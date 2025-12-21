mentőszolgálatmentőszolgálat alapítványsegélyhívásKalap Jakabvideoklip

Na, szia, mentő! Dal született a négyéves hős kisfiú történetéből + videó

Milliók szívét dobogtatta meg az óvodás kisfiú, aki óriási lélekjelenlétének és bátorságának köszönhetően megmentette édesanyja életét. A kis hős története a népszerű Kalap Jakab gyerekzenekart is megihlette, új daluk, a Na, szia, mentő! videóklipjében a négyéves fiú is szerepel.

Magyar Nemzet
2025. 12. 21. 10:37
Egy ország ismerte meg a négyéves kisfiút, aki megmentette mezőtúri származású édesanyja életét. Elhíresült a kisfiú segélyhíváskor elhangzott köszönése: „Na, szia, mentő!”. A kis szuperhős a Kalap Jakab zenekart is megihlette – írja a Szoljon.

A Kalap Jakab zenekar dalt írt a mentős történetből (Forrás: Facebook)

A gyerekzenekar kalapot emel a kisfiú és a mentésirányító előtt. Na, szia, mentő! című új dalukban az óvodás hős történetét dolgozták fel.

Na, szia, mentő! Gyere már! Aki bajban téged vár. Kapcsold be a szirénát, minden autó félreáll. Né-no-né-no, se-gély-hívó: 1-1-2, és szuperhős vagy egyből

– éneklik a dalban.

Szeretnék elérni, hogy a gyerekek megtanulják a segélyhívó számot: 1-1-2.

A dal videóklipjét szombaton osztotta meg közösségi oldalán a Kalap Jakab zenekar.

A videó bevételeiből támogatják a kisfiút. Bejelentették azt is, hogy az együttes a mentők, a tűzoltók és a rendőrség által szervezett gyermekrendezvényeken a jövőben ingyenesen lép fel.

Borítókép: A Kalap Jakab zenekar és a kisfiú (Forrás: Facebook)

