökön a külgazdasági és külügyminiszer is megszólalt.  

Több mint 72 milliárd forint értékben hajt végre fejlesztéseket Magyarországon az amerikai Procter & Gamble, ami ismét bizonyítja, hogy Donald Trump elnök hivatalba lépésével új aranykor köszöntött be a két ország kapcsolataiban 

– közölte Szijjártó Péter Budapesten.  

A tárcavezető az amerikai Procter & Gamble beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy a napi fogyasztási cikkeket gyártó vállalat négy projektet is végrehajt, összesen 72 milliárd forintnyi értékben, amihez az állam nagyjából 18 milliárd forintos támogatást biztosít, így segítve elő kétszáz új munkahely létrehozását a meglévő kétezer mellé.

Tudatta, hogy a cég kapacitásbővítést hajt végre az elektromos fogkeféket gyártó gyöngyösi üzemében, illetve a női higiéniai termékeket előállító csömöri gyárában. Ezek mellett egy kutatás-fejlesztési és egy képzési projektet is megvalósítanak.

Jó hír, hogy a saját iparágában a világpiacot vezető, lassan kétszáz éve működő nemzetközi vállalat Magyarország két településén hajt végre egy nagy beruházási programot, amelynek keretében a termelési kapacitásukat megduplázzák, kutatás-fejlesztési részleget hoznak ide, és a munkavállalók képzési programját is elindítják

– fogalmazott.

Beszédében kiemelte, hogy a világ 180 országában jelen lévő Procter & Gamble magyarországi üzemei a legkorszerűbbek közé tartoznak, ezekből több mint ötven országba szállítják a termékeket.

„Soha ennyi beruházást a Procter & Gamble nem hozott egy év alatt Magyarországra. Magyarországra jön idén a legtöbb Procter-beruházás, mindez pedig hozzájárul ahhoz, hogy idén megdől az egy év alatt Magyarországra érkező amerikai beruházások rekordja is"

– hangsúlyozta.

„Soha korábban egyetlen esztendő alatt nem jött annyi amerikai beruházás Magyarországra, mint idén. Összesen 190 milliárd forintot fogunk elérni az év végére” – tette hozzá.

Szijjártó Péter ezután kulcskérdésnek nevezte Magyarország számára, hogy milyen az együttműködése az Egyesült Államokkal, és úgy vélekedett, hogy tavalyig nem volt jó a helyzet e téren, de Donald Trump beiktatásával minden megváltozott.

Egy új korszak kezdődött a magyar–amerikai kapcsolatokban, egy aranykor, amelynek egy új fejezetét kezdtük el írni a múlt pénteki washingtoni csúcstalálkozón

– szögezte le, rámutatva, hogy nagy, átfogó megállapodást kötöttek, amely egy erős gazdasági pillért is tartalmazott. Szavai szerint ennek nyomán újabb amerikai beruházásokra lehet számítani, és az első bejelentés ezen találkozó óta most meg is született. Aláhúzta, hogy Magyarországon csaknem 1500 amerikai tulajdonosi hátterű vállalat több mint százezer embernek ad munkát.

„Az elmúlt tizenegy évben a kormány 145 amerikai vállalat beruházásához adott támogatást, összesen 860 milliárd forintnyi beruházást hoztak ezek a cégek Magyarországra, és húszezer új munkahelyet teremtettek”

– jegyezte meg a miniszter.

Heves vármegyében az elmúlt tíz évben a munkanélküliség mintegy harmadára csökkent, miközben az ipari termelés a két és félszeresére nőtt. „Tíz évvel ezelőtt majdnem tíz százalék volt a munkanélküliség ebben a vármegyében, most meg három százalék. És tíz évvel ezelőtt 970 milliárd forint volt az éves ipari termelési érték, most meg 2500 milliárd forint” – emlékeztetett. Továbbá kifejtette, hogy ehhez az is hozzájárult, hogy a kormányzat ez idő alatt 107 nagyberuházáshoz adott itt támogatást, összesen 122 milliárd forint értékben, így segítve több mint nyolcezer munkahely létrejöttét.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)


