Szijjártó PéterLuxemburgtanácsülés

Szijjártó Péter: Az EU-nak nem osztottak lapot

Így jár az, aki háborúpárti álláspontot képvisel, aki szítja a háborús feszültséget – fogalmazott a külügyminiszter. Szijjártó Péter a luxemburgi tanácsülésekről beszámolva elmondta, tárgyaltak az Ukrajnában zajló háborúról, a közel-keleti konfliktusról és Európa energiabiztonságáról is.

Magyar Nemzet
2025. 10. 20. 15:29
Szijjártó Péter Forrás: Facebook/Szijjártó Péter
Szijjártó Péter Luxemburgból jelentkezett közösségi oldalán, ahol az Európai Unió energiaügyi tanácsülését és a külügyminiszterek tanácsülését is tartották. 

Szijjártó Péter a luxemburgi tanácsülésekről beszámolva elmondta, tárgyaltak az Ukrajnában zajló háborúról, a közel-keleti konfliktusról és Európa energiabiztonságáról is
(Forrás: Facebook)

A külgazdasági és külügyminiszter elmondta, a két tanácsülésen tárgyaltak az Ukrajnában zajló háborúról, a közel-keleti konfliktusról és Európa energiabiztonságáról is. 

Ha kettő mondatban kellene összegeznem a mai nap és az elmúlt hetek tanulságait, akkor azt tudom mondani önöknek, hogy a világ előtt álló nagy biztonsági kihívások megoldásában nem osztottak lapot az Európai Uniónak, és így jár az, aki háborúpárti álláspontot képvisel, aki szítja a háborús feszültséget. Az ilyen szereplőt soha nem hívják meg azokra a helyekre, ahol a békét csinálják

– fogalmazott a tárcavezető. 

A külügyi tanácsülésről szólva Szijjártó Péter megjegyezte:

Az európai uniós külügyminiszterek továbbra is a háborús pszichózis állapotában vannak. A budapesti békecsúcs hallatán lett némi zűr az űrben. Leginkább úgy tudnám leírni a jelenséget, ami eluralkodott itt a budapesti békecsúcs kapcsán, hogy zavar, tanácstalanság és irigység, és mindennek a szánalmas leplezési szándéka.

Mint fogalmazott: a szórakoztatóipar néhány eleme is beköltözött a mai tanácsülésre. – Ezeknek a kicsúcsosodása akkor volt, amikor az egyik kollégám azt mondta, hogy nem az a lényeg, hogy majd Budapesten milyen döntés születik, mert hát hiszen a stratégiai döntések az Európai Unió asztalánál születnek, és mindezt nevetés nélkül kibírta, és mindenki más kibírta nevetés nélkül a teremben – fogalmazott, és hozzátette: hallhattunk olyan viccet is, hogy mindegy, hogy mi lesz a budapesti csúcstalálkozón, mert az európai stratégia működik, meg aztán hallottunk olyat is, hogy nem lehet itt semmilyen eredmény az Európai Unió nélkül.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy az Európai Unió továbbra sem arra helyezi a fókuszt, hogy sikeres legyen az amerikai és az orosz elnök csúcstalálkozója. Az európaiak nem arra helyezik a fókuszt és nem is érdekeltek abban, hogy a budapesti béke-csúcstalálkozó valóban békét hozzon, és a tanácsülésen elhangzott felszólalásokból arra lehet következtetni, hogy az európai politikusok egy jelentős része nagyon sok mindent, sőt tőlük minden telhetőt meg fognak tenni annak érdekében, hogy megakadályozzák eleve ennek a csúcstalálkozónak a létrejöttét. 

Ahelyett, hogy örülnének, hogy újabb amerikai–orosz csúcs lesz, ahelyett, hogy örülnének annak, hogy egy újabb nagy lépést lehet tenni a béke irányába, az európai politikusok továbbra is a háború folytatását és meghosszabbítását támogatják

– jelentette ki a tárcavezető. 

Hozzátette, hogy ismét ki lett adva a jelszó, hogy még több pénzt és fegyvert kell küldeni Ukrajnába, Ukrajna pedig 60 milliárd eurót követel magának további fegyverkezésre. – És azt akarják most itt az Európai Unióban, hogy az európai uniós tagállamok védelmi képességének erősítésére szánt közös európai hitel és az európai országok saját védelmi képességeik fejlesztése helyett inkább Ukrajna felfegyverkezésére vagy felfegyverzésére költsék – tette hozzá. Az is világossá vált, hogy a következő két évre az ukrán állam működtetésére, 130 milliárd eurót céloznának meg átutalni az európai adófizetők pénzéből, és lépéseket tesznek abba az irányba is, hogy az úgynevezett befagyasztott orosz vagyont felhasználják, hívta fel rá a figyelmet a külügyminiszter. Mint mondta:

Mi természetesen konzultáltunk ebben a kérdésben, és az oroszok nekünk azt válaszolták, hogy tagállamonként értékelve a helyzetet tennének ellenlépéseket egy ilyen döntés esetében. 

