Horváth LauraRogue InvitationalcrossfitInstagram

A legnépszerűbb magyar sportolónő mindenkit elkápráztatott + videó

Horváth Laura nyerte meg a világ legjobb crossfit-versenyzői számára kiírt Rogue Invitational elnevezésű meghívásos versenyt Skóciában. Horváth Laura a legnépszerűbb magyar sportolónő a világon az Instagramon, ahol 442 ezer követője van.

2025. 11. 02. 17:41
Horváh Laura Forrás: Instagram/laurahorvath
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A 28 éves Horváth Laura – aki 2023-an a sportág világbajnokságán, a CrossFit Gamesen diadalmaskodott – hatalmas fölénnyel győzött Aberdeenben a háromnapos viadalon. A kilenc feladatsorból kettőt is megnyert és 760 ponttal végzett az élen, 85-el megelőzve a második amerikai Alex Gazant. Horváth Laura 2022 és 2023 után harmadszor győzött Rogue Invitational versenyen, amelyre a világ húsz legjobbja kapott meghívást.

Horváth Laura 442 ezer követővel rendelkezik az Instagramon
Horváth Laura 442 ezer követővel rendelkezik az Instagramon

– Sokat fejlődtem az első győzelmem óta, változtam is azóta, de ugyanolyan édes érzés, mint az első két siker. Ez az az esemény, amit minden évben várok, úgyhogy nagyon hálás vagyok már azért is a szervezőknek, hogy itt lehetek. Ez egy elsőrangú verseny, ahol megmutathatjuk, hogy mi vagyunk a legjobbak a világon – nyilatkozta Horváth Laura közvetlenül győzelem után a verseny élő közvetítésében.

A magyar sportolóra idén még vár egy fontos feladat, hiszen nemrég első helyen végzett Arizonában a háromállomásos World Fitness Project versenysorozat második viadalán, decemberben így harcba szállhat a dániai Koppenhágában az összetett aranyéremért.

 

Horváth Laura Hosszú Katinka előtt

Horváth Laura az egyik legnépszerűbb magyar sportoló , és a legnépszerűbb magyar sportolónő a világon az Instagramon, ahol jelenleg 442 ezer követője van. Viszonyításképpen a teljesség igénye nélkül: Szoboszlai Dominik 3,6 millió követővel rendelkezik, Kerkez Milos 1,4 millióval, Hosszú Katinka 380 ezerrel, Gulácsi Péter 197 ezerrel.

Tavaly júliusban így nézett ki a hazai toplista:

 

 

A crossfit főként olimpiai súlyemelésből, állóképességi, valamint erőemelő és gimnasztikai gyakorlatokból áll, így a legkomplexebb és legmegterhelőbb mozgásformák csoportjába sorolható.

Horváth Laura Aberdeenben:

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekirodalom irodalom

Egy kis irodalom

Bayer Zsolt avatarja

A mai világban, amikor nem lehet nyugodtan lenni a politika zajától, hasznos és jóleső lehet egy kis irodalom.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.