Lakástűz volt Dunaújvárosban, rendőrök mentettek ki egy családot

Rendőri gyorsbeavatkozás mentett meg egy családot egy dunaújvárosi lakástűznél – adta hírül a Police.hu.

Fotó: Police.hu

December 19-én, pénteken este érkezett bejelentés a rendőrségre arról, hogy Dunaújvárosban, a Hold utcában tűz ütött ki egy négyemeletes társasház földszinti lakásában. A körzeti megbízottak rövid időn belül a helyszínre értek, ahol már

sűrű füsttel telített épület fogadta őket.

A két rendőr azonnal cselekedett: eltávolították az ablakon lévő szúnyoghálót, majd behatoltak a füsttel teli lakásba.

Bent egy háromtagú családot találtak – egy 72 éves férfit, a feleségét és 47 éves, mozgásában korlátozott gyermeküket –, akiket sérülés nélkül kivezettek az épületből.

Közben a tűzoltók is a helyszínre érkeztek, és megkezdték a lángok eloltását, valamint a további veszélyforrások felszámolását. A mentőszolgálat munkatársai a család tagjait és a rendőröket is kórházba szállították kivizsgálásra.

Az eddigi adatok alapján a tűz keletkezésével kapcsolatban bűncselekmény gyanúja nem merült fel.