Szijjártó Péter arról is beszámolt, hogy az Európai Tanács jogi szolgálata azt az információt adta, hogy jogilag megalapozottnak találják azt a magyar javaslatot, amelynek értelmében európai uniós szankciós listára kellene helyezni három olyan ukrajnai katonai vezetőt, akik felelősek a sok esetben halállal végződő kényszersorozásért. 

Az Európai Tanács jogi szolgálata megállapította, hogy az a három személy, akit mi szankciós listára akarunk helyeztetni, valóban felelősséget viselnek az erőszakos sorozásért Ukrajnában. Ez az az erőszakos sorozás, amelynek következtében egy magyar ember is már meghalt

– mondta el a tárcavezető. Hozzátette, ezért arra szólítják fel az EU-t, hogy ezek alapján helyezzék szankciós listára a kényszersorozásért felelős ukrán katonai vezetőket. 

Az energiaügyi tanácsülésről beszámolva Szijjártó Péter elmondta, azt a javaslatot vitatták meg, amely arról szól, hogy az Oroszországból származó energiahordozókat kitiltanák az Európai Unióból. 

A helyzet az, hogy a mai napon nyílt beismerése született annak, hogy kizárólag politikai és ideológiai okai vannak az orosz energiahordozók Oroszországból történő kizárásának. Semmifajta szakmai, semmifajta energetikai, semmifajta biztonsági, semmifajta gazdaságossági ok nem áll az orosz energiahordozók kitiltása mögött, kizárólag politikai és ideológiai okai vannak az orosz energiahordozók Európából történő kizárásának

– emelte ki a miniszter, és hozzátette, 

az Európai Bizottságnak, valamint az energiaügyért felelős biztosnak halványlila segédfogalma nincsen arról, hogy milyen következményei lesznek ennek az intézkedéscsomagnak egyes európai országokra nézvést.

Szijjártó Péter arról is beszámolt, hogy az ülést a kérésére félbe is szakították, miután a tagállami felszólalások alatt az energiaügyi biztos elhagyta az üléstermet. 

– És az is világossá vált a mai nap folyamán, hogy az Európai Unió jogszabályainak nyílt, durva megsértésével nyomják keresztül ezt a csomagot, mert ez valójában egy szankció. Ezt lehet kereskedelmi intézkedésnek nevezni, mint ahogy nevezik is, de ez tartalmában egy szankció. Ezért ennek a döntésnek a meghozatalához egyhangúságra lenne szükség – emelte ki a tárcavezető, hozzátéve, hogy ezt leöntik egy kereskedelempolitikai mázzal, így az elfogadásához már elegendő a minősített többség, ami durva, nyílt megsértése az Európai Unió jogszabályainak.  

Arra is emlékeztetett, hogy ez a javaslat elvágná a biztonságos és megbízható szállítási útvonalakat Magyarországtól, elvág tőlünk megbízható szállítókat, és egy súlyos függőségi helyzetbe hoz minket, monopolhelyzetbe rakva bizonyos országokat és vállalatokat. 

A diverzifikáció volt az egyik indoka ennek a csomagnak. A diverzifikáció azt jelenti, hogy több forrásból, több útvonalon lehet energiahordozókat vásárolni. Ehhez képest mi történt? Ehhez képest az történik, hogy Magyarországra most két vezeték hoz kőolajat, ennek a javaslatnak következtében majd egy fog. Kettő vezeték helyett egy vezeték. Milyen biztonsági energiabiztonság ez? Milyen diverzifikáció ez? Ráadásul az az egy vezeték, amely hozhat kőolajat Magyarországra Horvátországon keresztül, az minden teszten elbukott az elmúlt időszakban, amikor azt próbáltuk tesztelni, hogy ez vajon képes-e ez a vezeték nagy mennyiségű kőolajat hozni folyamatosan

– emlékeztetett.

Szijjártó Péter kiemelte: Magyarország minden politikai és jogi eszközt igénybe fog venni annak céljából, hogy megakadályozza az orosz energiaimport betiltását célzó REPowerEU-javaslat elfogadását az Európai Unióban.

Borítókép: Szijjártó Péter (Forrás: Facebook)

