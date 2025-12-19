A híres autóversenyző és a családja is életét vesztette egy repülőgép-balesetben + videó

Csütörtökön repülőgép-balesetben vesztette életét Greg Biffle NASCAR-bajnok, felesége, Cristina Grossu Biffle, ötéves fiuk, Ryder, valamint Biffle korábbi házasságából született 14 éves lánya, Emma, továbbá még három utas. A tragédia a család Floridába tartó születésnapi útján történt – számolt be a szerencsétlenségről a People.

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke szelfit készít Greg Biffle-lel (jobbra) és Richard Pettyvel, a NASCAR Hírességek Csarnokának tagjával (Fotó: AFP/Chris Graythen)

Az észak-karolinai állami autópálya-rendőrség korábban tudatta, hogy a tragédiában hét ember vesztette életét.

Azt feltételezzük, hogy az utasok között volt az 55 éves Greg Biffle és családja

– mondta First Sergeant Christopher Knox a sajtónak. A baleset után keletkezett tűz miatt nem tudták egyértelműen azonosítani a gép utasait.

NASCAR Star Greg Biffle, Family Killed in Devastating Plane Crash 😔https://t.co/FHLCc0cZyp — Report Minds (@Reportminds) December 19, 2025

Később a család barátja, Richard Hudson kongresszusi képviselő megerősítette a tragédiát közösségi oldalán: „Örökre megrendített a Greg, Cristina és gyermekeik elvesztése. Szívem mindazokkal van, akik szerették őket.”

Cristina Grossu Biffle az utolsó pillanatban üzenetet küldött édesanyjának, Cathy Grossunak, jelezve, hogy bajban vannak.

Cathy Grossu a tragédia után könnyeivel küszködve azt mondta, hogy teljesen összetört a történtek miatt.

A helyi WSOC hírcsatornának nyilatkozó szemtanú, aki állítólag a helyszín közelében tartózkodott a Lakewood Golf Clubnál, elmondta, hogy észrevette:

a repülő túl alacsonyan szállt a baleset előtt.

Greg Biffle a NASCAR egyik kiemelkedő versenyzője volt, aki hosszú pályafutása során számos futamot megnyert, és többször is a NASCAR Xfinity Series bajnoka lett. Emellett a NASCAR Cup Series-ben is sikeresen szerepelt, számos dobogós helyezést ért el, és rendkívül tisztelt figura volt az autósport világában.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)