Szijjártó Péter: Az EU-nak nem osztottak lapot

Szijjártó Péter Luxemburgból jelentkezett közösségi oldalán, ahol az Európai Unió energiaügyi tanácsülését és a külügyminiszterek tanácsülését is tartották.

Szijjártó Péter a luxemburgi tanácsülésekről beszámolva elmondta, tárgyaltak az Ukrajnában zajló háborúról, a közel-keleti konfliktusról és Európa energiabiztonságáról is

(Forrás: Facebook)

Ha kettő mondatban kellene összegeznem a mai nap és az elmúlt hetek tanulságait, akkor azt tudom mondani önöknek, hogy a világ előtt álló nagy biztonsági kihívások megoldásában nem osztottak lapot az Európai Uniónak, és így jár az, aki háborúpárti álláspontot képvisel, aki szítja a háborús feszültséget. Az ilyen szereplőt soha nem hívják meg azokra a helyekre, ahol a békét csinálják

– fogalmazott a tárcavezető.

A külügyi tanácsülésről szólva Szijjártó Péter megjegyezte:

Az európai uniós külügyminiszterek továbbra is a háborús pszichózis állapotában vannak. A budapesti békecsúcs hallatán lett némi zűr az űrben. Leginkább úgy tudnám leírni a jelenséget, ami eluralkodott itt a budapesti békecsúcs kapcsán, hogy zavar, tanácstalanság és irigység, és mindennek a szánalmas leplezési szándéka.

Mint fogalmazott: a szórakoztatóipar néhány eleme is beköltözött a mai tanácsülésre. – Ezeknek a kicsúcsosodása akkor volt, amikor az egyik kollégám azt mondta, hogy nem az a lényeg, hogy majd Budapesten milyen döntés születik, mert hát hiszen a stratégiai döntések az Európai Unió asztalánál születnek, és mindezt nevetés nélkül kibírta, és mindenki más kibírta nevetés nélkül a teremben – fogalmazott, és hozzátette: hallhattunk olyan viccet is, hogy mindegy, hogy mi lesz a budapesti csúcstalálkozón, mert az európai stratégia működik, meg aztán hallottunk olyat is, hogy nem lehet itt semmilyen eredmény az Európai Unió nélkül.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy az Európai Unió továbbra sem arra helyezi a fókuszt, hogy sikeres legyen az amerikai és az orosz elnök csúcstalálkozója. Az európaiak nem arra helyezik a fókuszt és nem is érdekeltek abban, hogy a budapesti béke-csúcstalálkozó valóban békét hozzon, és a tanácsülésen elhangzott felszólalásokból arra lehet következtetni, hogy az európai politikusok egy jelentős része nagyon sok mindent, sőt tőlük minden telhetőt meg fognak tenni annak érdekében, hogy megakadályozzák eleve ennek a csúcstalálkozónak a létrejöttét.

Ahelyett, hogy örülnének, hogy újabb amerikai–orosz csúcs lesz, ahelyett, hogy örülnének annak, hogy egy újabb nagy lépést lehet tenni a béke irányába, az európai politikusok továbbra is a háború folytatását és meghosszabbítását támogatják

– jelentette ki a tárcavezető.