Trump tárgyalna, Zelenszkij feltételt szab, Ausztrália és Németország az iszlamista erőszak áldozataira emlékezik

Tömegek emlékeztek ma Magdeburgban az egy évvel ezelőtti kegyetlen terrortámadásra, jelezve, hogy a város nem felejti el a karácsonyi vásár elleni gázolásos támadást. Eközben folyik a támadó bírósági tárgyalása, akinek 338 rendbeli gyilkossági kísérlet miatt kell felelnie. A megemlékezésen Friedrich Merz német kancellár is részt vett, ez azonban aligha változtat a németek elégedetlenségén. Egy friss felmérés szerint a lakosság többsége nem bízik abban, hogy a Merz vezette kormány képes lesz megoldani Németország problémáit, és különösen negatívan látják a migrációra adott kormányzati válaszokat.