Forradalomra uszít Fleck Zoltán

El tudják képzelni, mi történt volna, ha mondjuk az ő drágalátos és még éppen regnáló Göncz Árpádjukat fenyegeti meg így valaki? Azt a köztársasági elnököt, akinek ténykedése alatt – nem mellesleg – valóban súlyosan sérült a magyarországi jogállamiság. Akinek bolsevik hevületű pártja (SZDSZ) konkrétan puccsot kísérelt meg (taxisblokád) a törvényesen megválasztott Antall-kormány ellen, s aki államfőként nem a rend helyreállításán fáradozott, hanem a polgárháborús helyzetet szította, a puccsistáknak falazott. Aki „Európa, segíts!” felkiáltással hazája elleni külföldi beavatkozásért könyörgött az olasz La Stampában, s aki a tévé- és rádióelnökök kinevezésekor is rettenetes károkat okozott a kommunizmusból épp kikászálódó, talpra állni próbáló fiatal demokráciánknak.

Mekkora nemzetközi őrjöngés támadt volna, ha a balliberálisok szent tehenének, ennek az „Árpi bácsinak” a megzsarolására uszított volna itt egy jobboldali jogtudor? Igen, el tudjuk képzelni, mekkora.

Közben pedig látjuk, micsoda méla kussolás van odaát most, Fleck Zoltán „jogszociológus” förtelmes mondatai után. Fleck egy minapi Tisza-rendezvényen arról delirált, hogy ha a szerinte tutibiztos ellenzéki választási győzelem esetén Sulyok Tamás köztársasági elnök nem a balliberális párt(ok)nak ad kormányalakítási megbízást, akkor meg kell fenyegetni vagy zsarolni őt. Szó szerint így hangzott a teljes mondat:

Én azt gondolom, hogy ha egy ellenzéki párt nyer a választásokon, […] azon nyomban el kell menni a győztesnek olyan helyekre, ahol – könnyen mondom, mert nem vagyok politikus, tehát nem az én felelősségem – ígérni, fenyegetni, zsarolni kell az illetőt – konkrétan a köztársasági elnököt!

Legyen világos: Fleck itt nem egyszerűen véleményt nyilvánít, nem holmi publicisztikai fordulattal él, nem költői túlzásba esik – hanem fölhívást tesz közzé köztörvényes bűncselekmény elkövetésére, a demokratikus közjogi rendszerbe való erőszakos beavatkozásra.

Ám Fleck ennél is tovább ment, és forradalmat követelt. Úgy fogalmazott: „Forradalomra van szükség és nem kormányváltásra.” Mégpedig azért, mert szerinte itt nincs jogállam, amint azt korábbi eszmefuttatásai során jelezte. Ez már nem csupán bűncselekménygyanús, hanem vérgőzös uszítás.

Erőszakra, a demokrácia meghekkelésére való bujtogatás. Majdan 2.0.