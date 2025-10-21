Szijjártó Péter: Amit az európaiak nem képesek felfogni, azt Amerikában egyből megértették

A kisebb, moduláris erőművek technológiai fejlesztése abba a fázisba ért, hogy ezeket a nukleáris reaktorokat lehet majd használni egy iparterület vagy egy város energia ellátására, környezetet kímélő, olcsó, stabil módon – hívta fel a figyelmet a miniszter, hozzátéve, hogy egy korábbi megállapodás értelmében amerikai technológia használatát fogjuk vizsgálni és szorgalmazni Magyarországon.

Tehát remélem, hogy néhány éven belül amerikai technológiával gyártott kis moduláris atomerőművek fognak hozzájárulni ahhoz, hogy Magyarországon a háztartások, a családok mellett a vállatok, a gazdaság szereplői is Európa legalacsonyabb energiaköltségeit fizethessék, és ez lesz a magyar gazdaság jövőbeni versenyképességének egy nagyon fontos záloga

– fogalmazott, hangot adva annak a reményének, hogy ez az együttműködés ellensúlyozza Brüsszel tegnapi döntésének hatásait.

Brüsszel tegnapi döntése, ami persze Luxemburgban történt, az gyakorlatilag egy mélyütés az európai versenyképességnek, az európai energiaellátásnak és a magyar energiabiztonságnak is

– szögezte le Szijjártó Péter.

Most a következő időszakban azon fogunk dolgozni, hogy ennek a hatásait kivédjük. Erre vannak politikai és jogi eszközök is, mivel csalással történt ennek a döntésnek a meghozatala, hiszen ez egy szankciós intézkedés, amit egyhangúlag kellett volna elfogadni, de ezt beöltöztették kereskedelempolitikai köntösbe, ezért minősített többséggel át fogják nyomni. Ezért tehát az európai bírósági utat is természetesen végig fogjuk járni, de kétségtelen, hogy minél nagyobb mértékben tudunk nukleáris energiát használni, annál kisebb mértékben vagyunk mondjuk a földgáz importjára rászorulva

– magyarázta a külügyminiszter.

– Éppen ezért fontos, hogy a paksi beruházás is minél gyorsabban haladjon, és ezért fontos az is, hogy a most kialakítás alatt álló kis nukleáris erőművek technológiáját is minél előbb fel tudjuk használni Magyarországon, és mi most úgy látjuk, hogy az amerikai technológia a legelőrehaladottabb ebben a tekintetben – emelte ki.