Tseber Roland nemzetközi baloldali kapcsolatai és az ukrán hírszerzéshez fűződő viszonya mára már köztudott. A Magyar Pétert korábban kísérgető politikus – aki Kárpátalján alapított Tisza-szigetet – már nem is próbálja leplezni háborúpárti álláspontját, és egyre több jel utal arra, hogy szorosan együttműködik az ukrán katonai hírszerzéssel is. Tseber közösségi oldalain büszkén számol be arról, miként látja el fegyverekkel az általa létrehozott civil szervezet az ukrán fronton harcoló egységeket – írja az Ellenpont.

Magyar Péter ukrán kém testvére ismét a figyelem középpontjában

A helyzet sokaknak a szovjet időkből ismert gyakorlatot idézi fel, amikor a tényleges vagy pusztán propagandaszinten létező eredményekről kötelező volt beszámolni. Most is minden egyes eszközátadásról aprólékos jelentés készül, de egy kérdés mindig elsikkad: hogyan lehet az, hogy egyes hadköteles korú ukrán férfiak akadálytalanul utazhatnak külföldre, amikor másokat fényes nappal, erőszakkal, az utcáról vagy az otthonukból hurcolnak el, hogy a frontra küldjék őket? Mint ismert, lassan négy éve tart a háború Ukrajnában és a hadsereg egyre nehezebben tudja feltölteni sorait. A civilek erőszakos vagy ellentmondásos kényszersorozásról számolnak be. Ráadásul az uniós vezetők most egyeztek meg Ukrajna háborús finanszírozásáról a következő két évre – ami tovább növeli a nyomást a toborzótiszteken.