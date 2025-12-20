Rendkívüli

Dugig megtelt a Pick Aréna, a legnagyobb háborúellenes gyűlést tartják Szegeden – kövesse nálunk élőben! + videó

tűzlakástűz dunaújvárosrendőr

Lakástűz volt Dunaújvárosban, rendőrök mentettek ki egy családot

Percek alatt cselekedtek a rendőrök, amikor egy égő lakásból mentettek ki egy idős házaspárt és mozgáskorlátozott gyermeküket.

Magyar Nemzet
2025. 12. 20. 10:29
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Rendőri gyorsbeavatkozás mentett meg egy családot egy dunaújvárosi lakástűznél – adta hírül a Police.hu.

Fotó: Police.hu

December 19-én, pénteken este érkezett bejelentés a rendőrségre arról, hogy Dunaújvárosban, a Hold utcában tűz ütött ki egy négyemeletes társasház földszinti lakásában. A körzeti megbízottak rövid időn belül a helyszínre értek, ahol már 

sűrű füsttel telített épület fogadta őket.

A két rendőr azonnal cselekedett: eltávolították az ablakon lévő szúnyoghálót, majd behatoltak a füsttel teli lakásba. 

Bent egy háromtagú családot találtak – egy 72 éves férfit, a feleségét és 47 éves, mozgásában korlátozott gyermeküket –, akiket sérülés nélkül kivezettek az épületből.

Közben a tűzoltók is a helyszínre érkeztek, és megkezdték a lángok eloltását, valamint a további veszélyforrások felszámolását. A mentőszolgálat munkatársai a család tagjait és a rendőröket is kórházba szállították kivizsgálásra.

Az eddigi adatok alapján a tűz keletkezésével kapcsolatban bűncselekmény gyanúja nem merült fel.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: MW/Dinya Magdolna)

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojeleklengyelország

Sikorski szerint aki nincs velük, az ellenük van

Bánó Attila avatarja

A brüsszelita varsói vezetők örömmel sodornák Lengyelországot és Magyarországot is egy oroszellenes háborúba.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu