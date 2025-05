Patkányok és ügynökök

Másként nehezen körülírható az a működési modell, amelyben egy állam nyolc évig nehéztüzérséggel lövi saját – orosz ajkú – állampolgárait, SS-tetkós szabadcsapatokat uszít rájuk, Bandera-kultuszt ápol. Az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosságának 2022. január 27-i jelentése szerint 2014 és 2021 között 3400-4400 civil halt meg a donbaszi harcokban. A minszki egyezményeket szándékosan elszabotálták: Merkel német kancellár beismerte, eszük ágában sem volt azokat betartani, mert már a proxyháborúra készültek.

A globalisták ukrajnai bábkormánya a megegyezés és a béke helyett a terrort és a háborút választotta. Az ukrán népet pedig senki sem kérdezte, akarnak-e szláv testvérháborút, egyszerűen csak belehergelték őket a katasztrófába.

A háború vámszedői (amerikai fegyvergyárosok, nyugati hitelezők, brüsszeli gazemberek) pedig röhögnek a markukba.

Aki veszett, az kiszámíthatatlan. Tettei megjósolhatatlanok, észszerűtlenek. Ne feltételezzük tehát, hogy nem követi el akár a legelképzelhetetlenebb ostobaságot is. (Még a Török Áramlat gázvezeték megtámadásánál is nagyobbat.) Feltételezzük inkább azt, hogy bármire képes. Tseber is, Ukrajna is. Úgy tűnik, a magyar kormány sem veszi félvállról az ügyet. – Ez fenyegetés, és ezt annak megfelelően komolyan is kell kezelni – nyilatkozta tegnap Szijjártó Péter külügyminiszter.



Ami pedig az ukránok dicsőségét óhajtó, közpénzen tokaplasztikára járó Ruszin-Szendi Romuluszt és cimboráját, Vérhólyagos Pétert illeti: most már végig kell vinniük, amit elkezdtek.

Ukrajnát választották Magyarország helyett. Innen nincs visszaút, ebből az orosz rulettből nincs kiszállás. Gondolom, emlékeznek még Denisz Kirejev esetére. Ő az ukrán béketárgyaló delegáció egyik tagja volt 2022 márciusában, akit hazaárulás gyanúja miatt gyilkolt meg az ukrán titkosszolgálat. Pedig a katonai hírszerzés vezetője, Kirilo Budanov később beismerte: Kirejev információinak köszönhető, hogy Kijev nem esett el a háború első napjaiban. A mélyen demokratikus Ukrajna nem átláthatósági törvényt készít a maga árulóinak és hőseinek, hanem koporsót. A minap Timosenko volt ukrán miniszterelnök egykori munkatársát, Andrij Portnovot gyilkolták meg Madridban a nyílt utcán. A hírek szerint az ukrán titkosszolgálat nyomozott utána. Fico és Trump merénylői is lelkes ukrán „aktivisták” voltak…

Az évszázad ötlete egy ilyen országot betolni az unióba.