greg bifflerepülőgép-balesetnascarhalálos balesetcsalád

A híres autóversenyző és a családja is életét vesztette egy repülőgép-balesetben + videó

Szívszorító tragédia rázta meg az autósport világát: Greg Biffle NASCAR-bajnok, felesége, Cristina Grossu Biffle, két gyermekük, valamint további három utas életét vesztette egy repülőgép-balesetben, miközben Floridába tartottak.

Magyar Nemzet
2025. 12. 19. 10:03
Csütörtökön repülőgép-balesetben vesztette életét Greg Biffle NASCAR-bajnok, felesége, Cristina Grossu Biffle, ötéves fiuk, Ryder, valamint Biffle korábbi házasságából született 14 éves lánya, Emma, továbbá még három utas. A tragédia a család Floridába tartó születésnapi útján történt – számolt be a szerencsétlenségről a People

US PPresident Donald Trump takes a selfie with former NASCAR Cup series driver, Greg Biffle (R) and NASCAR Hall of Famer, Richard Petty prior to the NASCAR Cup Series Daytona 500 at Daytona International Speedway on February 16, 2025 in Daytona Beach, Florida. (Photo by Chris Graythen / POOL / AFP)
Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke szelfit készít Greg Biffle-lel (jobbra) és Richard Pettyvel, a NASCAR Hírességek Csarnokának tagjával (Fotó: AFP/Chris Graythen)

Az észak-karolinai állami autópálya-rendőrség korábban tudatta, hogy a tragédiában hét ember vesztette életét. 

Azt feltételezzük, hogy az utasok között volt az 55 éves Greg Biffle és családja

– mondta First Sergeant Christopher Knox a sajtónak. A baleset után keletkezett tűz miatt nem tudták egyértelműen azonosítani a gép utasait.

Később a család barátja, Richard Hudson kongresszusi képviselő megerősítette a tragédiát közösségi oldalán: „Örökre megrendített a Greg, Cristina és gyermekeik elvesztése. Szívem mindazokkal van, akik szerették őket.”

Cristina Grossu Biffle az utolsó pillanatban üzenetet küldött édesanyjának, Cathy Grossunak, jelezve, hogy bajban vannak. 

Cathy Grossu a tragédia után könnyeivel küszködve azt mondta, hogy teljesen összetört a történtek miatt.

A helyi WSOC hírcsatornának nyilatkozó szemtanú, aki állítólag a helyszín közelében tartózkodott a Lakewood Golf Clubnál, elmondta, hogy észrevette: 

a repülő túl alacsonyan szállt a baleset előtt. 

Greg Biffle a NASCAR egyik kiemelkedő versenyzője volt, aki hosszú pályafutása során számos futamot megnyert, és többször is a NASCAR Xfinity Series bajnoka lett. Emellett a NASCAR Cup Series-ben is sikeresen szerepelt, számos dobogós helyezést ért el, és rendkívül tisztelt figura volt az autósport világában.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)

