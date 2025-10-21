Szijjártó PétertárgyalásWashingtonBudapesti békecsúcskülügyminiszter

Szijjártó Péter: Komoly napok jönnek

Szijjártó Péter új bejegyzést osztott meg a Facebook-oldalán, melyhez azt írta: Komoly napok jönnek! A tárcavezető arra utalt, hogy ma Washingtonban tárgyal.

Magyar Nemzet
2025. 10. 21. 7:59
Szijjártó Péter ma Washingtonban tárgyal Forrás: MTI/KKM
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Luxembourgban vett részt az Európai Unió külügyi és energiaügyi tanácsülésén. A tanácskozásokat követő sajtóértekezletén arról is beszélt, hogy az Egyesült Államokba utazik. A tárcavezető arról azonban nem számolt be, hogy kivel fog tárgyalni. 

Szijjártó Péter ma Washingtonban tárgyal
Szijjártó Péter ma Washingtonban tárgyal (Forrás: Facebook/Szijjártó Péter)

A tárgyalások hátterében feltehetően a budapesti békecsúcs áll, hiszen a találkozó előtti egyeztetésekre ezen a héten kerül sor.

Komoly napok jönnek 🇺🇸

Posted by Szijjártó Péter on Monday, October 20, 2025

Borítókép: Szijjártó Péter ma Washingtonban tárgyal (Fotó: MTI)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekadó

Peti visszatért az ATV-be

Bayer Zsolt avatarja

És tovább hazudozik…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu