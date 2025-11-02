Sinner elkeserítette a világelsőt, Alcaraz hiába reménykedett + videó

A 24 éves Sinner a párizsi fináléban 6:4, 7:6 (7-4) arányban nyert a kanadai Felix Auger-Aliassime ellen, ezzel hétfőtől újra ő a világelső, Carlos Alcaraz elé kerül, visszaelőzi. A spanyol hiába reménykedett abban, hogy Auger-Aliassime „kisegíti”.

Sinner és a párizsi trófea – Alcaraz nem örül ennel a fotónak Fotó: BENJAMIN VODANT / Hans Lucas

Sinner szettet sem veszített Párizsban

Sinner pályafutása ötödik ATP 1000-es versenyén diadalmaskodott, tette mindezt szettveszteség nélkül. Hasonlóra legutóbb 2023 nyarán éppen Alcaraz volt képes Indian Wellsben. Most Párizsban Alcaraz első kiemeltként hatalmas meglepetésre az első meccsán kiesett, a 2. fordulóban 4:6, 6:3, 6:4-re kikapott a brit Cameron Norrie-tól.