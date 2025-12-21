Orbán Balázs: A következő időszakban az európai integráció történetének egyik legrizikósabb időszakára készülhetünk

Orbán Balázs megjegyezte, a következő időszakban az európai integráció történetének egyik legrizikósabb időszakára készülhetünk, mert az európai uniós csúcsértekezlet brüsszeli ülésén az EU tagállamai közül 24 úgy döntött, hogy háborús kölcsönt nyújt Ukrajnának, azonban három ország úgy határozott, hogy stratégiai jelentőségű döntést hoz és nem vesz részt a hadikölcsön nyújtásában, ezt ugyanis hosszú távon az európai adófizetőknek kell majd visszafizetniük.

Ha ez a háború tovább terjed, vagy akár csak tovább folytatódik, az amerikaiak pedig kiszállnak, akkor a következő években a háborúpárti kormányoknak sokkal több kölcsönt kell nyújtaniuk Ukrajnának.

Orbán Balázs szerint a következő egy év legfontosabb kérdése az lesz, hogy Magyarország kívül tud-e maradni a háborús előkészületeken.

Mint mondta, a hadikölcsön nyújtásával mindenki, aki részt vesz, anyagilag érdekeltté válik Oroszország legyőzésében. Hozzátette, ha nem győzik le Oroszországot, hanem béke következik be, akkor ők nem fognak hozzájutni azokhoz a forrásokhoz, amelyeket az elmúlt időszakban és a következő két évben beleraknak a háborúba.

A bizottság és az európai vezetők eredeti terve, a befagyasztott orosz vagyon felhasználása kapcsán elmondta, hogy olyan, hogy egy háború közben valaki hozzányúl az egyik háborúzó fél vagyonához és azt odaadja a másik félnek, még a második világháborúban sem történt meg. Szerinte ez nyílt hadüzenet lenne, és ha ez megtörtént volna, az oroszok bejelenthették volna a hadiállapot beálltát Oroszország és az Európai Unió (EU) között.

A veszély ezzel nem hárult el, az európai elit egyre mélyebben van benne a háborúban, és egyre nagyobb az esélye egy Oroszország és Európa közötti direkt katonai konfrontációnak.

Orbán Balázs azt mondta, hogy az Európai Bizottság tisztviselői nyíltan beszélnek 2029-es és 2030-as dátumról: 2029-ben szeretnék megvalósítani az ukrán EU-csatlakozást, és ezt követően Ukrajna területéről akarják megindítani a katonai támadásokat Oroszországgal szemben. Mások mellett német és a francia védelmi miniszter is nyíltan beszél arról, hogy 2030-ra Európának készen kell állnia egy Oroszországgal közvetlenül vívandó háborúra. Orbán Balázs elmondta: az európai háborúpárti vezetők azzal takaróznak, hogy az Oroszországgal vívandó háború elkerülhetetlen. Maga Donald Tusk lengyel miniszterelnök is azt mondta, hogy „vagy ma kell pénzt adni vagy holnap kell vért adni” – tette hozzá. Mint mondta, ezzel próbálják győzködni az európai választópolgárokat a hozzájárulásukról ahhoz, hogy még több pénzt költsenek a háborúra. Ennek az érvelésnek az ereje egyre inkább csökken, a társadalmi elégedetlenség pedig egyre növekszik.