Orbán Viktor máris bejelentett egy 72 milliárdos amerikai beruházást

„A Procter & Gamble 72 milliárd forint értékű beruházást valósít meg Gyöngyösön és Csömörön” – adta hírül a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében Orbán Viktor.

Jönnek a beruházások, ahogy arról Trump elnökkel megállapodtunk

– jelentette ki a miniszterelnök.

A magyar–amerikai kapcsolatok aranykora itt van!

– fogalmazott a kormányfő.

Szijjártó Péter: 72 milliárd forintnyi beruházást hoz Gyöngyösre és Csömörre az amerikai Procter & Gamble

A jelentős beruházással kapcsolatban csütörtökön a külgazdasági és külügyminiszer is megszólalt.

Több mint 72 milliárd forint értékben hajt végre fejlesztéseket Magyarországon az amerikai Procter & Gamble, ami ismét bizonyítja, hogy Donald Trump elnök hivatalba lépésével új aranykor köszöntött be a két ország kapcsolataiban

– közölte Szijjártó Péter Budapesten.

A tárcavezető az amerikai Procter & Gamble beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy a napi fogyasztási cikkeket gyártó vállalat négy projektet is végrehajt, összesen 72 milliárd forintnyi értékben, amihez az állam nagyjából 18 milliárd forintos támogatást biztosít, így segítve elő kétszáz új munkahely létrehozását a meglévő kétezer mellé.

Tudatta, hogy a cég kapacitásbővítést hajt végre az elektromos fogkeféket gyártó gyöngyösi üzemében, illetve a női higiéniai termékeket előállító csömöri gyárában. Ezek mellett egy kutatás-fejlesztési és egy képzési projektet is megvalósítanak.

Jó hír, hogy a saját iparágában a világpiacot vezető, lassan kétszáz éve működő nemzetközi vállalat Magyarország két településén hajt végre egy nagy beruházási programot, amelynek keretében a termelési kapacitásukat megduplázzák, kutatás-fejlesztési részleget hoznak ide, és a munkavállalók képzési programját is elindítják

– fogalmazott.

Beszédében kiemelte, hogy a világ 180 országában jelen lévő Procter & Gamble magyarországi üzemei a legkorszerűbbek közé tartoznak, ezekből több mint ötven országba szállítják a termékeket.

„Soha ennyi beruházást a Procter & Gamble nem hozott egy év alatt Magyarországra. Magyarországra jön idén a legtöbb Procter-beruházás, mindez pedig hozzájárul ahhoz, hogy idén megdől az egy év alatt Magyarországra érkező amerikai beruházások rekordja is"

– hangsúlyozta.