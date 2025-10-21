Szijjártó Péter: Komoly napok jönnek

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Luxembourgban vett részt az Európai Unió külügyi és energiaügyi tanácsülésén. A tanácskozásokat követő sajtóértekezletén arról is beszélt, hogy az Egyesült Államokba utazik. A tárcavezető arról azonban nem számolt be, hogy kivel fog tárgyalni.

Szijjártó Péter ma Washingtonban tárgyal (Forrás: Facebook/Szijjártó Péter)