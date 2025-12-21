Donald Trump amerikai elnök mindenképpen szeretne véget vetni a csaknem négy éve dúló háborúnak. Ennek érdekében minden megtesz, hogy tárgyalóasztalhoz ültesse az orosz és az ukrán felet. Trump kormányának ajánlatát egy háromoldalú tárgyalásról azonban feltételekhez kötötte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, aki szeretné háborúpárti európai támogatóit is bevonni az egyeztetésekbe.
Trump tárgyalna, Zelenszkij feltételt szab, Ausztrália és Németország az iszlamista erőszak áldozataira emlékezik
Két országban is az iszlamista erőszak áldozataira emlékeztek ma: Ausztráliában a Bondi Beach-i támadás miatt tartottak nemzeti gyásznapot, míg Németországban a magdeburgi karácsonyi vásár ellen elkövetett gázolásos merénylet első évfordulóján emlékeztek. Eközben Ukrajnában tovább folyik a háború. Bár Donald Trump amerikai elnök mindent megtesz, hogy tárgyalóasztalhoz ültesse a feleket, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ehhez feltételeket szabott.
Csapást mért az orosz hadsereg több ukrán hadiüzemre, valamint a közlekedési és energetikai infrastruktúra katonai célokra használt objektumaira, továbbá nagy hatótávolságú támadó pilóta nélküli repülőgépeket összeszerelő műhelyekre – közölte vasárnap a moszkvai védelmi minisztérium. Az orosz hadijelentés szerint a fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül hármon előre tudtak törni, és folytatták a Donyecki régióban lévő Mirnogradban körülzárt ukrán erők megsemmisítését, valamint Rogyinszke felszabadítását.
Tömegek emlékeztek ma Magdeburgban az egy évvel ezelőtti kegyetlen terrortámadásra, jelezve, hogy a város nem felejti el a karácsonyi vásár elleni gázolásos támadást. Eközben folyik a támadó bírósági tárgyalása, akinek 338 rendbeli gyilkossági kísérlet miatt kell felelnie. A megemlékezésen Friedrich Merz német kancellár is részt vett, ez azonban aligha változtat a németek elégedetlenségén. Egy friss felmérés szerint a lakosság többsége nem bízik abban, hogy a Merz vezette kormány képes lesz megoldani Németország problémáit, és különösen negatívan látják a migrációra adott kormányzati válaszokat.
Ausztrália nemzeti gyásznapot tartott vasárnap a december 14-i terrortámadás áldozatainak emlékére, amely 1996 óta a legsúlyosabb tömeggyilkosság volt az országban. A Bondi Beach-i lövöldözés során tizenöt ember vesztette életét. Az ausztrál hatóságok antiszemita terrorcselekményként vizsgálják az esetet, amelyet feltehetően az Iszlám Állam tanai inspiráltak. A tragédia kapcsán Anthony Albanese miniszterelnök bejelentette az ausztrál rendfenntartó és hírszerző szervek felülvizsgálatát.
