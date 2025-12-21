háborús pszichózisUkrajnaKirilo BudanovTisza Pártorosz-ukrán háborúMagyar Péter

Magyar Péter ukrán kém barátja fegyverekkel körülvéve fotózkodott az ukrán katonai hírszerzéssel

Tseber Roland Ivanovics, akit korábban kiutasítottak Magyarországról ukrán kémtevékenység miatt, és akire Magyar Péter kijevi útján „testvéreként” hivatkozott, ismét az ukrán katonai hírszerzéssel fotózkodott. A frissen nyilvánosságra került információk szerint rendszeresen juttat el fegyvereket az ukrán hadseregnek. Az utóbbi időszakban egyre közvetlenebb viszonyba került az ukrán katonai hírszerzést vezető Kirilo Budanovval. Bejegyzései végén visszatérően megjelenik az a jelszó is, amely Nyugaton a háborúpárti baloldal egyik jelmondatává vált, és amelyet Ruszin-Szendi Romulusz is előszeretettel használ: Szlava Ukrajini.

Magyar Nemzet
2025. 12. 21. 10:13
Drónok, hírszerzés, baloldali hálózatok – Tseber neve egyre sűrűbben merül fel Forrás: Ellenpont
Tseber Roland nemzetközi baloldali kapcsolatai és az ukrán hírszerzéshez fűződő viszonya mára már köztudott. A Magyar Pétert korábban kísérgető politikus – aki Kárpátalján alapított Tisza-szigetet – már nem is próbálja leplezni háborúpárti álláspontját, és egyre több jel utal arra, hogy szorosan együttműködik az ukrán katonai hírszerzéssel is. Tseber közösségi oldalain büszkén számol be arról, miként látja el fegyverekkel az általa létrehozott civil szervezet az ukrán fronton harcoló egységeket – írja az Ellenpont.

Magyar Péter ukrán kém testvére ismét a figyelem középpontjában
Fotó: Ellenpont

A helyzet sokaknak a szovjet időkből ismert gyakorlatot idézi fel, amikor a tényleges vagy pusztán propagandaszinten létező eredményekről kötelező volt beszámolni. Most is minden egyes eszközátadásról aprólékos jelentés készül, de egy kérdés mindig elsikkad: hogyan lehet az, hogy egyes hadköteles korú ukrán férfiak akadálytalanul utazhatnak külföldre, amikor másokat fényes nappal, erőszakkal, az utcáról vagy az otthonukból hurcolnak el, hogy a frontra küldjék őket? Mint ismert, lassan négy éve tart a háború Ukrajnában és a hadsereg egyre nehezebben tudja feltölteni sorait. A civilek erőszakos vagy ellentmondásos kényszersorozásról számolnak be. Ráadásul az uniós vezetők most egyeztek meg Ukrajna háborús finanszírozásáról a következő két évre – ami tovább növeli a nyomást a toborzótiszteken.

Tseber Roland közösségi oldalán számolt be arról, hogy szerinte civil szervezete, a Szucsaszna Ukrajina (Modern Ukraine) összesen ötven úgynevezett csomagot juttatott el az Ukrán Védelmi Minisztérium felderítő főigazgatóságához. A közlés szerint ezekben a csomagokban főként FPV-drónok voltak, amiket a pokrovszki harctérre fognak leszállítani. A bejegyzés alapján a kezdeményezést Tseber alapítványa indította el és Ukrajna-szerte több mint 170 vendéglátóhely csatlakozott a kezdeményezéshez, amik vállalták hogy bevételeik egy részét drónok legyártására és vásárlására fordítják. Tseber elmondása szerint egy csomag átlagos értéke ötvenezer hrivnya, így 

az első körben átadott eszközök összértéke meghaladhatta a 2,5 millió hrivnyát (19,5 millió forint). 

A kezdeményezéshez olyan kárpátaljai vendéglátóegységek is csatlakoztak, amelyek a helyi politikai elit érdekeltségébe tartoznak. 

Külön reklámkampány is indult a hadsereg támogatásának népszerűsítésére. Egy ilyen reklámfilmben Kirilo Budanov egy étteremben ül, ahol a pincér felszolgálja neki az ételt, majd megkérdezi tőle: ízlett?, amire Budanov azt válaszolja: igen, mert drónokra költötték. 

A videó végén egymás mellett jelenik meg az ukrán hírszerzés emblémája és Tseber alapítványának logója.

Az együttműködés különösen annak fényében figyelemre méltó, miszerint Tseber Roland feltételezhetően része lehet annak a kapcsolati hálónak, amely az amerikai baloldal elnöksége idején a CIA és az ukrán titkosszolgálatok között jött létre. Köztudott, hogy Ukrajna hosszú ideje együttműködik az amerikai hírszerzéssel, amely kulcsszereplőként tekint Kijevre az Oroszország elleni információs hadviselésben, és összesen tizenkét bázist működtet az országban. A CIA 2016 környékén egy elit ukrán különleges egység kiképzését is megkezdte; ez a 2245-ös egység néven ismert alakulat orosz drónokat és kommunikációs eszközöket zsákmányolt, hogy azokat amerikai szakemberek elemezhessék és feltörhessék az orosz titkosítási rendszert. Az egység egyik tisztje Kirilo Budanov volt, aki ma az ukrán katonai hírszerzés vezetője. Budanov és Tseber Roland Ivanovics legalább 2023 szeptemberétől személyes kapcsolatban állnak, erről Tseber akkor egy közös fényképet is közzétett Instagram-oldalán.

Mindez nagyjából egy évvel megelőzte azt, hogy Magyar Péter kijevi útja során Tseber Rolandot úgy említette, mint aki közreműködött ukrajnai látogatásának megszervezésében. 

Magyar Péter ukrán „testvérének” nevezett Tseber szoros kapcsolatot ápol az ukrán katonai hírszerzéssel, és aktívan részt a háborús fegyverkezésben. A nemzetközi baloldali hálózatokkal, valamint Kirilo Budanov tábornokkal fenntartott jó viszonya miatt Tseber az ukrán katonai titkosszolgálathoz kötődő szereplőként sorakozott fel a Tisza Párt mögött, és ezen kapcsolatrendszer révén lép fel élesen a magyar kormánnyal szemben. 

Borítókép: Drónok, hírszerzés, baloldali hálózatok – Tseber neve egyre sűrűbben merül fel (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

