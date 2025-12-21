tisza pártmagyar péterbod péter ákosalapjogokért központ

Fenik a kést a Tisza Pártban

Régi MSZP-s, SZDSZ-es gazemberek tolják maguk előtt Magyar Pétert

2025. 12. 21. 10:01
Fotó: Hatlaczki Balázs
Amikor azt mondják a balosok, hogy meg kell adóztatni a gazdagokat, akkor mindig a középosztálynál kezdik, de nem a felső középosztálynál, hanem az átlag, bérből és fizetésből élő munkavállalóknál, akik semmiféle luxust nem engednek meg maguknak – mondta el a Szabad Magyarokban, az Alapjogokért Központ és a Hír FM podcastjában Törcsi Péter, a központ operatív igazgatója, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elnöke. Itt kezdődne ez a fűnyíróelvszerű elvonás – tette hozzá a Tisza Párt kiszivárgott programjával kapcsolatban.

Amikor éppen a pénzügyi tudatosság emelésére lenne szükség, akkor hosszú távon nem kifizetődő, hogy malacokhoz hasonlítják az egyéneket, a háztartásokat, a fogyasztókat

– jegyezte meg Bod Péter Ákos kijelentésével kapcsolatban (amellyel a Tisza-közeli közgazdász levágásra váró disznókhoz hasonlította a magyar embereket), Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója. Ez egy sértés – hangsúlyozta.

Most fölsorakozik mindenki a Tisza Párt mögött, 

van egy Fideszből kiugrott elmebeteg, akit Magyar Péternek hívnak, ezek a régi szadeszes, MSZP-s kipróbált gazemberek tolják maguk előtt, mint egyfajta kopóréteget

– jegyezte meg Törcsi Péter azzal kapcsolatban, hogy Bokros Lajos, a Horn–Kuncze-kormány hírhedt pénzügyminisztere is bejelentkezett, hogy adott esetben vállalna pozíciót egy új kormányban.

Több felfoghatatlan dolog is elhangzott – kommentálta Simonovits András Tisza-közeli nyugdíjszakértő legutóbbi nyilatkozatát Pásztor Szabolcs. Simonovits problémának nevezte, hogy a több nyugdíjat kapó idősek tovább élnek, mert szerinte tovább terhelik a rendszert. Valamint jogosnak nevezte az ilyen emberekkel szembeni irigységet. Pásztor Szabolcs szerint nincs olyan, hogy jogos irigység. Illetve az, ami Simonovits András, a Tisza Szigetek rendszeres előadója szavai kapcsán eszünkbe juthat az az orosz rendszer. Ott a férfiak nem érik meg a nyugdíjat, az átlagéletkoruk és nyugdíjkorhatár egybeesik. Ez a cél? – tette fel a kérdést az Oeconomus kutatási igazgatója.

A Szabad Magyarok fenti adását itt nézhetik, hallgathatják meg: 

 

