Mozgolódik a Lidl „testvére” a határ mentén

A napokban elterjedt a hír, hogy a német Kaufland magyar településeken nyithat boltokat. A Világgazdaság utánajárt a témának, és arra jutott, hogy ez az információ gyenge pletyka, egyenesen álhír, de nem zörög a haraszt…

2025. 12. 21. 10:30
Az európai fogyasztók ma már annyi élelmiszert pazarolnak, mint amennyit az EU importál Fotó: BERND WEISSBROD Forrás: DPA
A közösségi médiában jelent meg, hogy hamarosan Magyarországra érkezik a Szlovákiában és Romániában is népszerű kiskereskedelmi lánc. Sőt, már azt is állították, hogy a bolthálózat első egysége Gyöngyösön nyílik majd meg – írta a Világgazdaság.

Csakhogy a Kaufland áruházlánc nem erősítette meg a hírt, ráadásul a hivatkozás nélküli posztokban kitalált személyek nyilatkoznak. Ez pedig egyértelműen arra utalt, hogy minden bizonnyal szenzációhajhász, kattintásvadász bejegyzésekről van szó, a szóban forgó hír nem igaz. Az viszont, hogy a Kaufland a régióban hivatalosan is új bolttípussal jelent meg, amit kifejezetten kistelepüléseken tesztel, mégis felvetheti az esélyét annak, hogy a német kiskereskedelmi láncnak előbb-utóbb érdekes lehet a magyar piac is, amely éppen ilyen településszerkezettel rendelkezik.

Érdekesség, hogy a Kaufland a Schwarz Group-hoz tartozik csakúgy, mint a Magyarországon is jelen lévő, toronymagasan első német kiskereskedelmi lánc, a Lidl. Ugyanakkor nem szokatlan, hogy a két márka egyszerre van jelen egy országban, így van ez például Szlovákiában is.

A későbbiekben a magyar megjelenésre is utalhat az az, hogy a Kaufland egy kisebb üzletformátummal kísérletezik Csehországban: az osztrák határ közelében fekvő Veselí nad Lužnicíben. 

A lánc egy „mindössze” 2245 négyzetméteres tesztüzletet nyitott. Bár ez nem kicsi, inkább szupermarket formátum, vagyis kétszer nagyobb a diszkontok átlagos kereskedelmi felületénél, de a német lánc által preferált méretnek csak a fele.

A Retaildetail szerint a csökkentett vásárlói felület ellenére Sven Reinhard országmenedzser hangsúlyozta, hogy az ügyfeleknek nem kell kompromisszumot kötniük a választék vagy az élmény terén. A Kaufland még a kisebb formátumban is több mint 13 ezer termékből álló kínálatot biztosít. Ezenkívül lehetőség van nem élelmiszer jellegű szortimentre is, például a komplett Parkside termékpaletta is elérhető.

Ezzel a koncepcióval a Kaufland a változó fogyasztói magatartásra reagál. „A vásárlók gyorsabban és hatékonyabban szeretnének vásárolni anélkül, hogy nagy távolságokat kellene megtenniük” – magyarázza Reinhard.

A kisebb üzlet lehetővé teszi a Kaufland számára, hogy olyan helyeket is kiszolgáljon, ahol a hagyományos méret kevésbé megfelelő – például Veselí nad Lužnicíben, ahol alig 6500 lakos él.

A fióktelep kifejezetten jövőorientált célok mentén nyílt meg, így kialakított töltőpontokat elektromos autók számára, illetve feltűnően kevés parkolóhely van egy megszokott Kaufland üzlethez képest, mindösze 173 darab. A Kaufland tulajdonosa, a Schwarz Gruppe szerint egyelőre nincs napirenden a kisebb üzletekre való szélesebb körű átállás, így az anyaországban, Németországban sem tervezik ilyen módon a terjeszkedést. De itt fontos szóhasználatnak tűnik az egyelőre.

