Washingtonban tárgyal kedden Szijjártó Péter

A magyar külügyminiszter Luxemburgból jelentkezve arról számolt be, hogy az Egyesült Államokba utazik. Kedden Washingtonban tárgyal.

Magyar Nemzet
2025. 10. 20. 20:35
Szijjártó Péter Forrás: Facebook/Szijjártó Péter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Luxemburgban vett részt az Európai Unió külügyi és energiaügyi tanácsülésén. A tanácskozásokat követő sajtóértekezletén arról is beszélt, hogy az Egyesült Államokba utazik. 

A holnapi napon már Washingtonból fogok jelentkezni. Ha itt vége van az ülésnek, üléseknek, akkor repülőre ülünk és irány az Egyesült Államok

– fogalmazott a külügyminiszter, arról azonban nem számolt be, hogy kivel fog tárgyalni. 

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a sajtótájékoztatón a tárcavezető elmondta, a két tanácsülésen tárgyaltak az Ukrajnában zajló háborúról, a közel-keleti konfliktusról és Európa energiabiztonságáról is. 

Ha kettő mondatban kellene összegeznem a mai nap és az elmúlt hetek tanulságait, akkor azt tudom mondani önöknek, hogy a világ előtt álló nagy biztonsági kihívások megoldásában nem osztottak lapot az Európai Uniónak, és így jár az, aki háborúpárti álláspontot képvisel, aki szítja a háborús feszültséget. Az ilyen szereplőt soha nem hívják meg azokra a helyekre, ahol a békét csinálják

– tette hozzá Szijjártó Péter. 

Borítókép: Szijjártó Péter (Forrás: Facebook)

Fontos híreink

