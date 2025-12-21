Ismét magyar a fitnesz királynője, de látja a hiányosságait is + videó

2025-ben első alkalommal rendezték meg a World Fitness Project nevű háromállomásos versenysorozatot, melynek december 18. és 21. között már a döntőjére került sor Dánia fővárosában, Koppenhágában. A Red Bull sportolója, Horváth Laura is ott volt a hölgyek harmincfős mezőnyében, illetve messze nem csak ott volt a magyar fitnesz királynője: ugyanis esélyeshez méltóan végül megnyerte az első alkalommal kiírt sorozatot.

A fitnesz új magyar királynője, Horváth Laura parádésan versenyzett Koppenhágában. Forrás: www.redbullmediahouse.com

De mi is ez az új versenysorozat, a World Fitness Project? Egy funkcionális fitneszliga, ahol profi és amatőr sportolók versenyezhetnek egymással különböző fitneszgyakorlatok során. A profikat meghívták, az amatőrök online jelentkezhettek. A két amerikai állomás (Mesa és Indianapolis) után a férfi és a női mezőnyben is a harminc legjobb versenyző mérhette össze erejét a koppenhágai döntőben, összesen kilenc fitneszgyakorlatban. A World Fitness Project versenyszámai széles skálán tesztelik a sportolókat, hiszen itt számít:

az erő,

az állóképesség,

a gimnasztika,

a teljesítmény

a mentális kitartás.

Horváth Laura pazarul versenyzett az első napokban, így listavezetőként várta az utolsó versenynapot. Vasárnap pedig így már nem is kellett extra teljesítményt hoznia, egy 6. és egy 13. hely is elég volt ahhoz, hogy megtartsa az első helyét, így Horváth Laura lett az első World Fitness Project győztese!

Horváth Laura elképesztő teljesítménnyel nyerte meg az első alkalommal megrendezett World Fitness Project-sorozatot. Fotó: Adam Bertalan

A magyar fitneszkirálynő – aki nemrég a Rogue Invitationalt is megnyerte, a pályafutása során már harmadszor – a versenyt követően elmondta, nagyon pozitív napok vannak mögötte, és ugyan látja, hogy hol kell tovább fejlődnie, elégedett a sorozatban nyújtott teljesítményével.

– Szerintem nagyon jól versenyeztem, minden tőlem telhetőt megtettem. Bizonyos feladatok megmutatták, hogy van, amin még dolgoznom kell, de úgy érzem, magamhoz képest mindenből kihoztam a maximumot.

Végig remek flow-ban voltam, jól éreztem magam. Nagyon hosszú, de nagyon jó idény van mögöttem.

Ez volt idén az ötödik versenyem, ami kicsit sok, de mindegyik nagyon jól sikerült – értékelte az elmúlt napokat, heteket Horváth Laura.