Kigyulladt egy társasház, ki kellett menekíteni a lakókat + fotók

Kigyulladt egy társasház padlástere Szombathelyen. A helyszínre a szombathelyi és a sárvári tűzoltók érkeztek ki, akik több vízsugárral, emelőkosaras jármű segítségével kezdték meg az oltást – írja a Vaol.

Forrás: HI

A helyszínre érkeztek a mentők is, illetve a rendőrség kisbuszai is, ugyanis az épületet ki kellett üríteni.

Összesen 23 embernek kellett elhagyni az otthonát,

ők az oltási munkálatok végéig a rendőrségi kisbuszokban melegedhettek.

Forrás: HI

